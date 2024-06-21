Отдыхаем с близкими – финансовый гороскоп на 22 июня

Сегодня не стоит даже думать о работе. Расслабляемся.

Наш гороскоп говорит, что независимо от знака зодиака, этот день предоставит множество шансов для роста и развития, а также для укрепления отношений с близкими.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться удачный день для групповой работы на благо общего дела. Могут активизироваться контакты и деловые поездки. У вас может начать складываться круг единомышленников, которые могут быть объединены неким общим проектом. Многое удается решить благодаря умению находить взаимопонимание с людьми. В сложных вопросах можно найти поддержку у старых верных друзей.

Телец

Сегодня у Тельцов по месту основной работы могут прибавить зарплату или выдать премию. Особенно это касается работников умственного труда и менеджмента фирм. Могут укрепляться ваши отношения с начальством, которое может проявить готовность возложить на вас более ответственную и высокооплачиваемую работу. Это благоприятное время для принятия финансовых решений относительно крупных покупок.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют заниматься раскруткой своего бизнеса. Успешно может проходить рекламная компания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с партнерами из других регионов, легко решаются юридические проблемы. Вы в этот день можете почувствовать усиление своей интеллектуальной активности с множеством интересных идей, как будто в вас проснется великий комбинатор.

Рак

Сегодня для Раков , деятельность которых требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы, хорошо может сложиться этот день. В частности, больших успехов могут добиться программисты, ученые-исследователи, писатели, криминалисты, ремонтники. Могут вырасти доходы у тех, кто связан с охраной режимных объектов. Также у вас может быть шанс найти дополнительную подработку удаленно.

Лев

Сегодня Львов может ждать успешная работа в паре с деловым партнером. Между вами может установиться полное взаимопонимание. Проведение встреч и обсуждение актуальных вопросов в неформальной обстановке может способствовать тому, что чисто деловые отношения смогут перейти в разряд дружеских. Успешно проходит переговорный процесс, и вы можете оказаться на пороге подписания взаимовыгодного договора.

Дева

Сегодня Девы , которые ранее были не удовлетворены своей работой, могут найти более приемлемый для себя вариант. Кроме того, вам могут предложить повышение в должности на нынешнем месте работы. Безработные же Девы имеют хороший шанс найти ту работу, которую давно искали. В ходе текущих дел старайтесь действовать традиционно и планомерно. Новации сегодня могут пойти во вред.

Весы

Сегодня у Весов может сложиться удачное время для творчества и популяризации своего бизнеса. Деньги, вложенные в публикацию объявления в средствах массовой информации и иные рекламные акции по раскрутке бизнеса, не пропадут напрасно. Хорошо выступать со сцены, делать публичные выступления, принимать участие в выставках, презентациях, фестивалях, конкурсах и кастингах.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют прилагать усилия по укреплению безопасности своего бизнеса и страхованию недвижимого имущества. Можно заниматься оформлением документов на получение ипотечного кредита, договариваться о приобретении пакетов акций компаний. Хорошо могут проявить себя строители, коммунальщики, дизайнеры интерьера, озеленители городской инфраструктуры.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов день может быть связан с множеством контактов самого разного характера. В первой половине дня звезды не советуют вам совершать деловые поездки. В деловых связях в это время могут быть сильны деструктивные тенденции к разрыву отношений и срывам в договоренностях. Однако во второй половине дня все дела постепенно выравниваются. Поэтому деловые встречи лучше планировать на вторую половину дня.

Козерог

Сегодня для Козерогов , круг ответственности которых органичен их личной деятельностью, успешно может сложиться этот день. В этом смысле работа на подчиненных ролях для вас выгоднее, чем организаторская и руководящая работа управленцев – вам не придется отвечать за ошибки и неудачи других людей. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы можете преуспеть в работе.

Водолей

Сегодня Водолеи могут почувствовать в себе усиление духа предпринимательской активности, готовности идти на риск и добиваться успеха. Во второй половине дня фортуна действительно будет на вашей стороне. Благодаря удачливости вы сможете совершить ряд выгодных сделок в сфере финансов, валютных операций. Бизнесмены смогут закупить оптовую партию ликвидного товара с целью перепродажи.

Рыбы