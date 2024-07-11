Дружелюбность поможет во всем – финансовый гороскоп на 12 июля

Этот гороскоп поможет читателям лучше понять, чего ожидать от текущего дня, и как оптимально воспользоваться предоставленными возможностями.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться неоднозначно для деловой активности. С одной стороны в сфере недвижимости вас могут подстерегать материальные убытки. Не рекомендуется проводить строительные и ремонтные работы в системе жилищно-коммунального хозяйства. Во второй половине дня руководители предприятий могут почувствовать улучшение финансового положения – могут поступить инвестиции.
Телец
Сегодня для Тельцов, занятых торгово-закупочной деятельностью, неудачно может сложиться этот день. Консультантам сетевого маркетинга будет сложно привлечь новых заказчиков и подписчиков. Рекламные акции могут принести определенный эффект только во второй половине дня. Тогда же успешно разрешаются юридические проблемы. Хорошо использовать это время для повышения квалификации.
Близнецы
Сегодня у Близнецов могут возникнуть дополнительные расходы на строительство и ремонт служебных и офисных помещений. Возможно, это будет обусловлено какими-то поломками. Тем не менее, во второй половине дня будет удачное время для тех, кто работает в промышленном производстве и ремонтных мастерских. Успешно могут проявить себя те, кто проходит стажировку.
Рак
Сегодня Раков могут преследовать неудачи во время коротких поездок и деловых контактов. Рекомендуется отложить важные телефонные звонки и встречи в связи с тем, что в ходе общения вам трудно будет найти взаимопонимание. Заключенные договоренности могут быть сорваны. В конце дня могут успешно поработать представители творческих профессий. Вы сможете реализовать на практике свои идеи.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют проводить секретные расследования по интересующим вас вопросам. Будьте внимательны по вопросам соблюдения в своей работе служебных инструкций и норм закона. Представители фискальных властей могут устроить вам проверку, ревизию. Рекомендуется своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги и счета на оплату процентов по кредитам.
Дева
Сегодня у Дев день может сложиться неблагоприятно для коллективной работы, проведения собраний акционерных обществ, долгосрочного планирования бизнеса и проектно-конструкторских работ. Ожидание денежной премии от работодателя может не оправдаться. Ваши инициативы вряд ли найдут поддержку среди единомышленников. Делайте ставку на самих себя и старайтесь не обращаться за помощью.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют входить в контакт с начальством и рассчитывать на доверительные отношения с ним. Также не следует доверяться незнакомым людям. Тайные недоброжелатели могут оговорить вас, что негативно отразится на отношениях с вышестоящим руководством и на вашей деловой репутации. Во второй половине дня прекрасное время для выполнения строительных и ремонтных работ.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, которые планировали совершить дальнюю поездку, обстоятельства могут измениться таким образом, что эти планы могут оказаться сорваны. Не рекомендуется принимать важные решения в издательском, дизайнерском бизнесе. Тем не менее, это удачный день для приобретения новых деловых связей и укрепления прежних связей. Успешно решаются вопросы, связанные с розничной торговлей.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не советуют предпринимать активные шаги для карьерного роста. Руководителям фирм и ведущим менеджерам не рекомендуется производить реформы в управлении или делать кадровые замены. Дело в том, что ваше понимание ситуации может не соответствовать реальности. Если вы собираетесь сменить работу, то нежелательно именно сегодня знакомиться с новым трудовым коллективом.
Козерог
Сегодня у Козерогов, ведущих имущественные судебные тяжбы, могут существенно ухудшиться обстоятельства дела. В случае проведения судебного заседания решение может быть вынесено не в вашу пользу. Звезды не советуют сегодня вести партнерские переговоры о сотрудничестве и, тем более, подписывать договора. В любом деле старайтесь руководствоваться своим мнением и не позволяйте другим людям оказывать на вас давление.
Водолей
Сегодня Водолеям, занятым в промышленном производстве, вероятно, предстоит столкнуться с осложнениями в работе. Прежде всего, это связано с возрастанием вероятности технических поломок. Не рекомендуется проводить ремонтные и пуско-наладочные работы на конвейерном производстве. При использовании техники не следует давать ей избыточные нагрузки выше предела ее прочности.
Рыбы
Сегодня Рыбам творческих профессий звезды не рекомендуют принимать участие в концертных выступлениях и массовых публичных мероприятиях. В незнакомой ситуации вам может быть трудно сориентироваться, и принять правильное решение. Однако вторая половина дня вполне благоприятна для дальних командировок и общения с иностранными партнерами относительно перспектив на дальнейшее сотрудничество.