Смотрим на поступки – любовный гороскоп на 12 июня

Наш гороскоп предлагает читателям рекомендации, которые помогут лучше ориентироваться в повседневных ситуациях.
Овен
Сегодня Овнов обстоятельства вынуждают думать о практической стороне жизни, поэтому романтические планы могут оказаться на втором месте. Попытки продолжить приятное личное общение параллельно с включением в рутинные дела для многих Овнов обречены на провал, даже если объект симпатий работает рядом.
Телец
Сегодня у Тельцов невероятная энергия делает их страстными и сексуальными, особенно, если они были рождены в апреле. В любовных отношениях многие представители знака окажутся не только активными и предприимчивыми, но и настойчивыми, а иногда и упрямыми. Подходящий момент для смелой инициативы.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут оказаться в некомфортной для себя роли или ситуации, в которой их достоинства станут недостатками и слегка омрачат гармонию их любовных отношений. Их красивый образ может подпортить бытовая капризность или беспомощность, сибаритство, лень или раздражительность по мелочам.
Рак
Сегодня Раки любопытны и не в силах довольствоваться минимумом данных о своей пассии. Они ищут дополнительные сведения, порой прибегая к сомнительным источникам. Звезды намекают им на вред избыточной информации и советуют просто сделать шаг, чтобы воочию увидеть ответ на свой вопрос.
Лев
Сегодня Львов день может заставить взглянуть на свою любовную ситуацию и ее перспективы под немного иным углом. Многим Львам напомнит о себе «обратная сторона медали» в виде тех или иных вложений, которых требует развитие романтических отношений. Может стать чуть скептичнее взгляд на совместные планы.
Дева
Сегодня у Дев амбициозность и целеустремленность сочетаются с возросшим реализмом и прагматизмом – отличная комбинация. Многим Девам она добавит уверенности и смелости, позволит делом доказать свои чувства и перейти от красивых словесных обещаний к их непосредственному выполнению.
Весы
Сегодня Весы сталкиваются в своей личной жизни с препятствием – временным, но довольно досадным, если учесть контекст событий. Когда в романтические планы, идущие к своей закономерной счастливой кульминации, вмешиваются те или иные мелкие житейские нюансы, с ними поневоле приходится считаться.
Скорпион
Сегодня Скорпионов интуиция ведет верным путем – особенно, если они люди действия, а не разговоров или мечтаний. Даже оказавшись в сетях романтических иллюзий или в ловушке запутанных логических рассуждений, они выбирают правильную тактику, когда дело доходит до конкретных шагов.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов внимания требует практическая сторона жизни. Звезды советуют отложить романтические планы, поскольку они могут не вписаться в составленную программу, а при определенных условиях и создать в отношениях поводы для напряженности (например, партнер приревнует вас к вашей работе).
Козерог
Сегодня Козерогам день добавит уверенности – особенно, если они люди действия и ненавидят бесконечные словесные игры без внятного продолжения. Ситуации этих суток дают им повод проявить инициативу и подключить к делу свой природный темперамент, помогают вести себя свободно и естественно.
Водолей
Сегодня для Водолеев могут оказаться важными эмоциональные оттенки чувственности или практические нюансы сексуальной жизни. День способен подчеркнуть разницу между любовью-праздником и повседневной рутиной совместной жизни. Не лучший момент для любовной лирики, например, романтической переписки.
Рыбы
Сегодня Рыбы рискуют оказаться в ловушке чужих красивых слов или в сетях собственных иллюзий. Комплименты, признания и обещания сегодня – чарующий антураж, но не повод для выводов. Судить о реальном положении дел лучше не по речам, а по конкретным поступкам, в том числе в мелочах.