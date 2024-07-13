В дом придет гармония – гороскоп на 14 июля

13 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Основная часть дня пройдет гармонично, но расслабляться не стоит: в делах и отношениях копится напряжение.

Фото: rambler