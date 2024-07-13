В дом придет гармония – гороскоп на 14 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что вечером лояльность может смениться критичным противоречием на почве страстей или жизненно важных интересов. Луна, переместившаяся в знак Скорпиона, усилит любые желания, тяги, зависимости и сильные чувства. Она может спровоцировать опасные игры, деловые риски, роковые повороты в любви и в материальных делах, усилить зависть, ревность или расточительность. Также она может напомнить о деталях, связанных с взаиморасчетами, долгами, кредитами, налогами, страхованием, совместным бюджетом.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют поддерживать хорошие отношения с нужными людьми и стараться не пропускать неприятные сигналы в общении с ними: несмотря на гармоничный общий фон, они все же возможны. К концу дня могут напомнить о себе темы, связанные с кредитами, налогами, дружескими долгами, с тратами на отдых и развлечения. В любовном романе могут появиться предпосылки для ревности.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не нагнетать напряжение в своем общении с людьми специально, но оставаться внимательными к его деталям и обращать внимание на его потенциально проблемные стороны. Если участятся признаки одностороннего или взаимного недовольства (ревности, материальных разногласий, семейных счетов, служебных придирок), вечером они проявятся в более очевидной форме.
Близнецы
Сегодня для Близнецов основная часть дня пройдет комфортно. Ничто не помешает им получать очередной заряд позитива от приятного общения, отдыха и творчества, искать и обдумывать яркие идеи, пользоваться плодами любовного или иного успеха. Вечер немного изменит акценты. Не исключено, что в конце дня найдется повод для хлопот и переживаний, появится потребность в помощи или возникнет легкое недомогание.
Рак
Сегодня для Раков продуктивнее вечер. Несмотря на вероятные затруднения и вызванные ими переживания, интуиция в конце дня поведет их верным путем. Если обострится творческий, любовный, деловой или финансовый кризис, удачно сработает инстинкт самосохранения. Однако вечером нежелательно начинать какие-либо дела с нуля (в них велики риски) и лучше избегать приключений, если вы не готовы к расходам.
Лев
Сегодня Львы относительно свободны в выборе занятий и настроений. Они могут поддерживать нужные связи, заниматься улучшением своей внешности, шлифовать свой слог или развивать эстетический вкус. Вечер может перевести их внимание на частную жизнь и личные тайны, усилить их зависимость от дома, семьи, любовных переживаний, бизнеса или материальных вопросов, сделать более ранимыми и уязвимыми.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют аккуратнее вести финансовые дела, производить партнерские взаиморасчеты, совершать покупки и заключать сделки. В материальной сфере, как и в сфере общения, этот день может создать двойственные ситуации, в которых неверный выбор чреват лишними заботами или расходами. Утром и днем может оставаться время для тех или иных колебаний, но вечером придется принимать решение.
Весы
Сегодня Весы могут жить в атмосфере вчерашних событий, наслаждаясь ее приятными сторонами и не слишком задумываясь над ее возможными проблемами. В любой ситуации они будут легко удерживать баланс. Вечерние события покажут, что кое-где все же имеются затруднения или вопросы. Те или иные критичные детали могут обнаружиться в области любви и секса, в бизнесе и материальной сфере.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов важен вечер: в это время могут оказаться напрямую затронуты их личные жизненно важные интересы, интересы их друзей, партнеров или семьи. Утренние и дневные часы больше подходят для дипломатичного выжидания и перебора вариантов. В конце дня прояснится цель и усилится эмоциональная реакция, возможен критичный момент в значимых отношениях (особенно у октябрьских Скорпионов).
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит откладывать на вечер свои мелкие текущие планы. Если не завершен вчерашний разговор, не реализовано какое-то приятное желание или не выполнено обещание, звезды советуют поторопиться и не дожидаться конца дня. Вечерняя обстановка способна внести в любую изначально приятную ситуацию технические трудности, создать в ней психологическое напряжение или некую зону коварства.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют во всем соблюдать баланс и не переходить черту. Это особенно желательно в деловых переговорах, в финансовых вопросах, в любви, при обмене симпатиями, услугами и ресурсами. Утром и днем такая осторожность поможет избежать двойственности, чреватой дискомфортом, а вечером убережет от проблем на будущее. Стоит воздержаться от покупок и сделок, особенно в конце дня.
Водолей
Сегодня для Водолеев день начнется гармонично: сохранится взаимопонимание с нужными людьми, будет легко договариваться, обмениваться идеями или симпатиями. Но не стоит спешить с выводами: вечер способен изменить акценты, подчеркнуть противоречия в материальных или иных интересах. В личных и деловых отношениях возможен критичный момент, к которому стоит отнестись особенно серьезно январским Водолеям.
Рыбы
Сегодня для Рыб день может протекать на фоне кризиса – который не обязательно затронет их напрямую, но с которым нужно считаться. Лучше не планировать на сегодня ответственные начинания, важные контакты, поездки и сделки. Утром в приоритете поддержка баланса и превентивная подстраховка. Вечером стоит поддаваться эмоциям лишь тогда, когда ситуация задела вас лично, в других случаях разумнее выждать.