Раздвигаем границы дозволенного — гороскоп на 19 мая

18 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах подчеркивает потребность в энергичном и динамичном, но хорошо сбалансированном взаимодействии.

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Гороскоп на сегодня говорит, что акцентированные темы этого дня: деловое партнерство, взаимовыгодный обмен, делегирование инициативы, компромиссы, параллельные проекты. Актуальны различные тренинги, обращения в сервисы техподдержки, парные и командные виды спорта. В течение дня возможны колебания, двойственные и противоречивые ситуации, моменты соперничества, остроумные или критичные выпады, всплески неуравновешенности и вспыльчивости, не совсем честные маневры. Нервирующие моменты могут перемежаться забавными. Овен Сегодня Овнам скучно и вредно действовать в одиночку. Они нуждаются в активной обратной связи, динамичном спарринге, зажигательной полемике или обмене инициативой. Многим представителям знака придется по душе элемент легкой конкуренции и иногда они могут сами провоцировать ее. Важно соблюдать баланс интересов и сил. Неуравновешенным и вспыльчивым Овнам придется контролировать свою нервозность. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют активнее заниматься рутинными делами, но помнить, что не все их следует брать на себя, жертвуя своим статусом или покоем. Этот день подразумевает сотрудничество и обмен услугами, а также долю дипломатии и уступчивости в интересах выполняемого дела. Возможны срочные хлопоты, с которыми не справиться в одиночку, без расторопного помощника или обращения в сервис. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют войти в режим сбалансированных нагрузок, в котором творческий или развлекательный подход сочетается с элементами тренировки или поиска вариантов. Полезно пробовать силы в параллельных направлениях: возможно, вскоре удастся преуспеть в обоих или остроумно скомбинировать их в одно целое. Еще один приоритет этого дня — партнерство, лучше не действовать в одиночку. Рак Сегодня Ракам звезды рекомендуют стать более целеустремленными, предприимчивыми, ловкими и быстрыми, но при этом постараться быть дипломатичными и уравновешенными, не переходить в необходимых по ситуации маневрах границ меры и приличия. Раки, сумевшие найти в своем образе действий подходящий баланс, будут иметь меньше проблем и в общении со своим домашним окружением, и в деловом сотрудничестве. Лев Сегодня Львам звезды подсказывают, что есть отличные условия для активной социальной жизни. Подходящий момент для разъездов, энергичного общения, делового сотрудничества. При должной расторопности есть надежда успеть в разных направлениях: посетить несколько мест, принять участие в параллельных дискуссиях. В ситуациях этого дня важна готовность идти на уступки и поддерживать баланс интересов. Дева Сегодня Девам не стоит рассчитывать на пассивное везение — во всяком случае, если они хотят получить результат прямо здесь и сейчас. Им придется проявить деловитость, ловкость, предприимчивость, долю настойчивости и смелости. В то же время, многие Девы будут вынуждены сочетать эти качества с осмотрительностью и дипломатичностью, переход границ будет чреват для них каким-то риском. Весы Сегодня Весы заинтересованы в сотрудничестве или вовлечены в соперничество. День может ознаменоваться для них остроумной дискуссией, активизацией делового партнерства, обменом услугами или маневрами в стиле игры в «кошки-мышки». Стоит приготовиться к возможным манипуляциям, отражению критических выпадов или насмешек. Ситуации этого дня могут раздражать, но также и быть отличным тренингом. Скорпион Сегодня Скорпионам образ действий диктует обстановка. Многим Скорпионам придется жить в режиме делового аврала или житейской суеты, обсуждать варианты решения срочных задач со своими помощниками или подчиненными, комбинировать разные методы и алгоритмы, искать компромиссы. Возможна зависимость от технической поддержки. Насыщенный день для Скорпионов, работающих в сфере услуг или на двух работах. Стрелец Сегодня для Стрельцов , которые активно участвуют в социальной жизни, стремятся восстановить прежние связи со своими единомышленниками или деловыми партнерами, заинтересованы в командной работе или друзьях по какому-то хобби, этот день может оказаться удачным. Звезды советуют им действовать в двух или нескольких направлениях сразу: это повысит шансы встретить нужных людей или найти подходящий вариант. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют удвоить целеустремленность и осторожность, проявить побольше аккуратности в ходе технических работ и осмотрительности в деловой обстановке. Ситуация может вынудить к неоднозначным маневрам, в которых нужно искусно совмещать жесткость, смелость и долю риска с дипломатичностью, чувством баланса и меры. Преследуя свои интересы, важно не ссориться с нужными людьми. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют не ограничивать себя одним подходом или направлением, стараться использовать разные пути и комбинировать разные приемы. В ситуациях этого дня хорошо оттачивать навыки делового общения и ведения бизнеса. Он помогает развивать параллельные проекты, тренирует управленческую ловкость и дипломатичность, подсказывает варианты решения технических и юридических проблем. Рыбы Сегодня Рыбам звезды напоминают о необходимости быть аккуратнее в любых работах и осмотрительнее в любом сотрудничестве, соблюдать баланс и меру — в противном случае, возрастет вероятность столкнуться с неоднозначной ситуацией, дополнительной суетой, лишними хлопотами или двойными расходами. В этот день лучше повременить с несрочными плановыми занятиями и заниматься только неотложными делами.