Думаем над имиджем – финансовый гороскоп на 11 июня

Наш гороскоп даёт практические советы и рекомендации, которые помогут максимально эффективно использовать благоприятные возможности и избежать потенциальных трудностей.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют прилагать усилия к тому, чтобы расширять и укреплять деловые связи. Многое вам удастся сделать в плане учебы, приобретения новых профессиональных навыков, анализа и обработки полученной информации. Благодаря вашей доброжелательности вы способны везде достигнуть взаимопонимания. Оформление документов может пойти быстро и без бюрократических проволочек.
Телец
Сегодня у Тельцов эпицентр активности может быть сосредоточен на размере получаемого дохода. На данный момент размер денежного вознаграждения является критерием успешности в работе. Можете рассчитывать на содействие со стороны вышестоящего руководства. Если вы сами занимаете руководящую должность, то сумеете использовать преимущества своего положения для приумножения доходов.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют в принятии решений по бизнесу руководствоваться исключительно личными представлениями о целесообразности тех или иных действий. Вы, конечно, можете выслушать любые мнения по интересующим вас вопросам, однако итоговое решение остается за вами. Могут открыться прекрасные возможности для расширения сотрудничества с иностранными партерами.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться хорошее время для урегулирования всех недоразумений и проблем с налоговыми органами власти. Также вы сможете досрочно погашать счета по кредитам с тем, чтобы снизить нагрузку по своим финансовым обязательствам. С полудня звезды не советуют заниматься оформлением арендных договоров и вступать в обсуждение острых вопросов с арендодателем.
Лев
Сегодня Львы могут преуспеть в коллективной деятельности для успешного продвижения неких совместных проектов. Немаловажную положительную роль могут сыграть ваши дружеские связи. Это хороший день для заключения партнерских соглашений о перспективном сотрудничестве. Причем, это могут быть соглашения на многосторонней основе. Хорошо участвовать в собраниях, совещаниях, планерках.
Дева
Сегодня у Дев день может сложиться удачно для руководителей предприятий, фирм, ведущих менеджеров и административных государственных служащих. Возможно, вам удастся, опираясь на поддержку со стороны подчиненных, добиться положительных сдвигов в организаторской работе. Хорошее время для оптимизации бюджетных расходов. Успешно проходит работа по подготовке финансовых отчетов.
Весы
Сегодня Весам звезды рекомендуют активнее работать над раскруткой своего бизнеса, расширением линейки услуг, ассортимента товаров и географии бизнеса. Наиболее действенным методом является рекламная компания, презентация, участие в выставках (в том числе международных). Активнее изучайте опыт коллег из других регионов и стран. Хорошо могут пойти дела у тех, кто находится в служебной командировке.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют смелее действовать в бизнесе и не бояться принимать рискованные решения. Удача ждет вас в финансовой деятельности и страховом бизнесе. Возможно, в вашем распоряжении окажется крупная сумма денег, которой вы сумеете распорядиться с выгодой для себя. Может сложиться благоприятное время для досрочного погашения кредитов, чтобы сэкономить на выплате процентов.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов два наиболее успешных направления деятельности – деловые партнерские отношения и взаимодействие в бизнесе. Это прекрасный день для оформления и визирования деловых бумаг, организации встреч, поездок, получения и аналитической обработки информации. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей. Успешно может пойти учеба.
Козерог
Сегодня для Козерогов, которые занимают подчиненное положение в фирме и отвечают только за результаты своего личного труда, этот день может оказаться выгоднее. Сосредоточение на конкретной работе, внимание к деталям, трудолюбие и отсутствие карьеристских амбиций - могут стать обязательным условием для успеха в работе и получения неплохих доходов. Также может быть результативным труд индивидуальных предпринимателей.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, светит удача в тех делах, которые имеют отношение к творчеству, индустрии моды, отдыха, развлечений. Многие из вас могут обратить внимание на то, что ваш имидж оказывает немалое влияние на успешность в делах. И сейчас как раз хороший день, чтобы скорректировать свой имидж и сделать его более привлекательным для клиентов и коллег.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют сосредоточить усилия на укреплении своих позиций в сфере недвижимости. Успешно могут проходить заключение сделок по купле-продаже недвижимости, ремонтно-строительные работы, надомный труд. Также хорошо могут идти дела у работников коммунального хозяйства. Строители смогут передать готовый объект заказчику без каких-либо нареканий и замечаний.