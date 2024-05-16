Фортуна будет рядом — гороскоп на 17 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что можно надеяться на финальный подарок фортуны, на помощь, прибыль, бонус, компенсацию, благодарность или исцеление. Будет естественным интерес к оптимизированному здоровому и вкусному питанию, к медицинским и бытовым услугам, кулинарии и рукоделию. Хорошо покупать экологически чистые товары и продукты, красивые удобные вещи, лекарства с приятным вкусом. Можно позволить себе полезные обновки, дополнительные разумные покупки, шаг за рамки диеты или иных ограничений.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют удерживать свое внимание на практических делах — особенно, на мелочах, которые способны принести пользу, удобство или выгоду. Возрастает вероятность подработать, получить помощь, дружескую услугу или материальное поощрение за труды. Хороший день для выбора продуктов, лекарств, красивых и нужных в быту мелочей, вещей повседневного спроса из экологически чистого сырья.
Телец
Сегодня для Тельцов это прекрасный день. Один из его даров — баланс духовного и материального. Любовь, успех и признание сочетаются с комфортом и достатком. Звезды напоминают, что «льготный период» завершается, советуют пользоваться минутой славы, торжества или все еще доступными благами. У Тельцов, рожденных в середине мая, остается шанс заявить о себе, блеснуть своим талантом, красотой или харизмой.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют отвлечься от высокоинтеллектуальных тем и получать удовольствие от простых земных радостей, например, гастрономических экспериментов или приятных обновлений в быту, приносящих дополнительный комфорт или чувство свободы. Это подходящий день для обустройства жилья, примирения с домочадцами, приема гостей в своем доме или вылазки на природу в хорошей компании.
Рак
Сегодня Раки могут рассчитывать на удачный исход любого дела или пути. Препятствия будут устранены или смягчены. Вернется или появится перспектива благополучного будущего, вера в любовь или дружбу, надежда на прибыль или успех. Можно рассчитывать на подарок или счастливую находку в последний момент, на моральную или материальную поддержку от друга. Это подходящий день для вечеринки, свидания.
Лев
Сегодня для Львов возрастает вероятность поступления материальных бонусов или выгодных льгот. Многие Львы получат их благодаря своей недавней удаче и занятой должности, друзьям или хорошим отношениям с руководством. Есть надежда на щедрую компенсацию при увольнении, премию по итогам работ, прибыль при закрытии проекта. Могут высвободиться средства для крупного и полезного статусного приобретения.
Дева
Сегодня для Дев это день удачи. Счастливые события этих суток могут знаменовать для них окончание какого-то благоприятного периода, но обещать дополнительные бонусы от него в обозримом будущем, в том числе, за рубежом. Девы, рожденные в середине сентября, смогут наконец «догнать линию горизонта»: получить долгожданное право, признание, любовь или дружбу, шанс заявить о себе или доступ к желаемым благам.
Весы
Сегодня для Весов удача имеет материальное выражение и практическое измерение. Многим Весам будет важна финансовая база их планов, связанных с ростом и развитием, например, с далекими путешествиями, получением дополнительного образования, научной или деловой карьерой в чужих краях, обучением детей, а также с общим расширением личного кругозора, духовных горизонтов или творческих возможностей.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют закреплять взаимные дружеские и любовные симпатии, а также отношения, основанные на взаимной материальной и социальной выгоде, например, договоренности с платежеспособными клиентами или представителями больших популярных сообществ. Стоит ценить моменты гармонии в браке или романтическом союзе, проявлять благодарность в ответ на добрые дела и великодушие.
Стрелец
Сегодня Стрельцов могут порадовать события, связанные с их службой, профессиональной карьерой или здоровьем. Многие Стрельцы окажутся в шаге от завершения долгой истории, принесшей им много хлопот, но в итоге открывшей им путь к чему-то хорошему. Может наметиться исцеление, расширение сотрудничества, избавление от нужды в чужой помощи, повышение в должности или увольнение с надоевшей работы.
Козерог
Сегодня Козероги могут рассчитывать на подарок судьбы — особенно, если речь идет о фннале какой-то истории или о результате ожиданий. Этот день обещает им прибыль или моральное удовлетворение, удачу вдали от дома и в делах с иностранцами. Они реализуют свои таланты, приумножат успехи и сохранят идеалы, получат подтверждение любви или дружбы, переживут минуту славы или миг торжества своих идей.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не игнорировать финансовые и хозяйственные вопросы, заниматься практической стороной своих дел и планов. Удача в эти сутки придет быстрее, если есть резерв, запас, материальный фундамент и подстраховка на случай болезни, налажено питание и обустроен быт, отсутствуют критичные долги и зависимости. Важно правильно распорядиться излишками, если таковые имеются.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют ценить проявления чужой лояльности, дружбы и симпатии, отвечая на них тем же. Также есть смысл пользоваться любыми другими дарами судьбы и приятными обстоятельствами: возможно, вскоре канал позитивных эмоций или материальной подпитки закроется. Стоит реализовать идею шопинга или прогулки, принять приглашение на свидание, вечеринку или неформальное мероприятие.