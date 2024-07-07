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Получаться будет все – финансовый гороскоп на 8 июля

7 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы на коне.

Получаться будет все – финансовый гороскоп на 8 июля
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп содержаться советы о том, как улучшить настроение и достигнуть успеха в различных сферах жизни.

Овен

Сегодня Овнам, работающим в офисе, звезды советуют заниматься благоустройством своего рабочего места, устанавливать офисную мебели и технику. Хорошо пойдут дела в ремонтных мастерских и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Однако информационный фон этого дня может сложиться весьма нервный и неустойчивый. Запланированные деловые поездки и контакты могут не состояться.

Телец

Сегодня у Тельцов первая половина дня благоприятна для творческой деятельности, поездок, деловых контактов. Успехов добьются консультанты сетевого маркетинга, секретари референты, социальные работники, транспортники, торговцы и преподаватели. Хорошо заниматься оформлением документов. Звезды советуют воздерживаться от капиталовложений в бизнес. Будьте осмотрительнее при принятии финансовых решений.

Близнецы

Сегодня у Близнецов складываются неплохие условия для извлечения прибыли от сделок с недвижимостью. Можно закупать отделочные материалы для ремонта производственных помещений, мебель и оборудование. Уровень доходов может вырасти. Однако после полудня звезды советуют воздержаться от проявления инициативы. Старайтесь согласовывать свои действия с членами семьи.

Рак

Сегодня у Раков в первой половине дня могут успешно проходить деловые контакты и поездки. При этом важно, чтобы вы сами проявляли инициативу в этих контактах. Старайтесь использовать это благоприятное время для того, чтобы успеть выполнить наиболее важные дела, поскольку во второй половине дня ситуация может поменяться к худшему. Не следует быть доверчивыми с незнакомыми людьми.

Лев

Сегодня у Львов с утра дела могут идти хорошо. Условием для успеха во многом является уединенная работа. Старайтесь создать себе комфортные условия для работы, чтобы вас не отвлекали от дел. А вероятность этого возрастает, начиная с середины дня и до вечера. Ритм работы над проектами и при планировании бизнеса может нарушаться. Воздержитесь от принятия финансовых решений о крупных покупках и об инвестициях.

Дева

Сегодня Девам, возможно, удастся успешно заниматься коллективной деятельностью, долгосрочным планированием бизнеса и торговлей на товарно-сырьевой бирже. Рекомендуется заручиться поддержкой со стороны дружественно настроенных к вам коллег. Это поможет смягчить обострение отношений с начальством в течение дальнейшего дня. Не следует предпринимать инициативы без согласования с начальством.

Весы

Сегодня у Весов могут установиться особо доверительные отношения с начальством. Возможно, вам предложат выполнить какое-то конфиденциальное поручение информационного характера. Также вы можете найти себе вариант для дополнительной подработки. После полудня любая тайная теневая деятельность может привести к осложнениям в работе и для поддержания вашей деловой репутации.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется заниматься раскруткой бизнеса, публикацией рекламных объявлений. Работники туристических агентств и рекламного бизнеса смогут заключить много выгодных контрактов. Хорошо использовать этот день для повышения уровня квалификации. Те, кто работает со сложными машинами и электроникой, могут столкнуться с частыми поломками.

Стрелец

Сегодня Стрельцам, занимающим руководящие должности, с утра рекомендуется проводить структурные реформы и делать кадровые перестановки. Ориентируйте себя на обновление и оптимизацию бизнеса. Есть неплохой шанс получить государственный заказ, особенно если вы регулярно участвуете в тендерах. Во второй половине дня вы можете столкнуться с трудностями в деловом партнерстве.

Козерог

Сегодня Козероги преуспеют в публичной и юридической деятельности. Особенно успешно проведут судебные заседания судьи и адвокаты. Можно вести переговоры с иностранцами и подписывать соглашения о сотрудничестве. При работе в сфере услуг ваша работа может пользоваться популярностью. Руководителям звезды советуют обратить особое внимание на то, как выполняются ваши приказы.

Водолей

Сегодня Водолеи могут почувствовать особую тягу к практической деятельности. Возможно, вам захочется поскорее увидеть результаты своего труда. Успешно идет производственная практика, стажировка, овладение трудовыми навыками в использовании инструментов. Уделите повышенное внимание соблюдению правил техники безопасности. Не следует заниматься финансовыми спекуляциями.

Рыбы

Сегодня Рыбы, работающие в сфере услуг, в начале трудового дня могут почувствовать улучшение в делах. У вас многое может получаться быстро и без особых усилий. Во второй половине дня неблагоприятное время для сделок с недвижимым имуществом. Может случиться конфликт с перспективой разрыва арендного договора. Чтобы минимизировать риски, проверьте, все ли платежи у вас выполнены.
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