Скучать не придется – любовный гороскоп на 29 июня

Наш гороскоп подскажет, как лучше использовать день, чтобы избежать возможных проблем и воспользоваться позитивными моментами.
Овен
Сегодня у Овнов непосредственность и ребячливость притягивают к ним сердца и им многое прощается, но иногда у них все же возможны моменты недоразумений с любимыми людьми. День может намекнуть на различия во вкусах и бытовых привычках, во взглядах на питание, деньги, подарки или семейные традиции.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют ориентироваться на обстановку и настроение момента. Это не тот день, когда стоит надеяться на постоянство и стабильность: в любой момент что-то может измениться. Любовные сообщения и сигналы этого дня забавны и двойственны, лучше не принимать их всерьез.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит отказываться от общения с любимым человеком, но лучше заранее приготовиться к мелким смешным моментам и ситуациям-перевертышам. Этот день создает веселый настрой, может подтолкнуть к розыгрышу или усилить путаницу в мелочах. Пришедшую на ум идею лучше реализовать сразу.
Рак
Сегодня Ракам стоит подумать прежде, чем принимать условия любовной игры: они могут в корне противоречить их вкусам и планам. Серьезная и важная личная инициатива может быть встречена шуткой или двойственной реакцией. День хорош, если вам по душе легкий быстрый флирт и доля неопределенности.
Лев
Сегодня Львам лучше поддерживать с объектом своих симпатий легкую непринужденную беседу, не претендуя на большее. Тон общения вплоть до ночи может быть двойственным или шутливым. Не стоит раскрывать душу и заводить разговор на деликатную для себя тему, чтобы не встретить обидное недопонимание.
Дева
Сегодня у Дев личная жизнь может оказаться чередой мелких приключений или навеять ассоциации с классической «комедией положений», где в любой момент что-то может перевернуться с ног на голову. В такой обстановке не обойтись без отходчивости и чувства юмора, иначе могут возникать обиды по пустякам.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют ориентироваться в делах сердечных на свое настроение, цели и самочувствие. Нежелательно вступать в разговор или идти на свидание, если сегодня вы ранимы, обидчивы и чересчур мнительны. Помните, что предложения, комментарии и комплименты сегодня могут делаться в шутку.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше не проявлять в любви инициативу, а положиться на волю случая и подстраиваться к обстановке по мере необходимости. Вплоть до ночи могут быть затруднены однозначные известия и договоренности, возможны заминки связи и искажения в получаемой от любимого человека информации.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов общение с любимым человеком станет школой дипломатии, чуткости и деликатности. Им придется найти баланс между этими качествами и своим красноречием, иначе их шутливые замечания и легкомысленные неоднозначные комментарии могут обидеть близкого человека и расстроить его.
Козерог
Сегодня Козероги имеют шанс проверить, насколько приятными собеседниками и спутниками они являются для своих любимых. Это хороший день для свидания и общения, если виртуозно владеть искусством мягкого юмора, дипломатии и обмена комплиментами, а также помнить, что персона партнера - на первом месте.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит рассчитывать в любви на твердые договоренности, ясные маршруты и точные планы. Скучать не придется: многие ситуации дня будут забавными и нетривиальными, порой далекими от законов формальной логики. От любимого человека могут приходить противоречивые или смешные сообщения.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют смотреть на любовное общение, как на интерактивную игру, дающую право выбора и комбинирования вариантов. Это не лучший день для судьбоносного свидания, серьезной беседы, вручения подарка с важным подтекстом. Не стоит воспринимать всерьез новые предложения и знакомства.