Отдыхаем с близкими – финансовый гороскоп на 22 июня

Наш гороскоп говорит, что независимо от знака зодиака, этот день предоставит множество шансов для роста и развития, а также для укрепления отношений с близкими.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться удачный день для групповой работы на благо общего дела. Могут активизироваться контакты и деловые поездки. У вас может начать складываться круг единомышленников, которые могут быть объединены неким общим проектом. Многое удается решить благодаря умению находить взаимопонимание с людьми. В сложных вопросах можно найти поддержку у старых верных друзей.
Телец
Сегодня у Тельцов по месту основной работы могут прибавить зарплату или выдать премию. Особенно это касается работников умственного труда и менеджмента фирм. Могут укрепляться ваши отношения с начальством, которое может проявить готовность возложить на вас более ответственную и высокооплачиваемую работу. Это благоприятное время для принятия финансовых решений относительно крупных покупок.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют заниматься раскруткой своего бизнеса. Успешно может проходить рекламная компания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с партнерами из других регионов, легко решаются юридические проблемы. Вы в этот день можете почувствовать усиление своей интеллектуальной активности с множеством интересных идей, как будто в вас проснется великий комбинатор.
Рак
Сегодня для Раков, деятельность которых требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы, хорошо может сложиться этот день. В частности, больших успехов могут добиться программисты, ученые-исследователи, писатели, криминалисты, ремонтники. Могут вырасти доходы у тех, кто связан с охраной режимных объектов. Также у вас может быть шанс найти дополнительную подработку удаленно.
Лев
Сегодня Львов может ждать успешная работа в паре с деловым партнером. Между вами может установиться полное взаимопонимание. Проведение встреч и обсуждение актуальных вопросов в неформальной обстановке может способствовать тому, что чисто деловые отношения смогут перейти в разряд дружеских. Успешно проходит переговорный процесс, и вы можете оказаться на пороге подписания взаимовыгодного договора.
Дева
Сегодня Девы, которые ранее были не удовлетворены своей работой, могут найти более приемлемый для себя вариант. Кроме того, вам могут предложить повышение в должности на нынешнем месте работы. Безработные же Девы имеют хороший шанс найти ту работу, которую давно искали. В ходе текущих дел старайтесь действовать традиционно и планомерно. Новации сегодня могут пойти во вред.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться удачное время для творчества и популяризации своего бизнеса. Деньги, вложенные в публикацию объявления в средствах массовой информации и иные рекламные акции по раскрутке бизнеса, не пропадут напрасно. Хорошо выступать со сцены, делать публичные выступления, принимать участие в выставках, презентациях, фестивалях, конкурсах и кастингах.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют прилагать усилия по укреплению безопасности своего бизнеса и страхованию недвижимого имущества. Можно заниматься оформлением документов на получение ипотечного кредита, договариваться о приобретении пакетов акций компаний. Хорошо могут проявить себя строители, коммунальщики, дизайнеры интерьера, озеленители городской инфраструктуры.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день может быть связан с множеством контактов самого разного характера. В первой половине дня звезды не советуют вам совершать деловые поездки. В деловых связях в это время могут быть сильны деструктивные тенденции к разрыву отношений и срывам в договоренностях. Однако во второй половине дня все дела постепенно выравниваются. Поэтому деловые встречи лучше планировать на вторую половину дня.
Козерог
Сегодня для Козерогов, круг ответственности которых органичен их личной деятельностью, успешно может сложиться этот день. В этом смысле работа на подчиненных ролях для вас выгоднее, чем организаторская и руководящая работа управленцев – вам не придется отвечать за ошибки и неудачи других людей. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы можете преуспеть в работе.
Водолей
Сегодня Водолеи могут почувствовать в себе усиление духа предпринимательской активности, готовности идти на риск и добиваться успеха. Во второй половине дня фортуна действительно будет на вашей стороне. Благодаря удачливости вы сможете совершить ряд выгодных сделок в сфере финансов, валютных операций. Бизнесмены смогут закупить оптовую партию ликвидного товара с целью перепродажи.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют сосредоточиться на спокойной неспешной работе в обстановке тишины и уединения. В выигрыше оказываются те из вас, кому удастся создать подходящие условия и отстраниться от помех и суеты. Прежде всего, речь идет об удаленной работе на дому. Хорошо пойдет работа без жесткой привязки к графику, чтобы иметь возможность решать вопросы по мере их поступления.