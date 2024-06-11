Выбираемся на природу – гороскоп на 12 июня

11 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве призывает к полезной работе, а учащимся предлагает применить на практике теоретические знания.

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Гороскоп на сегодня говорит, что для большей продуктивности стоит сократить число бесполезных контактов и реалистичнее подходить к задаче: не завышать объем, учитывать риск огрехов, искать гарантии качества. День повышает деловитость и выносливость, помогает приступить к освоению прикладного мастерства, дает поле деятельности менеджерам среднего звена. Хорошо заниматься техническими и производственными деталями, инструментарием, расходными материалами, запчастями, оказанием ремонтных и других практических услуг. Овен Сегодня Овнам нужно отгонять от себя мысли о работе – день создан для того, чтобы расслабляться и наслаждаться летом. Так что постарайтесь впитать в себя солнце – выберитесь на природу. Будет круто! Гороскоп на сегодня для знака Овна советует вечером все же остаться один на один с интересной книгой – окунитесь в чужую историю и проживите отрезок жизни главного героя. Телец Сегодня у Тельцов энергии вагон и маленькая тележка, и пустить ее лучше в работу или хобби. Да-да, в этот выходной придется потрудиться, но немного, не стоит окунаться в нее с головой. Карьера, кстати, пойдет в гору, так что не ленитесь. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует вечером отдохнуть на природе – близкие и друзья помогут разгрузиться и забыться. Вам это сейчас действительно нужно. Близнецы Сегодня Близнецам все вокруг будут исповедоваться – и если поначалу это будет интересно, то позже вы заметно устанете от чужих проблем. Постарайтесь все же расставить личные границы правильно, чтобы сохранить энергию и на себя. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует не поддаваться желаниям выпить лишнего или заказать вторую порцию – это может отпечататься на фигуре. Рак Сегодня Ракам хочется вывернуть душу первому встречному, но звезды не рекомендуют – вы не добьетесь той реакции, на которую рассчитывали. Лучше выплакаться друзьям – они оценят вашу честность. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует сходить на свидание – сейчас можно влюбиться в незнакомца/незнакомку и полностью поменять все в своей жизни. Конечно, к лучшему. Лев Сегодня Львам стоит плюнуть на важные дела и расслабиться – проведите выходной с близкими на природе. Впитайте солнце и хорошее настроение. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что вечером можно подумать о житейском и финансовом, но не стоит отдавать этому все свое внимание – быстро наскучит. Возьмитесь за хобби – выпустите наружу творческую личность. Дева Сегодня Девам нужно исполнять свои желания, даже самые безумные. Вам не только будет приятно, но и, к удивлению, вы приманите к себе интересные ситуации и возможности. Так что не отказывайте себе ни в чем. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует работать, если хочется – это тот день, когда можно здорово повлиять на карьеру. Но только не уходите в это с головой – вечер проведите с друзьями. Весы Сегодня Весам стоит прояснить ситуацию – не бойтесь задать сложные вопросы, ответы будут четкими и по делу. И они, кстати, здорово повлияют на будущее. Так что не молчите. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует выбраться с близкими или друзьями на природу – впитайте в себя солнце и отличное настроение. Вам как раз не хватает общения и позитивных эмоций. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит прислушиваться к внутреннему голосу и ощущениям – сейчас они будут шептать вам правильные ответы на вопросы и направят по верному маршруту. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует ко всему относиться с долей критики – верить на слова и незнакомцем, и хорошим товарищам не стоит. Возможно, кто-то будет привирать, а кто-то – откровенно вешать лапшу на уши. Стрелец Сегодня от Стрельцов зависит то, каким будет день. Вы можете либо уйти в скучную рутину и работу с головой, либо выбраться на природу с друзьями и впитать в себя солнце. Мы, конечно, советуем выбрать второе, но и первое может быть очень важным, особенно для карьеры. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует протягивать руку помощи тем, кто сейчас в этом очень нуждается – карма не забудет. Козерог Сегодня у Козерогов отличный шанс заниматься тем, чем давно хотелось. А еще вариант – выбраться на природу с друзьями и весело провести время. Сейчас вам нужно общение и витамин D. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует вечером заглянуть в спортзал – вашему телу необходима физическая нагрузка. Поверьте, в будущем ваш организм скажет вам «спасибо». Водолей Сегодня Водолеям день готовит что-то крутое. С утра вы будете барахтаться в рутине и скучных делах – успейте закончить их до полудня, чтобы вечер прошел классно и весело. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует выбраться на природу вместе с близкими или друзьями – они зарядят вас отличным настроением на вторую половинку недели. Не упустите этот шанс. Рыбы Сегодня Рыбам стоит аккуратнее доверять – даже хорошие знакомые могут привирать и приукрашивать. Так что включайте критическое мышление и проверяйте информацию. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует исследовать свой внутренний мир – очень важно понять свои цели и мечты. Возможно, пришло время ставить новые и менять свою жизнь полностью и безвозвратно.