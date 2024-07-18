Совмещаем любовь и трезвость – любовный гороскоп на 19 июля

Наш гороскоп учитывает текущие астрологические влияния и транзиты планет, которые могут повлиять на эмоциональное состояние, принятие решений и общую удачу.
Овен
Сегодня Овны могут позволить себе быть влюбленными романтиками, мечтающими исключительно о личном счастье, но вторая половина дня заставит их мыслить в другом направлении. Не исключено, что на первое место выйдет работа, долг или житейская рутина, а личная жизнь займет более скромное место.
Телец
Сегодня Тельцам трудно удержать романтичное настроение. Утро может оказаться довольно приятным, но по мере развития событий обстоятельства или собственные дела могут все дальше уводить от романтики. Возможно, придется сменить веселый тон на серьезный или взять в тесном общении с пассией перерыв.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут столкнуться в своих любовных контактах с затишьем или заминкой. Не исключено, что «на том конце провода» вдруг воцарится загадочное молчание. Звезды не усматривают в этом причин для беспокойства: это всего лишь пауза, за которой чуть позже последует яркое продолжение.
Рак
Сегодня у Раков развитие событий не слишком способствует развитию любовных отношений. Даже если утром будут выстроены заманчивые планы, вероятность их реализации в течение дня окажется под вопросом. Возможно, из общения с объектом симпатий исчезнет веселый беспечный тон или романтический ореол.
Лев
Сегодня Львы будут разочарованы, если питали надежды на продолжение романтического общения во вчерашнем духе. Несмотря на их готовность поддерживать тему или развивать отношения, обстоятельства могут распорядиться иначе, например, заставив их заниматься рутинными делами в ущерб личной жизни.
Дева
Сегодня у Дев события возвращают их к привычной и естественной тактике в делах сердечных, но они не обязательно этому обрадуются. Многим Девам пришелся по душе установившийся формат общения с объектом симпатий, и в данный момент они не собираются его менять без веских и очевидных для себя оснований.
Весы
Сегодня у Весов обстоятельства становятся менее благосклонными к романтическим планам. Не исключено, что им придется временно отказаться от приятного общения со своей пассией или свести его к минимуму. Такое положение деле им вряд ли понравится, но спорить с требованиями момента им нет смысла.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут не бояться ловушек, которые им расставляет любовный флирт (кроме утренних часов). С другой стороны, события этого дня могут лишить их возможности легкого и непринужденного общения, но этот факт огорчит преимущественно Скорпионов, пребывающих в фазе завязки новых знакомств.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов попытки выступить во вчерашнем выигрышном образе могут окончиться неудачей. По неясной причине может внезапно пропасть их красноречие или живость мысли. Возможно, с любимым человеком прервется связь. Если случилось нечто подобное, лучше не пытаться исправить положение сразу.
Козерог
Сегодня Козероги могут оказаться в своей личной жизни на временном перепутье либо начать сталкиваться в ней с загадочными заминками. Проверенная инициатива далеко не всегда будет давать ожидаемый эффект, а иногда для нее просто не будет настроения. Причина проста: в ходе романа что-то меняется.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что в общении с любимым человеком у них могут возникнуть затруднения. Если подобное случилось, лучше не бороться с обстоятельствами, а плыть по течению: в преддверии нового увлекательного этапа небольшая пауза в интенсивном общении пойдет только на пользу.
Рыбы
Сегодня для Рыб день может начаться с призрачных планов, пустых надежд, обмана или заблуждений. Планы, выстроенные утром, окажутся воздушными замками или ловушкой, даже если изначально базировались на вполне реальных событиях. Совместить любовь и трезвость мысли поможет вторая половина дня.