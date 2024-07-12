Отдыхаем по полной – финансовый гороскоп на 13 июля

Наш гороскоп расскажет, что стоит ждать знакам зодиака от этого дня.
Овен
Сегодня для Овнов, бизнес которых связан с участием в коллективных проектах, неблагоприятно может сложиться этот день. Многие начинания могут пройти впустую и не принесут вам положительных результатов. Не рекомендуется проводить учредительные и отчетно-выборные собрания акционеров, заниматься проектно-конструкторскими разработками. Люди, которых вы считали единомышленниками, могут не оказать вам поддержки.
Телец
Сегодня у Тельцов, чья деятельность связана с частыми поездками и оформлением деловых бумаг и документов, может сложиться неблагоприятное время. Прежде всего, возрастает вероятность ошибок в заполнении документов на регистрацию фирмы, что может привести к напрасному труду и бюрократическим проволочкам. Если вы оперируете финансами, то есть риск по ошибке перевести деньги не по назначению.
Близнецы
Сегодня Близнецам, специализирующимся на внешнеторговой экономической деятельности, звезды советуют снизить деловую активность. Дело в том, что сегодня возрастает вероятность заключения невыгодных торговых сделок и осложнений при перевозках оптовых партий грузов. Может возникнуть путаница в документах, и возможны дополнительные издержки. Туристическое агентство может понести убытки.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют идти на заключение рискованных сделок в бизнесе. При подготовке документов вы можете допустить досадную ошибку. Прежде всего, это касается финансовой деятельности, проведения расчетов через безналичные платежи. Нежелательно без крайней необходимости отправляться в короткие деловые поездки и назначать встречи.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют полагаться на надежность поведения делового партнера. Заключенные ранее договоренности могут быть сорваны, а обязательства могут так и остаться невыполненными. Источником неприятностей может стать деятельность тайного недоброжелателя, который может предоставить вам ложную информацию, чтобы нанести ущерб вашей репутации.
Дева
Сегодня Девы в повседневной работе могут столкнуться с множеством мелких, но досадных осложнений. Преодолевая очередное препятствие, вы будете вынуждены терять на этом время и ресурсы. Особенно это может отразиться при коллективной работе с коллегами. Возрастает вероятность трений, конфликтов и отсутствия взаимопонимания. Воздержитесь от долгосрочного планирования.
Весы
Сегодня Весов могут ожидать сложности в карьере. Вышестоящее руководство может быть недовольно тем, как вы справляетесь со своими обязанностями. Вам могут сделать замечание за медлительность в работе. Вероятно, кто-то из ваших тайных недоброжелателей сообщит начальству неблагоприятную для вас информацию. Не лучшим образом идут дела на рынке развлечений.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов могут возникнуть осложнения с недвижимой собственностью. Особенно это относится к тем, у кого эта собственность до конца не оформлена юридически. Если вы приехали работать в другой город, то вероятны проблемы с регистрацией по месту проживания. При работе на вахте старайтесь строго следовать дисциплинарным требованиям и не отлучайтесь надолго с рабочего места.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день может быть связан с множеством сложностей по проведению финансовых операций через безналичный расчет. Например, при заполнении реквизитов денежного перевода вы рискуете допустить ошибку и отправить деньги не по назначению. Не рекомендуется заниматься сбором документов по оформлению банковской ссуды. Не давайте и не берите деньги взаймы.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может запомниться ростом напряжения в деловых партнерских отношениях. Действия основного партнера могут нанести ущерб вашему общему бизнесу и вашему личному бюджету. Возможно, вам придется вкладывать деньги, чтобы поддержать партнера. Рекомендуется приостановить переговорный процесс и не подписывать никаких партнерских соглашений.
Водолей
Сегодня для Водолеев, которые занимают руководящие должности, неплохо может сложиться этот день. Однако звезды советуют вам полагаться только на свои личные усилия. Расчет на поддержку со стороны подчиненных может не оправдать ваших ожиданий. Усиление контроля над работой подчиненных может потребовать от вас несопоставимых затрат.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занятых творческими видами деятельности, неблагоприятно может сложиться этот день. Коллеги могут не оказать вам поддержку, и это может негативно повлиять на вас. Причастные к сценическому искусству неудачно проведут выступления и не встретят аплодисментов публики. Консультанты сетевого маркетинга не смогут отыскать новых подписчиков и заказчиков.