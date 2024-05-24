Решаем проблемы вместе — любовный гороскоп на 25 мая

Наш гороскоп помогает ориентироваться в сложных ситуациях и дает рекомендации, как лучше использовать возможности дня.
Овен
Сегодня Овнам звезды намекают, что не стоит затягивать романтическое свидание допоздна или планировать приятную встречу с любимым человеком на глубокий вечер. Не исключено, что в конце дня вдруг появятся срочные дела или напомнят о себе составленные ранее планы, проигнорировать которые нельзя.
Телец
Сегодня Тельцам день не сулит стабильности в делах сердечных, зато не сулит и скуки. Вплоть до вечера продлится период, побуждающий их к пересмотру взглядов на свою личную жизнь, располагающий к новым надеждам, колебаниям, пробам, поискам и ошибкам. Возможны иные оттенки чувств, попытки сменить имидж.
Близнецы
Сегодня Близнецы — романтики, даже если не хотят себе в этом признаться. Их могут вновь посетить старые мечты и иллюзии, надежды на волшебный случай и на исполнение давних желаний. Звезды предупреждают, что сегодня легко стать жертвой самообмана, поторопиться и неверно оценить некоторые нюансы.
Рак
Сегодня Раков любовь делает идеалистами и дает пищу их воображению. Они могут поддаться сентиментальности или погнаться за тайной мечтой, решив, что для ее исполнения появился шанс. Возможна случайная или надуманная влюбленность в коллегу по работе. Фантомы любви может подпитывать расстояние.
Лев
Сегодня для Львов любовь связана с перспективами будущего. Они могут переживать новые оттенки чувств или ощущать приближение нового гармоничного этапа в своем романе. Но не исключено, что порой они будут грустить о каких-то моментах любовного прошлого, несмотря на причиненные им страдания.
Дева
Сегодня у Дев сознание готовы поглотить романтические фантазии, и они же заставляют их забыть о своем природном критическом мышлении и внимании к деталям. Особенно сильно разыграется их воображение на расстоянии, например, в разлуке с объектом симпатий или при необходимости держать с ним дистанцию.
Весы
Сегодня Весов день может заставить блуждать в тумане романтичных иллюзий, надежд и догадок. Вместо исполнения желаний многим Весам придется довольствоваться предвкушением скорой встречи или мечтой о грядущей любви, которая ждет их «за горизонтом». Звезды советуют не унывать из-за временной заминки.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут оказаться более чувствительными к любовной романтике, чем им кажется. Не исключено, что они будут вплоть до вечера витать в облаках, в ущерб своим насущным делам и повседневным нуждам. К вечеру их мышление станет более практичным и, возможно, они вернутся к реальности.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут быть склонны в любовных отношениях к идеализму, доверчивости или самообману, лжи или мнительности. Построение воздушных замков будет для многих из них автоматизмом прошлого, который стал их второй натурой. Именно из-за этой привычки они сегодня могут упустить свой шанс.
Козерог
Сегодня Козерогам суждено провести день в мечтах или сомнениях, ожидании или замешательстве. Это не тот момент, когда им легко разобраться в своих чувствах и уловить, куда дует ветер любовных перемен. Ближе к ночи логическое практичное мышление подскажет им нужные ориентиры.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют наслаждаться романтической частью своей жизни утром и днем. Лучше не откладывать на вечер приятную встречу, сюрприз или импровизацию. Не стоит спешить с важным шагом в любви: сделанный слишком рано, он может остаться не оцененным или не дать ожидаемого эффекта.
Рыбы
Сегодня у Рыб природные эмоциональность и впечатлительность достигают пика, как и их склонность жить в придуманном собственным воображением мире. В сочетании с истинной или мнимой влюбленностью, эти качества способны создать им немало проблем, заслонив им реальность и уведя их в страну иллюзий.