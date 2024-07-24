Нагрянет муза – гороскоп на 25 июля

24 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня всплеск энергии, вдохновения и везения вероятнее к вечеру.

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Гороскоп на сегодня говорит, что основная часть дня может пройти в тишине, уединении, сомнениях, иллюзиях, фантазиях, выжидании, на волне пессимизма или сентиментальности. Это время отдыха и расслабления. В конце дня удастся выйти из оцепенения, забыть о прошлом и заняться текущими делами. Живительный импульс может дать срочное и интересное дело. Луна в Овне добавит ловкости, азарта и быстроты реакций, усилит физическую, романтическую, творческую и деловую активность. Благодаря такому настрою не будут нервировать мелкие заминки в общении и задержки известий. Овен Сегодня Овны могут позволить себе отдых: перерыв в текущих делах, остановку в пути. Пока не настал вечер, можно разрешить себе помечтать, полениться, выспаться, поддаться тайным сомнениям. В конце дня многие Овны, особенно рожденные в марте, ощутят новый прилив энергии. В отличие от основной части дня, вечерние и ночные часы обещают стать очень продуктивными и помогут наверстать упущенное утром. Телец Сегодня Тельцы склонны оставаться пассивными. Вместо текущей повестки они способны «зависнуть» на попытке прояснить будущее или на картинах прошлого. Их настрой может найти отклик у старых друзей. Вечером, получив новый повод для бурной активности, они тоже не всегда будут спешить: многие из них отреагируют на ситуацию с задержкой и уступят поле действий более предприимчивым людям. Близнецы Сегодня Близнецам звезды рекомендуют перенести активность на вечер. Именно к концу дня вернется смелость преодолеть барьер, что-то доказать или взять реванш. Основная часть дня может держать в сомнении или унынии, склонять к прокрастинации. Возможна небрежность, попытка избегать встреч с начальством или ответственности. События дня подведут к необходимости смены акцентов в поведении или мышлении. Рак Сегодня Раков основная часть этого дня не принуждает к внешней активности. Пока не настал вечер, они могут предаваться мечтам, приводить в порядок свои дела или прислушиваться к своей интуиции. Также они могут найти время для своей духовной жизни, переоценки идеалов и ценностей, включая профессиональные. Вечером не помешает готовность к срочному делу, не исключается сложное задание или командировка. Лев Сегодня Львам важно проявить долю смирения перед лицом временных помех, не впадая в уныние: повода для серьезных опасений нет. Уже вечером вернется собственная энергия или найдется внешний источник поддержки и вдохновения. Возможно, помощь придет издалека. Дневную паузу можно использовать для коррекции недавнего образа мыслей: настало время изменить детали своего подхода к общению или финансам. Дева Сегодня Девам звезды советуют не торопить события и заниматься лишь самыми простыми необходимыми делами, пока не поступит сигнал или не случится нового поворота событий. Скорее всего, это произойдет ближе к вечеру — тогда и появится смысл реагировать, действуя по обстоятельствам. В утренние и дневные часы вероятнее затишье в работе или общении, не исключен временный ступор в собственных мыслях. Весы Сегодня Весам придется набраться терпения или проявить долю смирения. Вплоть до вечера будет длиться их зависимость от тех или иных сдерживающих обстоятельств. Возможно, придется ожидать помощи, получения документов или выполнения необходимых работ. Может мешать неудовлетворительное самочувствие. В конце дня «лед тронется»: снимется проблема, появятся нужные люди или кто-то подставит плечо. Скорпион Сегодня Скорпионам лучше использовать день для отдыха. Хорошо, если будет возможность для полного расслабления, эмоциональной и ментальной перезагрузки. Можно уединиться, послушать музыку или помедитировать. Восстановленные и накопленные силы пригодятся многим Скорпионам с наступлением вечера, именно в это время может появиться срочное дело, поступить сигнал или начаться приключение. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют перенести активность на вечер. Первая половина этого дня может пройти дома, в уединении или на закрытой территории, на фоне упадка сил, сентиментальности, уныния или сомнений. Вечерний поворот событий добавит деловой энергии, страстности, спортивного азарта или творческого вдохновения. Может подойти время выполнения каких-то планов или партнерских обязательств. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют поберечь свою энергию до вечера, так как именно в это время она может срочно им понадобиться. В конце дня может возникнуть неотложное дело или случиться аврал, появиться внезапная креативная идея, начаться цепочка хлопот в доме, в хозяйстве, на производстве или в бизнесе. Утренние и дневные часы желательно провести в тишине и покое, до минимума сократив общение. Водолей Сегодня Водолеям стоит ждать в своих делах новой динамики ближе к вечеру. Именно в конце дня возрастет деловой, спортивный или любовный азарт, откроется возможность для продолжения флирта или сотрудничества. Появится удачный повод для действий или тот, кто интересует, сам сделает шаг навстречу. Фоном для основной части дня может стать сомнение, выжидание, уныние или нехватка чего-то нужного. Рыбы Сегодня Рыб день может подтолкнуть к уединению или усилить их чувство одиночества. До вечера у них есть время расслабиться и позаботиться о своем здоровье, но важно делать это в позитивном настроении. Желательно избегать всего, что навевает негативные мысли или укрепляет напрасные иллюзии, а также снижает самооценку. Вечер может принести хлопоты, простимулировать на домашнюю или деловую активность.