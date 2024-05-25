Контролируем чувства — любовный гороскоп на 26 мая

В нашем гороскопе даются советы по максимально эффективному использованию возможностей текущего дня, а также предупреждения о возможных трудностях и способах их преодоления.
Овен
Сегодня Овнам придется проявить больше расторопности, если они хотят найти время для встречи с объектом симпатий. Не исключено, что им придется балансировать между срочными делами и потребностью в романтическом общении. К счастью, у большинства Овнов будет достаточно энергии для подобных маневров.
Телец
Сегодня у Тельцов настроение станет чуть стабильнее. Их романтические чувства и симпатии могут переживать фазу трансформации, но общее психологическое состояние вполне гармонично. Они не станут резко менять все и сразу, например, будут сохранять верность своей естественной манере общения.
Близнецы
Сегодня Близнецам события мешают оставаться чистыми романтиками и нередко вынуждают их мыслить практическими категориями, например, думать о материальной базе своих новых любовных планов. В ситуациях этих суток им труднее полностью раскрыть свое обаяние и воспользоваться своими преимуществами.
Рак
Сегодня Раков любовные отношения способны дезориентировать непредсказуемостью и не всегда комфортным разнообразием. Дружеское взаимопонимание на словах может сменяться коварными маневрами и вспышками негативных эмоций, когда требуется перейти к делу. Не исключено появление скрытого соперника.
Лев
Сегодня Львов насущные хлопоты могут вынудить отменить романтическое свидание или провести его в сжатом быстром формате. Многих Львов такое положение дел не устроит, но бороться с обстоятельствами им будет трудно. Звезды советуют сначала уладить текущие дела, даже если это займет день-другой.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не идти слепо на поводу у новой ситуации и ее искушений, чаще прислушиваться в делах сердечных к своему внутреннему голосу и прежнему опыту. Если разум и чутье одновременно советуют выбрать какой-то проверенный сценарий поведения, стоит внять их совету.
Весы
Сегодня Весов обстоятельства могут вынуждать оставаться дома или вести стандартный оседлый образ жизни, в то время как их чувства, мысли и надежды находятся очень далеко — возможно, на другом краю света. Романтическое свидание сегодня может быть отложено по объективным причинам.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что это подходящий момент для серьезного разговора с близким человеком. Не стоит пропускать этот день, если пора побеседовать о чем-то важном в доверительном ключе. Для нужного эффекта желательно минимизировать внешние помехи (суету, текущие деловые звонки).
Стрелец
Сегодня для Стрельцов события разворачиваются весьма обнадеживающе, но скорее на стратегическом уровне, например, намекая им на близкую перспективу красивого романа. Под влиянием момента многие Стрельцы будут вынуждены пожертвовать романтикой любви ради быта и «хлеба насущного».
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не играть в игру «угадай, что я думаю», а поговорить с любимым человеком на волнующую тему. Найти повод не составит труда. Не исключено, что партнер сам заведет полезный для понимания ситуации разговор. Невысказанный простой вопрос чреват нервозностью и ссорой.
Водолей
Сегодня Водолеев обстоятельства могут призвать к сдержанности и контролю за своими чувствами, что будет даваться им с переменным успехом. Это не лучший момент для важного романтического мероприятия, но ничто не мешает его планировать, например, обсуждать материальную базу и финансовые детали.
Рыбы
Сегодня Рыбы способны держать свои чувства под контролем, что дает им определенные преимущества, например, помогает разумно и дальновидно вести личную переписку. Многих Рыб настроения и новости этого дня уберегут от случайных и сомнительных романтических увлечений.