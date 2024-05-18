Будет много сюрпризов — любовный гороскоп на 19 мая

В нашем гороскопе описываются особенности дня, советы и предупреждения, которые помогут читателям лучше подготовиться к возможным событиям и настроениям.
Овен
Сегодня Овнам нравится динамичный флирт, в котором они не являются единственной активной стороной. Многие Овны нуждаются в доле драйва, могут специально поддразнивать объект своих симпатий и прибегать в общении к легким манипулятивным приемам. Возможны минуты неуравновешенности и вспыльчивости.
Телец
Сегодня для Тельцов день может ознаменоваться падением с высот эмоциональной эйфории в объятия повседневной реальности. Общение с пассией может перейти от формата праздника к формату деловой суеты и обмена услугами. Не исключены моменты нервозности, толкающие к раздражительности по мелочам.
Близнецы
Сегодня Близнецам день дает достаточно энергии для того, чтобы они могли разнообразить свою любовную тактику или развивать в своей личной жизни параллельные сюжеты, во избежание скуки. Особенно преуспеют в этом Близнецы, которых связывает с объектом симпатий общая сфера бизнеса или активное хобби.
Рак
Сегодня Ракам стоит учитывать, что день добавляет личным отношениям динамики, остроты и напряженности. Он побуждает к инициативе, но напоминает, что не стоит переходить черту, например, нарушать нормы этикета, вести себя слишком настойчиво или допускать грубость. Не превращайте любовную игру в битву.
Лев
Сегодня Львам, которые не страдают манией морального величия в личных отношениях, ведут себя демократично и готовы на любую совместную активность вместе с партнером, в разумных рамках, обстоятельства благоволят. День хорош для ведения общего бизнеса, прогулок, активного хобби, занятий спортом.
Дева
Сегодня Девам предстоит парадоксально сочетать разные качества, например, смелость и остроумную прямоту с любезностью и осмотрительностью. Ситуации этого дня станут для них школой баланса и дипломатии. Им важно чувствовать, когда следует сделать шаг вперед, а когда отступить назад.
Весы
Сегодня Весов взаимодействие с лицами другого пола не оставляет равнодушными, а знак «минус» или «плюс» в их эмоциях задается их лояльностью к человеку рядом. В зависимости от нее, они могут активно флиртовать, остроумно парировать чужие выпады или резко пресекать чужие попытки быть навязчивым.
Скорпион
Сегодня Скорпионам непросто: обстоятельства могут оказаться сильнее их. Многим из них придется либо отложить свидание, либо поддерживать общение с объектом симпатий в фоновом режиме, совмещая его с деловой суетой или бытовыми заботами. Не стоит ожидать от этих суток интимности и спокойствия.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов обстановка вокруг содействует их романтическим планам и любовным маневрам. Однако результат, к которому они стремятся, может быть отсрочен, например, им придется немного подождать, пока активные знаки их внимания не приведут к ответной благосклонной и заинтересованной реакции.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что они в любой момент рискуют оказаться в двусмысленной обстановке, потерять душевное равновесие и допустить промах. Может подвести чувство такта и юмора. Лучше избегать ситуаций, чреватых спешкой и резкостью слов, противоречиями и недоразумениями.
Водолей
Сегодня Водолеев ситуации нередко вынуждают быть в личных отношениях дипломатами и это им по силам — при условии, что от них ожидаются не долгие речи, а ловкие и конкретные действия. Не исключено, что именно таким способом они привлекут к себе внимание или окончательно завоюют чье-то сердце.
Рыбы
Сегодня для Рыб ситуации могут сопровождаться нестандартными, двойственными или нервирующими сюрпризами в личных отношениях. При этом многие Рыбы будут склонны остро реагировать на происходящее, упуская забавную сторону дела. В этот день возрастает вероятность недоразумений в интимной сфере.