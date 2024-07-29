Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаМоя картина дняСтатьи2024
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерология2024 годЧихалкаПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Сдерживаем эмоции – финансовый гороскоп на 30 июля

29 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит держать себя в руках.

Сдерживаем эмоции – финансовый гороскоп на 30 июля
Фото: Image by Freepik

Наш гороскоп советует быть открытыми для новых возможностей и не бояться изменений.

Овен

Сегодня у Овнов успех в делах во многом зависит от умения правильно распределить рабочее время и действовать строго по заранее составленному графику. Наиболее насыщенной событиями может стать первая половина дня. Постарайтесь сосредоточить свои усилия на обустройстве рабочего места. Успешно пойдут дела у строителей, коммунальщиков и мастеров сервисных центров.

Телец

Сегодня Тельцы могут преуспеть в торгово-закупочной деятельности. Особенно удачно пойдет торговля предметами роскоши, драгоценными украшениями из золота, косметикой, парфюмерией, модной и спортивной одеждой. Успешно проходят деловые контакты, поездки, телефонные переговоры. Вы также можете преуспеть работе с документами и в профессиональном обучении.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют в первой половине дня делать закупки строительных и отделочных материалов под предстоящие ремонтно-строительные работы. Возможны осложнения отношений с представителями судебной власти и незапланированные расходы в связи с этим на юридическую консультацию. Может ускориться товарно-денежный оборот в магазинной и рыночной торговле.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют проявлять инициативу при установлении полезных деловых контактов. Договоренности, которых вы достигните в утренние часы, могут иметь серьезную долгосрочную перспективу. Соблюдайте технику безопасности в обращении с машинами и механизмами. Результативно может пройти этот день у тех, кто проходит стажировку.

Лев

Сегодня Львам звезды рекомендуют проявить сдержанность и трезвый расчет при расходовании наличных денег. От банковских переводов рекомендуется воздерживаться. Есть риск перепутать реквизиты платежа и отправить деньги не по назначению. Не следует рассчитывать на надежность деловых партнеров – будьте готовы к непредвиденным осложнениям в партнерских связях.

Дева

Сегодня для Дев наиболее успешное направление деятельности – работа на общее дело в составе группы единомышленников. Вы сможете предвидеть ход событий и сработать на опережение. Бизнесмены, возможно, будут вынуждены пересмотреть штатное расписание и искать замену увольняющемуся сотруднику. При этом с кем-то из подчиненных у вас может произойти конфликт.

Весы

Сегодня Весы в первой половине дня могут рассчитывать на установление с начальством особо-доверительных отношений. Возможно, вам будет сделано ответственное поручение с тем, чтобы проанализировать важную информацию. Также вам могут помочь получить дополнительный источник дохода. Не исключено обострение отношений с коллегами по трудовому коллективу.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов попытки добиться продвижения в карьере вряд ли увенчаются успехом. У руководителей фирм могут внезапно возникнуть трудности в отношениях с ведущими менеджерами. Имидж вашей фирмы может быть подпорчен каким-то публичным скандалом. Общая нестабильность в руководстве может свести к нулю все карьерные усилия.

Стрелец

Сегодня Стрельцы руководящих профессий, занятых в сфере финансовой и производственной деятельности, смогут добиться неплохих результатов. Особенно удачными будут кадровые реформы и меры по оптимизации и обновлению структуры управления фирмой. Ориентируйте себя на техническое обновление и отказ от всего устаревшего, утратившего свою эффективность.

Козерог

Сегодня у Козерогов все может сложиться вполне удачно для активизации делового партнерства. В поле вашего зрения могут появиться люди, готовые сделать выгодные предложения по сотрудничеству. Можно вести переговоры и подписывать соглашения. Те, кто работает в сфере бытовых услуг, рекламы, туризма смогут значительно улучшить показатели своей работы.

Водолей

Сегодня для Водолеев, занятых в реальном секторе экономики: производстве товаров, добыче полезных ископаемых, ремонтных мастерских, может сложиться хороший день. Лица рабочих профессий могут получить новый инструмент или спецодежду. Бизнесмены могут принимать на работу новых сотрудников и делать удачные кадровые перестановки. Обязательно доводите до конца начатые дела.

Рыбы

Сегодня для Рыб творческих профессий и особенно тех, кто причастен к сценическому искусству, сложится прекрасный день. Вы сможете в полной мере раскрыть свои таланты и получить поддержку публики. А вот в трудовом коллективе у вас могут обостриться отношения с коллегами. Старайтесь сдерживать свои эмоции и не отвлекаться на разговоры, не имеющие прямого отношения к работе.
Рамблер: последние новостиФинансовый гороскоп на 30 июля 2024 годаЛюбовный гороскоп на 30 июля 2024 года для каждого знакаГороскоп на 30 июля 2024 года
Гороскопы
Опираемся на логику – гороскоп на 30 июля
Опираемся на логику – гороскоп на 30 июля
Гороскопы
Избегаем конфликтов – любовный гороскоп на 30 июля
Избегаем конфликтов – любовный гороскоп на 30 июля
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]