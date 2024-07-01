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Держим карман шире – финансовый гороскоп на 2 июля

1 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня к нам могут прийти деньги.

Держим карман шире – финансовый гороскоп на 2 июля
Фото: Image by jcomp on Freepik

В гороскопе описаны возможные события и настроения, которые могут ожидать каждый знак, а также даны советы и рекомендации по эффективному использованию этого дня.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют использовать первую половину дня для сдачи отчетности в налоговую инспекцию, с тем, чтобы это не вызвало никаких последствий и разбирательств. Во второй половине дня удачное время для обустройства офисов, технического оснащения мастерских. День располагает к удачным поездкам и деловым контактам. Используйте это время для сбора полезной информации.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться один из лучших дней для получения дохода, главным образом, за счет умственного труда. Вы можете прекрасно видеть материальную выгоду в любой ситуации и готовы оперативно реагировать. Во второй половине дня удачное время для торгово-закупочной деятельности, консультаций. Успешно может пойти работа с документами, подготовка и вычитка текстов и поиск актуальной информации.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может сложиться хороший день для проявления инициативы в деле популяризации своего бизнеса. Удачно проходят рекламные акции, дальние поездки. Можно расширять спектр услуг и географию бизнеса. Также это замечательное время для извлечения прибыли от сделок с недвижимостью. Благодаря расширению кругозора вы сможете выбрать правильное направление для своей деятельности.

Рак

Сегодня Раки могут почувствовать в себе усиление энергетики и смогут успешно проявить себя в делах. Это прекрасное время для страхования своего бизнеса от разного рода чрезвычайных происшествий. У торговцев может ускориться товарно-денежный оборот, возрастут доходы от оказания посреднических услуг. Успешно складываются коллективные проекты, научные и маркетинговые исследования.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют держаться в тени и стараться не привлекать к себе внимание окружающих. Только скрытая от глаз публики деятельность может быть успешной, поскольку тайные недоброжелатели не смогут вам помешать. Вместе с тем, при необходимости можете обращаться за поддержкой к влиятельным покровителям. Неплохие шансы для увеличения доходов имеют те, кто работает удаленно.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться отличный день для карьерного роста. Особенно это касается руководящих работников, ведущих менеджеров и владельцев фирм. Большую помощь могут оказать ваши коллеги и подчиненные, в результате взаимодействия с которыми вы добьетесь прекрасных результатов. В текущих делах важно соблюдать сроки выполнения работы и следить за высоким качеством.

Весы

Сегодня Весам звезды рекомендуют предпринимать шаги по раскрутке бизнеса. Если вы сегодня во второй половине дня опубликуете рекламное объявление в средствах массовой информации, то можете быть уверены в скором положительном эффекте. Хорошо могут пойти дела у юристов, преподавателей, дизайнеров, туристических агентов, издателей и программистов. Хорошо делиться своими знаниями.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов, занятых повышением своего профессионального уровня, успешно может сложиться этот день. Экзамены по аттестации, а также защита диссертации во второй половине дня пройдут для вас удачно. Хорошо заниматься долгосрочным планированием бизнеса, проводить проектно-конструкторские работы. Используйте этот день для расширения контактов и повышения уровня квалификации.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов, занимающих руководящие должности в бизнесе, этот день может быть отмечен успехами. Благодаря правильным управленческим решениям во вверенном вам секторе работы может повыситься результативность и увеличиться уровень доходов. Партнерские дела и оформление деловых бумаг идет вполне успешно. При работе в сфере услуг ваш труд может пользоваться популярностью у клиентов.

Козерог

Сегодня Козерогам рекомендуется заниматься публичной деятельностью и решать юридические вопросы. Взаимодействие с коллегами проходит удачно, вы получаете от них много полезной информации. Это хороший день для приобретения технических навыков в овладении инструментами для тонкой ручной работы. В этом смысле успешно может пройти стажировка на новом месте работы.

Водолей

Сегодня Водолеям рекомендуется сосредоточиться на той работе, результаты которой можно визуально увидеть и потрогать. Речь идет о практической работе, связанной с физическим трудом или со специальным оборудованием. Творческие работники смогут проявить свои таланты и расширить полезные связи. Консультанты сетевого маркетинга смогут увеличить количество заказчиков и подписчиков.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют заниматься рутинными вопросами, а наиболее важные дела отложить на вторую половину дня. В этом случае вы преуспеете в сфере услуг, связанной с индустрией моды, отдыха и развлечений. Успешно может пойти торговля модными вещами и украшениями. Неплохой день для ремонтных и строительных работ, а также удаленной работы из своего дома.
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