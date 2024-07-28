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Не отстаем от графика – финансовый гороскоп на 29 июля

28 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Гороскоп поможет лучше понять грядущие возможности и вызовы, настроиться на позитивный лад и использовать советы астрологов для достижения своих целей.

Не отстаем от графика – финансовый гороскоп на 29 июля
Фото: Image by freepik
Гороскоп поможет лучше понять грядущие возможности и вызовы, настроиться на позитивный лад и использовать советы астрологов для достижения своих целей.

Овен

Сегодня для Овнов день может сложиться достаточно напряженным и излишне нервным. А эмоции в бизнесе не всегда полезны. Ведь успешный бизнес основывается на трезвом уме и расчете. А так как вам сегодня придется большую часть рабочего времени провести в переговорах, общении с клиентами при личных встречах и т.п., постарайтесь не выказывать свое раздражение и нетерпение.

Телец

Сегодня Тельцам рекомендуется избегать излишней самонадеянности и переоценки собственных возможностей. Возможны споры в денежных делах и конфликтные ситуации в распределении финансовых ресурсов. Если вы будете пребывать в сомнениях относительно целесообразности тех или иных поступков, то отложите принятие важных решений на более благоприятное время.

Близнецы

Сегодня Близнецам следует избегать тупиковых ситуаций в отношениях с партнерами, подчиненными и клиентами. Правильно расставьте приоритеты и главное — верьте в себя. Необходимо не просто правильно понимать ситуация, но и предпринимать практические действия.

Рак

Сегодня Раков выбивать из оптимистичного расположения духа и подействовать угнетающе может неблагоприятный психологический климат в рабочем коллективе. Звезды советуют глубоко вникать в суть любого вопроса и проницательно следить за развитием ситуации. Если у вас остаются сомнения в правильности своих действий, то отложите принятие важных решений.

Лев

Сегодня у Львов может сложиться хороший день для конструктивного обсуждения вопросов с единомышленниками. Ваши споры могут оказаться полезными, способствующими правильному осознанию и пониманию ситуации. Возможны успешные деловые поездки и контакты. День благоприятен для переговоров, составления и подписания контрактов, выработки деловой стратегии.

Дева

Сегодня у Дев могут возникнуть разногласия с вышестоящим руководством. Излишнее самомнение и тщеславие могут вам навредить. Начальство ждет от вас последовательности, рассудительности и точной аргументации. И от вас требуется точное исполнение приказов и распоряжений начальства. В планах и договорах, важно обращать внимание на детали, чтобы держать ситуацию под контролем.

Весы

Сегодня Весы в сложную ситуацию могут поставить излишний оптимизм, доверчивость и готовность многое принять на веру. Остерегайтесь давать опрометчивые обещания. В то же время ваши предубеждения и некоторые предрассудки могут помешать принять вам правильное решение, увидеть перспективы или наладить долгосрочное сотрудничество. Старайтесь полагаться на опытных партнеров.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов эффективной работе может помешать раздражительность и нетерпение. Распределение доходов, вопросы акционирования, налогообложения, оплата счетов по кредитам – все это может стать источником деловых и финансовых проблем. Возможны небольшие убытки и потери. Чтобы не множить проблемы старайтесь своевременно решать вопросы и не откладывать их в долгий ящик.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может возникнуть напряженность в отношениях с партнерами по поводу некоторых спорных моментов. В крайне негативном варианте не исключены разрывы договоров и соглашений. Поэтому просчитывайте риски и не идите на поводу у своих эмоциональных реакций. В общении с деловыми партнерами сосредоточьтесь на конкретных практических вопросах.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут возникнуть неприятные ситуации в отношениях с коллегами по трудовому коллективу. Дабы избежать жесткого манипулирования и нечестных поступков со стороны сослуживцев постарайтесь предупредить их действия. Отдавайте предпочтение той работе, которую сможете выполнить самостоятельно, не прибегая к просьбам о помощи. Также не стоит ручаться за своих коллег.

Водолей

Сегодня у Водолеев возможны сбои или же непредвиденные обстоятельства в реализации текущих планов и программ. Безусловно, такое течение дел может быть результатом того, что вовремя не были предусмотрены и учтены все детали. Однако не исключены и события форс-мажорного свойства. Вы сможете проверить свои способности, и понять для себя насколько крепко держитесь на ногах.

Рыбы

Сегодня у Рыб могут возникнуть напряженные ситуации в коллективе и во взаимоотношениях с непосредственным руководителем. Если ваши дела будут проникнуты аккуратностью, основательностью, а все обещания и обязательства будут неуклонно выполняться, вам удастся избежать серьезных ситуаций. Однако в случае отставания от графика и неисполнительности будьте готовы к замечаниям от начальства.
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