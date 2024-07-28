Кайфуем от жизни – гороскоп на 29 июля

28 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце приглашает на шопинг, но не в виде рутинных утилитарных покупок.

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Гороскоп на сегодня говорит, что также к полноценному питанию – по возможности, не в форме скучной стандартной диеты. Этот день склоняет к незапланированным приятным покупкам и превращает их в творческий процесс. Он может принести финансовый сюрприз, неожиданный подарок или находку, усилить интерес к цене развлечений, к доходу от игр, хобби и творчества. Также он может подтолкнуть к дружеским займам на непредвиденные расходы, спровоцировать странные вкусы и случайные прихоти, подсказать оригинальные кулинарные и эстетические решения. Овен Сегодня Овнам может преподнести сюрприз финансовая сфера или процесс шопинга. Вместо трат повседневного назначения этот день может склонять к приобретению подарков, нарядов, игрушек, обновок или товаров для отдыха. Не исключены покупки под влиянием случайного импульса, друзей или моды. У родителей могут оказаться в приоритете детские нужды. Возможны неожиданные моменты при совершении платежей. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют вести свободный образ жизни, повинуясь собственным случайным настроениям или нетрадиционным вкусам. Можно провести эти сутки в обществе коллег по хобби, в неформальной среде или за решением нестандартных задач. Возможны креативные порывы в обустройстве дома или в приготовлении пищи, неожиданные формы демонстрации чувств или импульсы к покупке остромодных вещей. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют держать паузу в своих делах, избегая и новых стартов, и активных продолжений. Уместен перерыв в усиленных тренировках и в интенсивном целевом общении. Есть смысл сбавить темп и воздержаться от инициативы. Если собственная энергия зашкаливает и не дает покоя, хорошим ходом будет отвлечься на что-то другое: обстановка, полная сюрпризов, как раз этому способствует. Рак Сегодня Ракам не стоит бояться сюрпризов: они благоприятны. Счастливый случай может настать в последний момент, позволяя выровнять ситуацию и даже получить непредвиденный бонус. Возможно, на помощь придут «друзья по несчастью». Не стоит удивляться поворотам событий, например, тому, что приходится творчески перерабатывать рецепты знакомых блюд или покупать привычные вещи в необычных местах. Лев Сегодня Львам звезды не советуют решать стратегические материальные задачи, например, утверждать план финансирования проекта или просить о повышении гонорара на конкретную сумму. Многие Львы в этот день склонны потакать своим капризам и вкусам, выбирая вещи, продукты или подарки. Значимые траты с прицелом на будущее нежелательны: выбор может быть излишне экзотичным, тренд может вскоре устареть. Дева Сегодня Девы могут надеяться на удачный случай, который поможет им в самый последний момент, например, подскажет путь к сердцу любимого человека, источник средств или место искомой покупки. Возможно, найдется неожиданное решение для задачи, которая казалась тупиковой и безнадежной. Желаемое может быть получено не совсем стандартным и легким путем, не исключается минута волнения или интриги. Весы Сегодня Весам стоит быть готовыми к неожиданному исходу событий. Все ситуации этого дня имеют тенденцию к удачному завершению, но не исключено, что перед ним придется поволноваться. Окажутся затруднены планирование и прогнозирование. Можно рискнуть и пойти на какой-то эксперимент, но лучше воздержаться от важного начинания: открытия бизнеса, крупной транзакции за рубеж, отправки в далекий путь. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют поддерживать дружеские и партнерские связи с уже доказанной выгодой, но не спешить с заключением новых союзов – особенно в финансовой, творческой и образовательной сферах. Чужой непредсказуемый настрой, как минимум, не способствует стабильности и надежности. А вот в любви и в браке капризность партнера может играть положительную роль, оживляя взаимные чувства. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют не тратить свое время на точные прогнозы и детальное планирование, довериться обстоятельствам и действовать в их ключе. В этот день велика вероятность удачного исхода событий, но чаще в мелочах. Не лучший момент для начинаний, направленных на предсказуемость и стабильность, например, для устройства на постоянное место работы или заказа регулярного обслуживания. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют вести свободный образ жизни, отдыхать или заниматься оригинальным хобби, если таковое имеется. Попытки активно включиться в поток рутинных напряженных работ в этот день не сулят особого успеха. Он больше подходит для творчества, легких импровизаций, любовной романтики, игр с детьми. Не стоит отказывать себе в праве на приятный каприз, кулинарный или иной креатив. Водолей Сегодня Водолеев день может склонять к непредсказуемому поведению и легкой капризности. Возможно ощущение тупика в личных отношениях или в домашних делах. Однако лишних проблем ситуации этого дня не создают. Противоречия будут улажены благодаря взаимной симпатии. Желательно избегать включения в активную деятельность. Хорошо побыть дома, при условии, что обстановка в нем вас не слишком нервирует. Рыбы Сегодня у Рыб хорошо работает интуиция (особенно, если они рождены в середине марта). Именно она подскажет им удачные находки в последний момент, поведет их верным путем или отговорит от бессмысленной траты времени. Обстановка вплоть до вечера может быть чревата мелкими сюрпризами, но скорее приятными. Подходящий момент для свободного времяпрепровождения и перезагрузки перед сложными работами.