Слушаем только интуицию – гороскоп на 14 июня

Гороскоп на сегодня говорит, что можно стать жертвой сплетен, лести, приятных заблуждений, ложных советов. Возможны упущения в текстах, ошибки в документах, расчетах, рецептуре и диагностике, а также пропажи, загадки, опоздания, сомнения, спам в почте. Не исключено стремление закрыть глаза на мелочи, в чем-то невинно слукавить. Есть риск отравлений и проблем с пищеварением. Не лучший день для покупки продуктов и лекарств, целевых поездок, переговоров, оформления документов. Ближе к ночи возможно позитивное событие.
Овен
Сегодня у Овнов внимания требуют оставшиеся детали, которые не всегда отличаются ясностью. Несмотря на старания, некоторые нюансы могут выпасть из поля зрения. Не стоит выбрасывать черновики, записи, заметки: скорее всего, позже всплывут какие-то мелочи, например, найдутся ошибки в расчетах. Не стоит отправлять в этот день важные документы, записываться к врачу и совершать целевые командировки.
Телец
Сегодня Тельцы достаточно проницательны, чтобы уловить многие детали ситуации, но даже от них иногда будут ускользать некоторые тонкости. В частности, возможны ошибки в финансовых делах, в работе с текстами, в ситуациях обучения и преподавания, в процессе выполнения тех или иных скрупулезных расчетов. В важных вопросах лучше не полагаться на случай и чутье, стоит все досконально перепроверять.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день негармоничен, но может создать иллюзию гармонии, принести им приятные заблуждения, любовные и другие фантазии. Вплоть до вечера их могут сопровождать сомнения, тупики, загадочные пропажи, моменты недопонимания, мелкие незадачи, напрасные расходы. Не стоит заниматься сегодня планированием, идти на собеседования, оформлять и отправлять документы. Улучшения ожидаются к ночи.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют быть внимательнее в мелочах и заранее учитывать возможность недоразумений: до кризиса из-за них дело не дойдет, но время может быть потеряно напрасно. Вплоть до вечера велика вероятность опозданий, путаницы, иллюзий, получения недостоверной информации. Стоит воздержаться от целевых контактов и поездок, отправки важных писем, выбора средств связи, прокладки маршрутов.
Лев
Сегодня Львам стоит воздержаться от покупок, платежных операций, отправки и оформления финансовых документов, а также от любых договоренностей личного и делового характера, влияющих на их будущее материальное благополучие. Это день приятных заблуждений, которые могут украсить другие стороны жизни, но чреваты проблемами для бюджета и кошелька. К ночи внушит оптимизм новый удачный поворот событий.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить, что для них велик риск ошибок, в том числе, стратегических и необратимых. Ситуации этих суток могут создать приятную иллюзию любви и гармонии, завуалировать ложь или погрешность. Возможна зацикленность на некой мелочи, особенно у Дев, рожденных в середине сентября. Лучше отменить начинания, собеседования, выступления, важные встречи, планирование, экзамены и проверки.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют ускорять события и стремиться на передний план, активно продвигая свои личные интересы. Новый благоприятный поворот ситуации ожидается лишь в самом конце дня (особенно удачным он станет для Весов, рожденных в сентябре). Основная часть этих суток не слишком продуктивна: возможны сомнения, ошибки, ложные сведения или задержки вестей, недоразумения в пути, опоздания.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют воздерживаться от точных выводов, ясных обещаний и построения подробных планов, а также от заключения договоренностей, включая финансовые. В течение дня сохранится тенденция к задержкам, загадкам, путанице, лукавству, обману, подмене понятий, юридическим и медицинским ошибкам. Невинный на вид промах может оказаться критичным. В конце дня появится шанс на удачу.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют избегать твердых и однозначных договоренностей любого рода, заключения союзов, публичных выступлений и важных заявлений, а также ситуаций, где им нужно демонстрировать свои чувства. Эти день недоговорок, неискренности, лести, ошибок и путаницы. Но в конце дня эти ограничения можно снять или ослабить, так как обстановка станет более дружественной и благоприятной.
Козерог
Сегодня Козерогам трудно быть в чем-либо уверенными до конца. Возможны неясности в связи с работой, поездкой или здоровьем. Сомнений может добавлять задержка письма, отмена встречи или отсутствие точных данных. Нередко будет подвергаться испытанию перфекционизм Козерогов, их может раздражать искажение истины в мелочах. Подсказка или помощь в важном деле ожидается ближе к ночи.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит браться за важные для себя дела, пока не прояснены все детали. Не исключено, что на это уйдет много времени и лишь в самом конце дня появится «свет в конце туннеля». Звезды советуют не жалеть об этом, так как день не слишком хорош для начинаний. Удачные условия для стартов начнут складываться не ранее вечера, а в дневные часы вероятны различные помехи, ошибки и путаница.
Рыбы
Сегодня для Рыб продолжается неблагоприятная полоса, затрудняющая гармоничное общение и принятие верных решений. Главная задача этого дня – не соглашаться на заведомо сомнительные договоренности. Если приходится поддерживать тот или иной диалог, звезды советуют уходить от окончательного договора. Не спешите рассматривать всерьез полученное предложение: возможно, собеседник лукавит или передумает.