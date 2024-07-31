Находимся ближе к домашним – гороскоп на 1 августа

31 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Меркурия подсказывает темы для общения и размышлений, связанные преимущественно с деловыми и житейскими практическими мелочами.

Фото: rambler