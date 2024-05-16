Фортуна будет рядом — гороскоп на 17 мая

16 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве ставит на первое место здоровье и пользу, но не в ущерб комфорту. Есть надежда на удачу и оправдание ожиданий.

Фото: rambler