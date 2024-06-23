Детали важнее всего – гороскоп на 24 июня

23 июня 2024 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. День активизирует отличные мысли, но затрудняет их практическое исполнение.

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Гороскоп на сегодня говорит, что добиться успеха означает справиться с трудностями и доказать жизнеспособность идеи. Атмосфера будет неспокойной, а ход событий непредсказуемым. Возможны небезопасные авантюры, рискованные эксперименты. Луна в Водолее затронет чувствительную точку групповых интересов, поставит в центр внимания социальную жизнь, прогресс или будущее, укажет источник коллективного вдохновения. Стоит учесть риск авралов, стрессов, травм и роковых сюрпризов, быть аккуратнее в процессе модернизаций и в работе с электрооборудованием. Овен Сегодня Овнов день побуждает поработать на прогресс или на будущее, собственными усилиями или в составе команды. Согласия на уровне идей может оказаться недостаточно, при переходе к действиям вероятны сюрпризы и даже конфликты. Особенно аккуратными в своих действиях стоит быть Овнам, которые получили в свое распоряжение чужие средства или заняли что-то у друзей (например, деньги или инструменты). Телец Сегодня Тельцам предстоит нетривиальная, сложная и важная задача. Многие Тельцы окажутся под давлением руководства, друзей, социума или непредсказуемых обстоятельств, но некоторые Тельцы найдут себе приключения сами, например, затеяв новаторский эксперимент. Помимо смелости и целеустремленности, нужны самообладание и осторожность: возрастают нагрузки, велик риск кризиса, стресса, травмы, ссоры. Близнецы Сегодня Близнецам повезет – особенно, если они теоретики, а не практики. Масштабные идеи, которые они выдвигают и распространяют, нередко будут реализовывать другие люди, которые и возьмут на себя всю тяжесть практического исполнения задачи и связанные с ней риски. Кризисы этого дня станут для многих Близнецов трамплином к успеху. Возможны удача и рост авторитета благодаря событиям за рубежом. Рак Сегодня Ракам не стоит рассчитывать на персональные льготные условия. В центре внимания могут оказаться масштабные события, затрагивающие коллективные интересы, на фоне которых собственные планы покажутся мелочью. Не стоит планировать на этот день приятные личные встречи и важные деловые мероприятия. Не будут лишними превентивные меры осторожности. Желательно избегать пребывания в людных местах. Лев Сегодня Львам стоит следить за амосферой в компании друзей и за общим социальным фоном: он вряд ли будет спокойным. Напряженная внешняя ситуация способна усложнить выполнение технических задач, добавить деловых рисков или обострить отношения с конкурентами. Многим Львам будет выгоднее оставаться в тени и наблюдать за событиями со стороны. Моральной поддержкой могут стать друзья и покровители. Дева Сегодня Дев звезды предупреждают о возможных переменах, волнениях и сюрпризах. Вероятны кризисы на службе, в рабочем коллективе. Возможны приключения в путешествиях, включая перелеты. Высок риск нештатных ситуаций в ходе обновлений и экспериментов. Коллективные проблемы могут не коснуться Дев, которые заранее нашли в ситуации свою нишу, пользуются поддержкой семьи, старых друзей или земляков. Весы Сегодня Весы могут активно участвовать в событиях, но звезды советуют им следить за ситуацией и делать для себя выводы – в том числе, учиться на чужих кризисах и ошибках. Несмотря на возможную драматичность, сюжеты дня имеют мощный позитивный потенциал, могут дать творческий импульс или помочь в исполнении желаний. Если нельзя задействовать его прямо сейчас, это можно будет сделать позже. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют повысить бдительность. В текущих делах требуется осторожность. Новые начинания лучше исключить. Главной зоной риска в эти сутки становятся взаимоотношения с другими людьми. Возрастает вероятность обострения деловой конкуренции, роковых разногласий с друзьями, семейных драм и бытовых скандалов. Можно поссориться и с одним человеком, и с целым коллективом. Стрелец Сегодня Стрельцым бурные события вокруг сулят много ярких впечатлений. Внимание многих Стрельцов будет приковано к авральной или конфликтной ситуации в среде друзей, соседей или коллег. Возможны сюрпризы в ходе выполнения технических работ и обновлений, сложности при попытке получить помощь, приключения в дороге. Хорошая сторона этого дня заключается в возможности повысить свою популярность. Козерог Сегодня Козерогам стоит быть готовыми к сюрпризу. Возрастет риск осложнений при развитии нового бизнеса или в ходе модернизации старого. Возможен ущерб, аврал, поломка, отсрочка планов или конфликт интересов. Также сюжеты дня могут скорректировать взгляд на будущее, повлиять на отношение к определенным явлениям, ценностям, коллективам и социальным группам. Нежелательны покупки и начало работ. Водолей Сегодня Водолеям , особенно январским, этот день несет испытание в процессе выполнения конкретных работ и задач. Возможны физические и деловые перегрузки, стрессы, моменты психологического давления, авралы, бытовые и производственные травмы, роковые провалы. Однако день сулит и удачу: есть источник моральной поддержки, а успешно справившись с проблемой, есть надежда сохранить и поднять свой авторитет. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют следить за глобальными событиями вокруг, но не торопиться принимать в связи с ними какие-либо конкретные решительные меры. Даже разумный и заранее спланированный шаг в этот день может потерпеть роковую неудачу из-за непредсказуемого и драматичного стечения обстоятельств. Если ситуация не является критичной и срочной, лучший выход - подождать, пока волнение уляжется.