Важно каждое слово – гороскоп на 2 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит начинать новые дела. Если ситуация вышла из-под контроля, лучше не рисковать и взять паузу. Многое изменится вечером, когда Луна перейдет в знак Близнецов и удачно поддержит этим новое положение Меркурия. Можно рассчитывать на новости, интересное общение и свежие творческие идеи, на подключение к большому информационному полю или банку данных. Возрастет интерес к учебе, обмену мнениями, расширению кругозора. Лучше отложить на вечер отправку писем и налаживание контактов.
Овен
Сегодня Овны будут вынуждены заниматься обновлениями, экспериментировать или жить в нештатном режиме. Стоит готовиться к неожиданностям: усилия могут дать не тот эффект, на который был сделан расчет. Вечером лучше переключиться с активных работ на неформальное общение, приветствуются коллективные обсуждения. Если ситуация зашла в тупик, в конце дня появятся новости или свежие идеи.
Телец
Сегодня Тельцам трудно сменить образ действий. Они могут преследовать свои личные интересы либо служить прогрессу, проводить обновления, рисковать. В их поведении не исключены моменты непредсказуемости и конфликтности. Преодолевая одни трудности, им важно не создавать другие. Вечер может принести им новую порцию новостей, дать повод для разговоров на работе, дома или в кругу друзей.
Близнецы
Сегодня для Близнецов важен вечер. Он откроет им нужные каналы связи, даст возможность высказаться, поднять свой авторитет, пополнить знания или расширить горизонты. Возрастет вероятность удачного поворота событий и вестей издалека. Настанет подходящее время для учебы и успешных контактов с иностранцами. События основной части дня непредсказуемы, не исключен момент нервозности, сюрприз или тупик.
Рак
Сегодня Ракам события напоминают, что им пора менять свой недавний образ мыслей или манеру разговора. Также не мешает пересмотреть свой текущий список покупок и подход к деньгам (особенно, если имеются кредиты или иные долгосрочные финансовые обязательства). Вечер даст новую пищу для ума и общения, в это время хорошо следить за новостями и подключаться к информационному коллективному полю.
Лев
Сегодня Львам те или иные проблемы создает основная часть дня. Вплоть до вечера может длиться нештатная ситуация, в любом деле будет высок уровень риска и до последней минуты возможен сюрприз. Новый поворот событий ожидается к концу дня. В это время появится шанс быть услышанным, придут новости, свежие идеи или хорошие предложения, возрастет дружелюбие. Вечер - лучшее время для неформального совещания.
Дева
Сегодня Девы получат известие, заставляющее их изменить в чем-то свои недавние планы или образ мыслей. Некоторые Девы не получат вестей извне, но почувствуют внутренний импульс, в результате которого утратят интерес к одной теме и заинтересуются другой. Рассматривая новые идеи и предложения, стоит подумать об их обратной стороне, например, о затяжных процессах в связи с работой или здоровьем.
Весы
Сегодня Весов ждут интересные и благоприятные новости, особенно к вечеру. Возможны вести из далеких краев. Может порадовать информация, связанная с путешествиями, получением образования или творческим проектом (особенно, если планируется развивать его за рубежом). Основная часть дня может пройти в беспокойном нештатном режиме. Вечер стоит провести в кругу друзей или детей, либо на связи с ними.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов внимание удерживают контакты с другими людьми. Их силы вплоть до вечера может поглощать острая конкуренция или сложное сотрудничество, от которого они не в силах уйти и отказаться. Может сохраняться напряженная обстановка в доме, риск в бизнес-партнерстве, нервозность в браке. Вечер добавит интересных идей и предложений, а также даст подсказки, помогающие справиться с кризисом.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов внимание могут удерживать вчерашние нештатные ситуации. Возможно, придется завершить обновление или устранить причину кризиса. Не исключены сюрпризы. В этот день нежелательно приступать к новым делам. Вечер обещает интересные встречи и предложения. Он хорош для обучения и диалога, для общения с людьми издалека, с учителями, учениками, юристами, целевой аудиторией.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не останавливаться на середине пути и продолжать начатое накануне: результат обязательно будет (хотя, возможно, и не совсем такой, как планировалось). Справившись с «горящей» задачей, можно устроить перерыв, но о полном покое думать рано: вечером не исключены деловые звонки, известия от детей, критичные новости или новые креативные идеи, не дающие расслабиться.
Водолей
Сегодня Водолеев в напряжении держит основная часть дня. Сами они, в свою очередь, могут держать в напряжении своих друзей и близких, становясь разрушителями традиций в своей группе или возмутителями спокойствия в своем доме. В это время лучше не начинать новых дел. Наиболее приятен вечер: он сулит интересное общение и хорошую обратную связь, может принести заманчивые предложения или новых собеседников.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут вполне успешно завершить начатое, но приступать к выполнению той или иной задачи с нуля им не стоит: возможен неожиданный результат или отсутствие такового, с перспективой напрасной траты времени. Не стоит отправляться в поездки. Если задерживаются известия (особенно, от детей и с работы), есть смысл ждать вечера: скорее всего, информация поступит или связь будет восстановлена.