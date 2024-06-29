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Выпускаем страсть наружу – гороскоп на 30 июня

29 июня 2024ГороскопыМарианна Басс

23-24 лунные сутки. Первая половина этого дня может пройти в напрасных попытках договориться или добиться определенности, в том числе в семье.

Выпускаем страсть наружу – гороскоп на 30 июня
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что могут зайти в тупик беседы и размышления. Не стоит отправляться в целевую поездку, начинать диалог, публиковать запросы и объявления. Во второй половине дня переход Луны в знак Тельца усилит деловую хватку и хозяйственность, подогреет чувственные страсти. Одновременно, может обостриться конкуренция и разыграться ревнивый собственнический инстинкт. Возрастет вероятность бизнес-рисков, бытовых и производственных авралов, стрессов и травм, конфликтных и кризисных ситуаций.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют избегать значимых для себя переговоров, а также платежей и отправки важных писем. Если контакт неизбежен (особенно с семьей), стоит следить за своим поведением, причиной проблем может стать именно оно. Вечером желательно стать практичнее и перейти от слов к делу, но с учетом возможных сюрпризов: не исключено, что в чем-то придется импровизировать.

Телец

Сегодня для Тельцов значим вечерний поворот событий. Он сделает их энергичнее и обострит их реакции. Импульс к активности может быть негативным, например, появятся срочные заботы, вспыхнет ревность, усилится давление или конкуренция, возникнет риск аврала и кризиса. Придется защитить свои интересы или влиться в дела коллектива. Важно найти конструктивный выход своей энергии и раздражительности.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется аккуратнее вести свои дела, избегая импульсивных порывов и держа баланс. Ситуации дня требуют ловкости в бизнесе, в финансовых вопросах и во многих работах. Есть риск материального ущерба или сюрприза. Вечером ожидается новый вираж событий. Нужна уравновешенность в деловом, дружеском и семейном общении, иначе на фоне суеты и непредсказуемости не исключены вспышки ссор.

Рак

Сегодня Ракам не стоит стремиться к продолжению целевых переговоров и консультаций, обращаться куда-либо с просьбами, подавать заявления, проходить собеседования: ясности и определенности это не даст, а вот нервозности добавить может. Во второй половине дня не спешите пугаться внешних напряженных событий: общий коллективный кризис вполне может принести некую пользу лично вам.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют следить за новостями: несмотря на их возможную противоречивость или несерьезность, они могут послужить подсказкой или предупреждением. К вечеру появится напряженность, обострятся существующие проблемы либо найдутся новые. Могут возрасти деловые риски или усилиться разногласия. Если есть возможность, переждите грозу в укрытии, наблюдая за ней со стороны.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют вести себя как можно аккуратнее в первой половине суток. В это время желательно реагировать лишь на самые срочные и острые сигналы – по возможности, сводя реакции на них к минимуму и избегая какой-либо инициативы. С активными маневрами любого рода желательно повременить до вечера: новый поворот событий может заострить проблему, но и даст для ее решения нужные рычаги.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют избегать продолжения важных диалогов: позиция собеседника останется двойственной, предложенный компромисс может не устроить. Во второй половине дня общение под вопросом из-за своих или чужих срочных дел. Внимания могут потребовать финансовые риски, личные или совместные активы. Возможно, придется принять экстренные меры по предотвращению кризиса.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют вести себя внимательнее в неоднозначных ситуациях делового и бытового общения, а также быть аккуратнее в проводимых работах, включая мелкие и рутинные. Разногласия и осечки, которые утром казались шуткой или недоразумением, вечером могут оказаться не такими уж безобидными, привести к столкновению интересов, обострению конкуренции или выдвижению претензий.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит быть готовыми к неровному ходу событий. Первая половина дня сулит моменты недопонимания в общении, сложности в работе с информацией и текстами, может принести заминки в любви и в финансовой сфере. Во второй половине дня возрастет вероятность срочных дел, нештатных моментов в проводимых работах, сюрпризов при попытке получить помощь или обратиться за технической поддержкой.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды не советуют делать ставку на словесный контакт, если они стремятся к развитию важных для себя отношений. Особенно желательно воздержаться от лишних слов в начале дня, чтобы не оказаться в ловушке приятных, но двусмысленных речей. Укреплять сотрудничество и личные симпатии лучше вечером: в это время могут удаться самые рискованные импровизации и сложные нетипичные задачи.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит учитывать двойственный характер любых известий, неоднозначный итог бесед и высокую вероятность недоразумений в пути. Желательно беречь силы до второй половины дня, именно она сулит самые важные энергозатратные события. В это время усилятся риски, возрастет вероятность кризиса, стресса, сюрприза или травмы, могут быть задеты личные или семейные интересы.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют воздерживаться от ненужных контактов, несрочных разъездов и необязательных денежных трат – особенно в первой половине дня, когда все усилия могут оказаться напрасными. Срочные и нужные акции есть смысл отложить на вечер: это время рисков, сюрпризов и авантюр, но есть и надежда на результат - важно лишь усилить осторожность и подстраховаться на случай неожиданностей.
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