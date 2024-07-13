Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаМоя картина дняСтатьи2024
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерология2024 годЧихалкаПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

В дом придет гармония – гороскоп на 14 июля

13 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

9-10 лунные сутки. Основная часть дня пройдет гармонично, но расслабляться не стоит: в делах и отношениях копится напряжение.

В дом придет гармония – гороскоп на 14 июля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что вечером лояльность может смениться критичным противоречием на почве страстей или жизненно важных интересов. Луна, переместившаяся в знак Скорпиона, усилит любые желания, тяги, зависимости и сильные чувства. Она может спровоцировать опасные игры, деловые риски, роковые повороты в любви и в материальных делах, усилить зависть, ревность или расточительность. Также она может напомнить о деталях, связанных с взаиморасчетами, долгами, кредитами, налогами, страхованием, совместным бюджетом.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют поддерживать хорошие отношения с нужными людьми и стараться не пропускать неприятные сигналы в общении с ними: несмотря на гармоничный общий фон, они все же возможны. К концу дня могут напомнить о себе темы, связанные с кредитами, налогами, дружескими долгами, с тратами на отдых и развлечения. В любовном романе могут появиться предпосылки для ревности.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют не нагнетать напряжение в своем общении с людьми специально, но оставаться внимательными к его деталям и обращать внимание на его потенциально проблемные стороны. Если участятся признаки одностороннего или взаимного недовольства (ревности, материальных разногласий, семейных счетов, служебных придирок), вечером они проявятся в более очевидной форме.

Близнецы

Сегодня для Близнецов основная часть дня пройдет комфортно. Ничто не помешает им получать очередной заряд позитива от приятного общения, отдыха и творчества, искать и обдумывать яркие идеи, пользоваться плодами любовного или иного успеха. Вечер немного изменит акценты. Не исключено, что в конце дня найдется повод для хлопот и переживаний, появится потребность в помощи или возникнет легкое недомогание.

Рак

Сегодня для Раков продуктивнее вечер. Несмотря на вероятные затруднения и вызванные ими переживания, интуиция в конце дня поведет их верным путем. Если обострится творческий, любовный, деловой или финансовый кризис, удачно сработает инстинкт самосохранения. Однако вечером нежелательно начинать какие-либо дела с нуля (в них велики риски) и лучше избегать приключений, если вы не готовы к расходам.

Лев

Сегодня Львы относительно свободны в выборе занятий и настроений. Они могут поддерживать нужные связи, заниматься улучшением своей внешности, шлифовать свой слог или развивать эстетический вкус. Вечер может перевести их внимание на частную жизнь и личные тайны, усилить их зависимость от дома, семьи, любовных переживаний, бизнеса или материальных вопросов, сделать более ранимыми и уязвимыми.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют аккуратнее вести финансовые дела, производить партнерские взаиморасчеты, совершать покупки и заключать сделки. В материальной сфере, как и в сфере общения, этот день может создать двойственные ситуации, в которых неверный выбор чреват лишними заботами или расходами. Утром и днем может оставаться время для тех или иных колебаний, но вечером придется принимать решение.

Весы

Сегодня Весы могут жить в атмосфере вчерашних событий, наслаждаясь ее приятными сторонами и не слишком задумываясь над ее возможными проблемами. В любой ситуации они будут легко удерживать баланс. Вечерние события покажут, что кое-где все же имеются затруднения или вопросы. Те или иные критичные детали могут обнаружиться в области любви и секса, в бизнесе и материальной сфере.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов важен вечер: в это время могут оказаться напрямую затронуты их личные жизненно важные интересы, интересы их друзей, партнеров или семьи. Утренние и дневные часы больше подходят для дипломатичного выжидания и перебора вариантов. В конце дня прояснится цель и усилится эмоциональная реакция, возможен критичный момент в значимых отношениях (особенно у октябрьских Скорпионов).

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит откладывать на вечер свои мелкие текущие планы. Если не завершен вчерашний разговор, не реализовано какое-то приятное желание или не выполнено обещание, звезды советуют поторопиться и не дожидаться конца дня. Вечерняя обстановка способна внести в любую изначально приятную ситуацию технические трудности, создать в ней психологическое напряжение или некую зону коварства.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют во всем соблюдать баланс и не переходить черту. Это особенно желательно в деловых переговорах, в финансовых вопросах, в любви, при обмене симпатиями, услугами и ресурсами. Утром и днем такая осторожность поможет избежать двойственности, чреватой дискомфортом, а вечером убережет от проблем на будущее. Стоит воздержаться от покупок и сделок, особенно в конце дня.

Водолей

Сегодня для Водолеев день начнется гармонично: сохранится взаимопонимание с нужными людьми, будет легко договариваться, обмениваться идеями или симпатиями. Но не стоит спешить с выводами: вечер способен изменить акценты, подчеркнуть противоречия в материальных или иных интересах. В личных и деловых отношениях возможен критичный момент, к которому стоит отнестись особенно серьезно январским Водолеям.

Рыбы

Сегодня для Рыб день может протекать на фоне кризиса – который не обязательно затронет их напрямую, но с которым нужно считаться. Лучше не планировать на сегодня ответственные начинания, важные контакты, поездки и сделки. Утром в приоритете поддержка баланса и превентивная подстраховка. Вечером стоит поддаваться эмоциям лишь тогда, когда ситуация задела вас лично, в других случаях разумнее выждать.
Рамблер: последние новостиГороскоп на 14 июля 2024 годаЛюбовный гороскоп на 14 июля 2024 года для каждого знакаФинансовый гороскоп на 14 июля 2024 года
Гороскопы
Ждем бурную вспышку – любовный гороскоп на 14 июля
Ждем бурную вспышку – любовный гороскоп на 14 июля
Гороскопы
Подвернутся отличные возможности – финансовый гороскоп на 14 июля
Подвернутся отличные возможности – финансовый гороскоп на 14 июля
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]