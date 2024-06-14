Глаза боятся, а руки делают – гороскоп на 15 июня

Гороскоп на сегодня говорит, что возможен момент удачи в связи с отношениями, учебой или судебным делом, или просто что-то хорошее. Есть надежда на уступку, благосклонность, покровительство, расширение прав. Луна в Весах поможет сохранять приятный ровный настрой вплоть до ночи, поддерживая согласие или подсказывая компромиссы. Центральные темы этого дня - красота, искусство, мода, гармония, эстетика, этикет, дипломатия, посредничество, баланс интересов, обмен. Подходящий момент для переговоров, примирений, полюбовных соглашений, юридических консультаций, подтверждения договоренностей.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют поставить на первое место гармоничные отношения с другими людьми. Это день, когда стоит ценить партнерство, брачный союз, взаимные симпатии, общие интересы и достигнутые договоренности. Важно вовремя откликаться на предложения диалога и прояснять недоразумения, поскольку нужные люди вскоре могут исчезнуть с горизонта. Для важных встреч лучше выбирать утренние часы.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют сохранять фокус внимания на нюансах общения, избегая в нем любого намека на агрессию и психологическое давление со своей стороны. Акценты в этот день смещены в сторону гармоничных социальных контактов, дипломатии, взаимовыгодного обмена, красоты и эстетики. Следуя этикету, будет проще получать полезную информацию и услуги, ладить с партнерами и находить помощников.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют не терять ни минуты: счастливый период, когда судьба особенно щедра на бонусы, авансы и поощрения, подходит к концу. Не стоит медлить, если вы хотите пустить в ход свое обаяние, продемонстрировать литературные способности, дипломатический талант, дар посредника, художественные дарования или тонкий вкус. Наиболее удачны утренние часы, особенно, если вы рождены в мае.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют ладить с близкими людьми и поддерживать дипломатичный тон в социальных контактах. Не стоит торопиться с выдвижением своих собственных требований и проталкиванием личных интересов: гармония отношений сейчас важнее получения особых персональных привилегий. Пора начать создавать себе репутацию дипломатичного, приятного и договороспособного человека (или укреплять ее).
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не упускать возможности приятного общения и поддержки социальных контактов. Это день, когда можно и нужно подтверждать взаимные симпатии и договоренности, ходить в гости, посещать выставки и вечеринки. Плюсом к личному имиджу может стать общительность, популярность, хороший вкус, пребывание в модном тренде. Если нужен элемент везения, лучше приступать к делу утром.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют закреплять достигнутые в последние недели позиции и хорошие отношения с помогавшими в этом людьми. Не помешает выразить им словесную благодарность и дополнить ее другим жестом любезности, например, мелким изящным презентом. Выгоды, полученные от должности или успеха, не стоит измерять исключительно в деньгах, гораздо важнее обретенные знания и завязанные контакты.
Весы
Сегодня Весы могут рассчитывать на удачу, особенно в зарубежных делах, в любви, в учебе и в юридической сфере. Звезды подсказывают, что фортуна будет особенно благосклонна к ним утром, и советуют планировать важные дела на первую половину суток. Это лучшее время для того, чтобы получить покровительство или моральную поддержку, подтвердить свои права, поставить красивую точку в счастливой истории.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше не нарушать баланс интересов и не стремиться к полной свободе от партнерских обязательств. Вероятность успеха будет выше, если уважать договор и закон, не забывать о правилах этикета и взаимной выгоде. Удача сегодня может выражаться в отклонении проблем, компенсации, избавлении от критичных последствий рискованных решений. Возможен хороший исход в юридических делах.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды дают надежду на любовный или социальный успех, а если к нему уже сделан удачный первый шаг, то помогают его подтвердить и закрепить. Этот день особенно благоприятен для Стрельцов, выступающих в роли посредников и дипломатов, стремящихся к широкой популярности, взаимовыгодному партнерству, досудебным полюбовным соглашениям, реализации взаимной любви в форме брачного союза.
Козерог
Сегодня Козероги получают шанс на удачу, например, на повышение по службе, премию, аванс, выгодную сделку или какую-то дополнительную льготу. Однако благосклонность судьбы будет иметь условия. Многим Козерогам для получения бонусов или расширенных прав потребуется коммуникабельность, договороспособность, готовность к общению или равноценному обмену. Могут возрасти информационные нагрузки.
Водолей
Сегодня Водолеям день сулит удачу – особенно в юридических делах, в сфере образования, в контактах с иностранцами, в творческих областях и в личной жизни. Если они рождены в январе, то дополнительным бонусом этих суток для них будет рост популярности, повышение авторитета, расширение личного влияния, получение особого покровительства. Благоприятную роль могут сыграть их прежние успехи и наработки.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут рассчитывать на удачу там, где боялись проблем. Также судьба может предложить удачную возможность в неблизкой или недоступной им сфере. Чтобы реализовать такой шанс, им придется в чем-то изменить своим принципам и подстроиться к ситуации, например, стать общительнее, чем им хочется, или частично сменить свои взгляды. Возможны хорошие события в связи с жильем или гости в доме.