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Держим деньги при себе – финансовый гороскоп на 25 июля

24 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не стоит тратить кровно заработанное.

Держим деньги при себе – финансовый гороскоп на 25 июля
Фото: Image by jannoon028 on Freepik

Наш гороскоп говорит, что интуиция и внутренний голос будут играть значительную роль, помогая принимать правильные решения.

Овен

Сегодня Овнам важно удерживать под контролем свои эмоции. Основным вашим мотивом может стать излишняя амбиция и экономическая экспансия. Если вы работаете в серьезной фирме со сложившимися традициями и отлаженной структурой, то ваша инициатива может пойти во вред. Старайтесь поддерживать доброжелательные отношения в трудовом коллективе.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют не заводить новых деловых знакомств и осмотрительно отнестись к поступающей информации. Особенно это относится к сведениям, полученным из конфиденциальных источников. Наиболее позитивное направление может быть связано с оформлением причитающихся вам по закону выплат пособий, льгот, субсидий, компенсаций и налоговых вычетов.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют направить свою энергию на творческую работу в группе единомышленников. Успешно проходят обсуждения перспективных планов дальнейшего развития фирмы в совете директоров. Удачно идут переговоры о сотрудничестве и деловом партнерстве. Работа с расчетом на получение результата в отдаленном будущем может быть экономически оправданной.

Рак

Сегодня у Раков могут обостриться отношения с начальством. Тем, кто работает на подчиненных должностях, рекомендуется согласовывать наиболее важные дела с начальством, работать с ним в плотном контакте. Личная же инициатива в работе сегодня может не найти поддержки и может привести к конфликту. Придерживайтесь правила – не нужно делать того, о чем никто не просит.

Лев

Сегодня Львам звезды настоятельно рекомендуют избегать любой теневой экономической деятельности, поскольку это может привести к судебным преследованиям. Нежелательно сейчас заниматься урегулированием юридических проблем и вести переговоры с иностранцами. Старайтесь не допускать просрочки платежей по счетам за кредиты и за коммунальные услуги. Гасите долги.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют воздерживаться от финансовой деятельности, особенно при безналичных расчетах. Возможны, попытки мошенников очистить счета на ваших электронных карточках – держите пароли в надежном месте. Вместе с тем, это удачное время для того, чтобы позаботиться о своем имуществе. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Весы

Сегодня Весам звезды не советуют вести переговоры и обсуждать острые принципиальные вопросы с деловыми партнерами. Основной партнер может вас подвести, что негативно отразится на репутации фирмы. Не следует тратить время на споры с партнерами – гораздо важнее использовать это время для продуктивного сотрудничества. Тем не менее, вы легко сумеете обзавестись новыми знакомствами.

Скорпион

Сегодня Скорпионам, работающим в иностранных фирмах или за границей, звезды рекомендуют проявить осмотрительность при подготовке документов и отправке грузов. Ошибка в оформлении бумаг может повредить вашей деловой репутации. В трудовом коллективе могут сложиться доброжелательные и деловые отношения. Хорошо поработают мастера сервисных центров, инженеры и изобретатели.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут почувствовать усиление азартности в своем характере. Звезды предостерегают от участия в авантюрах, типа вложений средств в высокодоходные инвестиционные фонды и разного рода финансовые пирамиды. Наиболее успешно день пройдет для тех, кто имеет отношение к индустрии моды, развлечений и отдыха. Также хорошо проявят себя те, кто работает по свободному графику.

Козерог

Сегодня Козерогов день располагает к тихой и уединенной работе, требующей глубокого погружения и сосредоточения. Также могут создаться благоприятные условия для сделок с недвижимостью, ремонтных, строительных и отделочных работ, семейного бизнеса в сельском хозяйстве. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. В зоне риска – партнерские отношения.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды не советуют отправляться в короткие деловые поездки и устанавливать новые знакомства. В дороге могут возникнуть непредвиденные осложнения, связанные с поломкой техники и дополнительными расходами. Не следует рассчитывать на быстрое продвижение деловых бумаг и документов при согласованиях в инстанциях. Хорошее время для работы в группе и составления планов.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды не советуют увлекаться покупками и любыми иными тратами денег. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от капиталовложений в развитие проектов – это может не дать вам желаемой отдачи. Это удачный день для карьерного роста и увеличения доходов благодаря высокому профессиональному статусу. Наиболее результативной может стать работа над текущими планами.
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