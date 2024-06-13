Слушаем только интуицию – гороскоп на 14 июня

13 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве способствует зацикленности на мелочах и не всегда дает верные ориентиры для их оценки.

Фото: rambler