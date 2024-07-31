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Решаем проблемы быстро – финансовый гороскоп на 1 августа

31 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не стоит считать ворон – боремся с неприятностями молниеносно.

Решаем проблемы быстро – финансовый гороскоп на 1 августа
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Этот гороскоп поможет вам лучше подготовиться к дню, использовать открывающиеся возможности и избежать возможных трудностей.

Овен

Сегодня Овнов, возможно, потянет на финансовые авантюры. Вам может поступить предложение быстро и без особых усилий заработать на финансовых спекуляциях. Однако звезды не советуют вам вкладывать деньги в рискованные финансовые инвестиции. Велик риск потерять безвозвратно вложенные деньги. Неблагоприятен этот день для индустрии моды, отдыха, развлечений.

Телец

Сегодня у Тельцов день может сложиться неблагоприятно для карьеры. Ваши надежды на повышение в должности вряд ли будут оправданы, поскольку могут осложниться отношения с вышестоящим руководством. Прежде чем начинать новые дела, позаботьтесь о том, чтобы завершить прежние. Непросто складываются дела в семейном бизнесе, строительства, коммунальном хозяйстве.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день вряд ли можно назвать благоприятным. Возможны частые сбои в работе компьютеров, средств связи, транспорта. Звезды не советуют обзаводиться новыми деловыми связями и совершать короткие поездки. В этот день вам, возможно, придется столкнуться с тенденцией к распаду и разрыву деловых связей. Договорные обязательства и данные вам обещания могут оказаться невыполненными.

Рак

Сегодня Раки могут быть сосредоточенны на решении материальных проблем и вопросах движимого имущества. Однако сложность момента в том, что вам может не хватить ресурсов для реализации своих намерений. В ваших финансах сейчас может доминировать тенденция к убыткам и поэтому следует задуматься не столько о приумножении финансов, сколько об их сохранении.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют завершить прежние дела и заняться планированием и подготовкой новых проектов. Важно сосредоточиться на обдумывании наиболее существенных стратегических вопросов. Мысли, на которых вы зафиксируете свое внимание, вскоре могут быть реализованы. Успешно может пойти работа в составе группы единомышленников, рассчитанная на получение результата в перспективе,

Дева

Сегодня для Дев, имеющих свой бизнес, наибольшее беспокойство может вызывать характер ваших отношений с подчиненными. Возможны направленные против вас закулисные переговоры, тайные происки недоброжелателей. Могут быть неприятности со стороны судебно-правовой системы и представителей фискальных властей. Будьте готовы к проведению проверок, ревизий, контрольных закупок.

Весы

Сегодня Весам звезды не советуют заниматься организацией кооперативов, инвестиционных фондов, акционерных обществ открытого типа. Игра трейдеров на товарно-сырьевой бирже может обернуться убытками. Этот день не располагает к успешной работе в составе группы - вам трудно будет взаимодействовать в коллективе. Будьте готовы к внезапным переменам форс-мажорного свойства.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день может принести сложности в вопросах карьеры и при взаимоотношениях с представителями официальной власти. Особенно он затронет тех, кто занимает руководящие должности: владельцев фирм, управленцев, ведущих менеджеров, начальников. Близкие люди могут не оказать вам должной поддержки. Возможно, вам придется расставлять приоритеты относительно того, чем важнее заниматься.

Стрелец

Сегодня Стрельцы, имеющие в своей работе хоть какое-то отношение к загранице, вряд ли сумеют добиться положительных результатов. Не рекомендуется начинать важных дел, связанных с отправкой грузов в дальние рейсы, подписанием договоров с иностранцами, оформлением таможенных документов. Также критичным является рекламный бизнес. Берегите свою деловую репутацию, не пытайтесь проявить себя специалистом, разбирающимся в сложных вопросах.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды не советуют делать капиталовложения в недвижимость, строительство, сельское хозяйство. Банковским служащим следует с большими опасениями и множеством проверок и перепроверок выдавать ипотечные кредиты физическим лицам на приобретение объектов недвижимости. При работе в партнерском бизнесе может произойти задержка с переводом денег на вашу карту.

Водолей

Сегодня Водолеям не рекомендуется вести переговорный процесс и устанавливать новые деловые связи. Главное внимание следует уделить не расширению деловых контактов, а сохранению тех связей, которые у вас уже имеются. В результате несогласованности в действиях могут быть нарушены договорные обязательства. Также весьма нестабильно могут идти дела при индивидуальном обслуживании клиентов.

Рыбы

Сегодня Рыбам может быть сложно найти общий язык с коллегами и подчиненными. Возможно, вам начнет казаться, что самую невыгодную и трудоемкую работу коллеги пытаются повесить на вас. Особенно это касается тех, кто работает в офисе. Вам трудно будет выдержать график выполнения запланированных работ. Возможны ошибки в работе, технические сбои и, как следствие, отставание от графика работ.
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