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Находимся ближе к домашним – гороскоп на 1 августа

31 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Меркурия подсказывает темы для общения и размышлений, связанные преимущественно с деловыми и житейскими практическими мелочами.

Находимся ближе к домашним – гороскоп на 1 августа
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что на первый план могут выйти сюжеты, связанные с домом, работой, хозяйством, здоровьем, гигиеной, клинингом. Это подходящий день для семейных совещаний, а также для тесного предметного контакта с подчиненными и сослуживцами, сервисами и учреждениями. В процессе общения могут всплывать забытые или неучтенные детали. Записываясь к врачу, обращаясь за услугой или заказывая доставку на ближайшие дни, стоит учитывать риск заминок и задержек.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют немного сбавить темп. По возможности, стоит отложить необязательные поездки и внешнюю суету, чтобы уделить время домашним делам или другим сторонам своей частной жизни. Это подходящий момент для погружения в быт, совещаний с домочадцами, для обсуждения нюансов, связанных с питанием, гигиеной, уборкой, мелким ремонтом, ведением хозяйства, медицинской помощью и уходом.

Телец

Сегодня для Тельцов день может стать информативным, принести им семейные или соседские новости, полезные идеи и подсказки. Он обратит их внимание на практические детали, без проработки которых будет затруднена реализация их планов – особенно связанных с домом, детьми, творчеством, хобби, отдыхом и делами сердечными. Подходящий момент для коротких прогулок и поездок, общения с домочадцами и близкими.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют отвлечься от своих дел: сбавить уровень суеты и азарта, отложить трудоемкие авантюрные начинания, взять перерыв в поездках, снизить физические нагрузки. Мысли и новости этого дня могут усилить тягу к дому, заставить думать о быте, доме, питании, о хозяйственных и финансовых вопросах, о нуждах близких. Вдали от дома станет актуальнее связь с семьей или земляками.

Рак

Сегодня Ракам день может дать полезные новости и сделать их общительнее, а также усилить их любознательность и повысить обучаемость. Подходящее время для предметных разговоров с соседями, коллегами по работе, попутчиками, представителями различных сервисов, а также поиска детальной информации практического характера – особенно связанной с выбором маршрута, лекарства, транспорта или средства связи.

Лев

Сегодня Львам сложно целиком посвятить себя романтике, творчеству и самореализации во внешнем мире. Часть их мыслей в этот день может оказаться посвящена дому, приватным семейным делам, тонкостям частной жизни или текущим бытовым вопросам. В случае проблем со здоровьем, в эти сутки не помешает уделить внимание самочувствию: возможно, пора позвонить врачу, купить лекарства или вспомнить о диете.

Дева

Сегодня Девам день добавит общительности и подскажет им, как связаться с нужными людьми. Возможны новости. Повышенный интерес может вызвать общение со старыми друзьями или родственниками. В напряженной деловой обстановке появится шанс пообщаться с коллегами, клиентами или начальством в неформальном тоне (например, предаться ностальгическим совместным воспоминаниям), что поможет разрядить атмосферу.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что это подходящий день для семейных и деловых совещаний, особенно, если в них предполагается обсудить практические детали. Также он подходит для медицинских консультаций и обращений в лечебные учреждения. За рубежом может стать необходимым контакт с земляками. Обстановка сегодня склоняет к приватности, беседовать предпочтительнее в частном порядке или в узком кругу.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов возрастает вероятность получить известия из далеких краев, а также от своей семьи, друзей или земляков. Информации этих суток вполне можно доверять, а там, где ее пока не хватает, помогут наблюдательность и проницательность. Хорошо обсуждать в этот день детали юридического и хозяйственного характера, возможные маршруты будущих путешествий и нюансы медицинского лечения.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют быть внимательнее к подаваемым обстановкой знакам, в том числе, приходящим в виде собственных ощущений. Чутье в этот день играет не меньшую роль, чем логика, именно оно часто указывает на мелкие очаги потенциальных проблем. Не стоит избегать изучения болезненных тем и обсуждения чувствительных деталей, включая семейные, финансовые, профессиональные и медицинские.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют идти на контакт с нужными людьми, а также не избегать общения со своими родственниками (в том числе, проживающими в чужих странах и далеких краях). По возможности, стоит откликаться на сообщения и поддерживать предложенный диалог: этот день способствует взаимопониманию и доверию на эмоциональном уровне, что смягчает остроту любых деловых и житейских размолвок.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды рекомендуют быть внимательнее к деталям, дотошнее в рутинных работах и лечебных процедурах: мелочи могут быть критичными. В зависимости от ситуации, желательно уделить внимание нюансам домашнего хозяйства, гигиены, питания. Также в этот день не помешает проявить больше чуткости к текущим настроениям и мелким потребностям своих домочадцев, коллег, помощников и подопечных.

Рыбы

Сегодня у Рыб день усилит проницательность, сделает гармоничнее их настроение и самочувствие, а также частично вернет им рычаги контроля над ситуацией, если она их нервирует и создает им какие-то проблемы. В течение дня придут полезные подсказки, появится возможность договориться с нужными людьми или восстановить взаимопонимание с ними. Звезды советуют пойти на контакт, даже если не хочется общения.
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