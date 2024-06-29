Боремся со стрессом покупками – финансовый гороскоп на 30 июня

Сегодня нам стоит позволить себе большее.

Наш гороскоп подскажет, на что следует обратить внимание и какие решения могут привести к наибольшему успеху и гармонии в течение дня.

Овен

Сегодня Овнов может преследовать полоса невезения. В первой половине дня вы рискуете фактически потерять деньги от неудачных капиталовложений или покупок. Воздерживайтесь от финансовых спекуляций. Также старайтесь удержать себя от шопинга, что может оказаться нелегко при наличии денег в вашем распоряжении. Во второй половине дня напряжение сохранится, но может сместиться в сферу деловых связей, информации, поездок.

Телец

Сегодня Тельцам следует быть осмотрительнее при использовании техники в своей работе. Особенность этого дня в том, что любая техника может выходить из-под вашего контроля. Есть риск мелкого травматизма при проведении строительных и сельскохозяйственных работ. Также вы можете с помощью техники нанести материальный ущерб недвижимой собственности. Предпочтительно заниматься чисто физическим трудом.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут чувствовать на себе чье-то ограничивающее влияние. Например, вам могут мешать действовать некие документальные формальности, правила или может возникнуть острая необходимость в какой-то информации, отсутствие которой не дает вам возможности принимать осознанные оперативные решения. Также у вас может ухудшиться самочувствие, что может привести к снижению уровня работоспособности.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют воздерживаться от любых видов коллективной работы, начиная от проведения собраний акционерных обществ и заканчивая проектными разработками сложной техники в конструкторских бюро. Дело в том, что вам будет нелегко находить взаимопонимание с коллегами при решении технических вопросов. Во второй половине дня ваши доходы могут увеличиться при индивидуальном труде.

Лев

Сегодня Львам не рекомендуется вступать в деловое взаимодействие с вышестоящим руководством. Не следует обращаться к начальству со своими идеями по улучшению работы – они могут оказаться преждевременными и могут привести к недоверчивому отношению к вам. Воздержитесь от проявления инициативы по карьерному росту. Будьте готовы к тому, что ваши планы на этот день могут быть сорваны.

Дева

Сегодня Девам звезды не советуют заниматься урегулированием юридических вопросов. При подготовке важных документов к подписанию вы можете не заметить ошибку, из-за которой значимость всего документа может утратить смысл. Те из вас, кто занимает руководящие должности, во второй половине дня могут столкнуться с противодействием представителей фискальных властей с их проверками.

Весы

Сегодня Весы , работающие в сфере производства, могут столкнуться с чрезвычайными происшествиями, связанными с технически сбоями сложившегося ритма работы. Не рекомендуется в это время проводить технические испытания нового оборудования. То же самое может относиться к пусконаладочным работам производственной линии после проведенного ремонта. Старайтесь не делать того, что может нарушить стабильность в работе.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов могут осложниться деловые партнерские отношения. Рекомендуется приостановить в это время переговорный процесс и не начинать обсуждать с партнером принципиальные вопросы сотрудничества. Особенно это относится к деловым партнерам из других регионов. Не следует делать глобальные поспешные выводы относительно этого партнерства всего по нескольким неприятным эпизодам.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут быть вынуждены преодолевать сложные бюрократические барьеры в процессе регистрации важных документов. Наибольшие трудности могут коснуться тех, кто работает за границей или в совместных предприятиях. Возможно обострение отношений с коллегами, ошибки в работе с цифрами и проведение служебного расследования.

Козерог

Сегодня Козероги могут почувствовать в себе усиление духа авантюризма. Однако звезды категорически не советуют вам предпринимать рискованные финансовые инициативы. Прежде всего, это относится к инвестициям в высокодоходные коллективные проекты. Тем более, что на поверку эти проекты могут оказаться обыкновенной финансовой пирамидой, завуалированной под привлекательной вывеской.

Водолей

Сегодня у Водолеев , использующих недвижимую собственность в своем бизнесе на основании арендного договора, могут обостриться отношения с арендодателем. Также возможны споры с основным деловым партнером относительно условий расходования средств на содержание недвижимого имущества, находящегося в совместном пользовании. Некоторые планы этого дня, возможно, не удастся довести до завершения.

Рыбы