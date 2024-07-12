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Идем навстречу партнеру – любовный гороскоп на 13 июля

12 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит открываться еще больше второй половинке.

Идем навстречу партнеру – любовный гороскоп на 13 июля
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп предсказывает динамичный и продуктивный день для всех знаков зодиака.

Овен

Сегодня у Овнов любовные истории вплоть до ночи развиваются гармонично. Если вчера в делах сердечных было что-то упущено, забыто или проигнорировано, сегодня еще не поздно все наверстать. Это подходящий день для продолжения романтической переписки, для флирта, знакомств, обмена подарками и знаками внимания.

Телец

Сегодня Тельцам день дарит приятную возможность общения с любимым человеком без ссор и лишней напряженности. В то же время, стоит помнить, что дипломатичные тенденции этих суток могут всего лишь прикрывать разногласия, а не искоренять их. Согласие в мелочах не всегда означает согласие в главном.

Близнецы

Сегодня Близнецам открыт путь к взаимности и любовной гармонии, а часто и к настоящему личному счастью. Им не придется прилагать много усилий, чтобы вызвать к себе интерес или удержать его. Их романтические истории будут развиваться по наилучшему пути из всех, что возможны в данный период их жизни.

Рак

Сегодня Ракам общение с любимым человеком принесет только положительные эмоции, если они настроены на гармонию, диалог, взаимообмен и компромисс. Раков, не слишком внимательных к привычкам и вкусам своей драгоценной половинки и откровенно сосредоточенных на себе, могут ждать разочарования.

Лев

Сегодня Львам доставит много удовольствия любовная переписка. Не исключено, что она покажется им более подходящей, чем живой флирт в реале. Многие Львы, несмотря на свою привлекательность, будут не до конца уверены в себе или лишены возможности общаться вживую по каким-то объективным причинам.

Дева

Сегодня Девам звезды намекают, что это подходящий момент для поиска подарка любимому человеку: можно найти удачные варианты выбора. Однако знаки внимания в этот день не обязательны именно в виде даров, приветствуются красивые жесты любого рода. Приятная беседа с остроумным комплиментом – тоже подарок.

Весы

Сегодня у Весов судьба на их стороне. Они не только привлекают к себе сердца своими личными качествами, но и преуспевают в построении отношений благодаря удачному стечению событий. Даже если случится недоразумение, все непременно наладится. Это прекрасный момент для свиданий и переписки.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит отказываться от общения с объектом симпатий: вербальный контакт – важная составляющая гармоничных отношений и приятная обратная связь всячески приветствуется. В то же время, сегодня нужна умеренность, лучше не навязывать любимому человеку свое общество и свое мнение.

Стрелец

Сегодня Стрельцы охотно продолжают флирт и развивают знакомства. При этом для многих Стрельцов будет важным не только личное очарование другого человека. Не менее ценным (а иногда и определяющим) для них будет сходство интересов и взглядов, возможность вести остроумную интеллектуальную беседу.

Козерог

Сегодня Козерогам станет проще поддерживать контакт с любимым человеком, если они будут общительными, дипломатичными и отзывчивыми, поддержат предложенный им тон общения и разделят его интересы. Но здесь важно не перестараться, не стоит идти на уступки вопреки собственным базовым принципам.

Водолей

Сегодня Водолеям не придется прилагать сверхусилий для поддержки диалога с любимым человеком: он сделает все сам. Его словоохотливость, как и жажда внимания, зачастую будет заставлять его первым звонить и писать, посылать забавные фото, делать предложения или напрашиваться на комплименты.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит любыми путями поддерживать в личных отношениях сложившийся баланс, следить за гармонией интересов и равноценностью встречных шагов. Сегодня это гораздо более уместная тактика, чем попытка все контролировать и нести за ход своего роман единоличную ответственность.
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