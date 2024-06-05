Завоюем сердце — любовный гороскоп на 6 июня

Наш гороскоп подскажет ключевые события и возможные изменения, которые могут произойти в этот день.
Овен
Сегодня Овнам несложно поддерживать общение с теми, кто им симпатичен, но отношения не всегда будут такими теплыми, как им хочется. Особенно вероятны затруднения при попытке завязать контакт с нуля: объект симпатий может показаться недоступным или равнодушным. Звезды советуют не терять надежду.
Телец
Сегодня у Тельцов день может стать поворотным, если они испытывают сомнения в своей личной жизни, например, раздумывают, стоит ли заводить новый роман, выбирать для любимого человека тот или иной подарок. События этих суток приятны «в моменте», но могут внушить пессимизм насчет будущего.
Близнецы
Сегодня Близнецы обладают невероятным обаянием и шармом, которые, увы, срабатывают не всегда. Некоторые пути для них закрыты, например, трудно растопить лед в официальном общении с коллегой или начальником. Звезды советуют не стучаться в запертые двери и искать любовь там, где путь открыт.
Рак
Сегодня Ракам любовное общение может принести долю разочарования. Возможно, часть их надежд будет разбита, а часть планов отложена. Стоит отнестись спокойнее к возникающим в эти сутки приятным чувствам и романтичным мечтам: скорее всего, срок их жизни невелик и не выйдет за рамки одного года.
Лев
Сегодня у Львов приятные любовные мечты сталкиваются с жизненными реалиями. Некоторые Львы предпочтут их не замечать. Мнительные Львы способны усомниться в возможности счастья или утратить доверие к своему партнеру. Звезды советуют искать «золотую середину»: беречь любовь, но избавляться от иллюзий.
Дева
Сегодня у Дев в личной жизни велика вероятность поворотного события. Некоторым Девам придется смириться с неудачей: отказом, разочарованием, отсрочкой. Девы, мечты которых сбылись, в нагрузку к счастью получат что-то еще, например, новое бремя ответственности, жестких условий или строгих правил.
Весы
Сегодня Весам отдельные досадные разочарования могут подпортить настроение, но не смогут убить в них любовь. Исключение — ситуации, когда избранник или условия романа не дотягивают до их идеала: снизить планку запросов многие Весы не готовы, скорее, они будут верить в следующую попытку.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит помнить, что они в шаге от рокового романа или вдохновляющего увлечения с сомнительным оттенком. Возможно, это хороший способ приятно провести время, чтобы убежать от одиночества, но лучше не увлекаться, если рядом настоящее счастье или вы в поиске серьезных отношений.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов отношения с любимым человеком переходят в новую фазу. Взаимные чувства налицо, но на отношения влияют и другие серьезные факторы. Не исключены моменты разочарования или неполного доверия. Некоторые Стрельцы получат отказ или столкнутся с необходимостью преодолеть препятствие.
Козерог
Сегодня к Козерогам любовный роман может повернуться не только своей романтичной и легкой стороной. Многие Козероги столкнутся с приятными, но все же хлопотными мелочами, которых требует от них поддержка гармоничных отношений. Полноценному и комфортному свиданию сегодня может что-то помешать.
Водолей
Сегодня Водолеям важно верить в любовь и не бояться препятствий. Кое с чем придется смириться, например, с объективной нехваткой времени или материальных ресурсов. Однако взаимная симпатия сейчас способна преодолеть все барьеры. Отступив без достаточных оснований, легко упустить свое счастье.
Рыбы
Сегодня Рыб может настигнуть в любви разочарование или другая неприятность. Они могут получить отказ, закрыть себе путь сами или столкнуться с объективной помехой. Не получив желаемое, подумайте: возможно, сейчас это вам и не нужно (и нет, это не обесценивание недоступного, это здравый смысл).