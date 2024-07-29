Сдерживаем эмоции – финансовый гороскоп на 30 июля

Наш гороскоп советует быть открытыми для новых возможностей и не бояться изменений.
Овен
Сегодня у Овнов успех в делах во многом зависит от умения правильно распределить рабочее время и действовать строго по заранее составленному графику. Наиболее насыщенной событиями может стать первая половина дня. Постарайтесь сосредоточить свои усилия на обустройстве рабочего места. Успешно пойдут дела у строителей, коммунальщиков и мастеров сервисных центров.
Телец
Сегодня Тельцы могут преуспеть в торгово-закупочной деятельности. Особенно удачно пойдет торговля предметами роскоши, драгоценными украшениями из золота, косметикой, парфюмерией, модной и спортивной одеждой. Успешно проходят деловые контакты, поездки, телефонные переговоры. Вы также можете преуспеть работе с документами и в профессиональном обучении.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют в первой половине дня делать закупки строительных и отделочных материалов под предстоящие ремонтно-строительные работы. Возможны осложнения отношений с представителями судебной власти и незапланированные расходы в связи с этим на юридическую консультацию. Может ускориться товарно-денежный оборот в магазинной и рыночной торговле.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют проявлять инициативу при установлении полезных деловых контактов. Договоренности, которых вы достигните в утренние часы, могут иметь серьезную долгосрочную перспективу. Соблюдайте технику безопасности в обращении с машинами и механизмами. Результативно может пройти этот день у тех, кто проходит стажировку.
Лев
Сегодня Львам звезды рекомендуют проявить сдержанность и трезвый расчет при расходовании наличных денег. От банковских переводов рекомендуется воздерживаться. Есть риск перепутать реквизиты платежа и отправить деньги не по назначению. Не следует рассчитывать на надежность деловых партнеров – будьте готовы к непредвиденным осложнениям в партнерских связях.
Дева
Сегодня для Дев наиболее успешное направление деятельности – работа на общее дело в составе группы единомышленников. Вы сможете предвидеть ход событий и сработать на опережение. Бизнесмены, возможно, будут вынуждены пересмотреть штатное расписание и искать замену увольняющемуся сотруднику. При этом с кем-то из подчиненных у вас может произойти конфликт.
Весы
Сегодня Весы в первой половине дня могут рассчитывать на установление с начальством особо-доверительных отношений. Возможно, вам будет сделано ответственное поручение с тем, чтобы проанализировать важную информацию. Также вам могут помочь получить дополнительный источник дохода. Не исключено обострение отношений с коллегами по трудовому коллективу.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов попытки добиться продвижения в карьере вряд ли увенчаются успехом. У руководителей фирм могут внезапно возникнуть трудности в отношениях с ведущими менеджерами. Имидж вашей фирмы может быть подпорчен каким-то публичным скандалом. Общая нестабильность в руководстве может свести к нулю все карьерные усилия.
Стрелец
Сегодня Стрельцы руководящих профессий, занятых в сфере финансовой и производственной деятельности, смогут добиться неплохих результатов. Особенно удачными будут кадровые реформы и меры по оптимизации и обновлению структуры управления фирмой. Ориентируйте себя на техническое обновление и отказ от всего устаревшего, утратившего свою эффективность.
Козерог
Сегодня у Козерогов все может сложиться вполне удачно для активизации делового партнерства. В поле вашего зрения могут появиться люди, готовые сделать выгодные предложения по сотрудничеству. Можно вести переговоры и подписывать соглашения. Те, кто работает в сфере бытовых услуг, рекламы, туризма смогут значительно улучшить показатели своей работы.
Водолей
Сегодня для Водолеев, занятых в реальном секторе экономики: производстве товаров, добыче полезных ископаемых, ремонтных мастерских, может сложиться хороший день. Лица рабочих профессий могут получить новый инструмент или спецодежду. Бизнесмены могут принимать на работу новых сотрудников и делать удачные кадровые перестановки. Обязательно доводите до конца начатые дела.
Рыбы
Сегодня для Рыб творческих профессий и особенно тех, кто причастен к сценическому искусству, сложится прекрасный день. Вы сможете в полной мере раскрыть свои таланты и получить поддержку публики. А вот в трудовом коллективе у вас могут обостриться отношения с коллегами. Старайтесь сдерживать свои эмоции и не отвлекаться на разговоры, не имеющие прямого отношения к работе.