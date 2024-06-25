Рискуем потерять деньги – финансовый гороскоп на 26 июня

Наш гороскоп дает рекомендации по тому, как максимально использовать благоприятные моменты и избежать возможных трудностей.
Овен
Сегодня Овнам советуют внимательно соблюдать технику безопасности при работе на стройке, в сельском хозяйстве и в жилищно-коммунальном комплексе. Дело в том, что сейчас у вас возрастает риск технических поломок и случаев мелкого производственного травматизма. Не совсем благополучно могут складываться дела в семейном бизнесе и у офисных служащих.
Телец
Сегодня у Тельцов основными проблемными темами дня могут стать работа с информацией, деловые связи и поездки. Вам могут поступать сведения, в достоверности которых еще требуется убедиться – вероятна прямая дезинформация. Намеченные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам. При выполнении торговых операций тщательнее следите за клиентами – вас могут попытаться обмануть.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут столкнуться с повышенной вероятность технических сбоев, поломок и, соответственно, можете понести из-за этого материальный ущерб. Есть риск сломать дорогостоящую технику, инструменты или повредить ценные вещи. От принятия финансовых решений по части расходов пока лучше воздерживаться. То же самое касается инвестиций в рискованные коллективные проекты.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют предпринимать шаги для продвижения в карьере. Ваша инициатива сегодня может не найти понимания и поддержки у вышестоящего руководства. Более того, общение с начальством может повредить вашей деловой репутации, поскольку может возникнуть напряженная ситуация. В целом в этот день вы можете ощущать сопротивление внешних обстоятельств своим инициативам.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется проявлять особую осмотрительность в своей деятельности с точки зрения соблюдения закона. Дело в том, что сейчас вашей работой могут пристально интересоваться представители фискальных властей. Возможны проверки, ревизии, контрольные закупки товара и пр. Нарушение правил дорожного движения может обернуться штрафными санкциями - будьте внимательнее при вождении транспорта.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют позаботиться о безопасности своего имущества. Возрастает вероятность технической аварии в электросетях, отчего может сломаться бытовая техника, выйти из строя электроприборы. Не следует допускать излишних перегрузок в расходе электроэнергии. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества – это поможет вести учет.
Весы
Сегодня Весам звезды, прежде всего, не рекомендуют вести переговоры и подписывать договора о партнерском сотрудничестве. Ваши потенциальные контрагенты могут отказаться от предварительных договоренностей и выдвинуть новые условия. Нежелательно принимать участие в массовых мероприятиях и делать публичные заявления. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, которые работают в совместных предприятиях, за границей или на вахте, может сложиться напряженный день. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. Из-за ошибки в отчетности возможно служебное расследование и осложнения в отношениях с коллегами. Старайтесь не брать на себя ответственность за излишне сложную и трудоемкую работу.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не советуют совершать финансовые спекуляции. Расчеты на получение высоких доходов от оптовых закупок товара с целью перепродажи могут не оправдаться – купленный товар на поверку может оказаться неликвидным и на него не найдется покупателя. Аналогично и с другими спекуляциями, что-то может пойти не по плану. Воздержитесь от крупных покупок в интернет-магазинах.
Козерог
Сегодня у Козерогов две темы могут стать наиболее проблемными. Во-первых, возможно, вам придется побеспокоиться насчет сохранности недвижимого имущества. Воздержитесь от проведения ремонтных работ в своих помещениях. Во-вторых, возможны трения с основным деловым партнером. Этот тем более вероятно, если вы вместе пользуетесь одним помещением или если ведете семейный бизнес.
Водолей
Сегодня Водолеям, чья работа может быть связана с частыми поездками и контактами, возможно, придется столкнуться с рядом трудностей. Может так случиться, что вам придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Если есть такая возможность, отложите наиболее важные дела на другой день. А на этот день запланируйте свои обычные повседневные дела. Воздержитесь от начинаний в бизнесе.
Рыбы
Сегодня для Рыб главной задачей может стать сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми они располагают. Бизнесменам в этой связи не рекомендуется делать крупные покупки товаров и оборудования, участвовать в инвестиционных проектах и играть на фондовой бирже акций. Необходимо воздерживаться от всего того, что предполагает риск безвозвратной потере своих денег.