Работа прежде всего – финансовый гороскоп на 2 августа

Наш гороскоп предлагает рекомендации и советы, которые помогут эффективно планировать день, избегать возможных трудностей и максимально использовать благоприятные моменты.
Овен
Сегодня Овны могут почувствовать в себе необыкновенный азарт и желание идти на рискованные финансовые операции. Однако звезды советуют вам сдерживать себя и не делать сколь либо значимых инвестиций. Особенно это касается покупки акций компаний и недвижимой собственности. Также старайтесь не братии и не давать денег взаймы – вернуть их в дальнейшем может быть нелегко.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют уделить повышенное внимание состоянию своей недвижимой собственности. Если вы приехали работать в другой город, но не до конца оформили регистрацию, у вас могут быть неприятности с представителями закона. Старайтесь соблюдать дисциплину труда и не отлучаться надолго с рабочего места. Не питайте иллюзий относительно повышения в карьере – информация об этом впоследствии вряд ли подтвердится.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться очень насыщенный день в плане поступления информации и деловых контактов. Вы можете столкнуться с огромным количеством недостоверной информации и только напрасно потратите время. Будьте готовы к тому, что в ваши планы будут внесены неожиданные коррективы, и что ваш основной партнер может не выполнить обещание. От переговоров пока лучше воздержаться.
Рак
Сегодня для Раков наиболее актуальные темы дня, с которыми, вероятно, придется иметь дело, могут быть связаны с финансами и имуществом. Все свои усилия вы можете направить на повышение уровня доходов. Однако не все пойдет так, как вам бы хотелось. Особенно это касается работников умственного труда, финансистов, менеджеров и офисных работников. Уровень доходов может оказаться не столь высоким.
Лев
Сегодня Львы могут проявить необычайную инициативности и и могут стремиться действовать самостоятельно. Однако звезды предостерегают вас от принятия поспешных решений. Ваши конкуренты не дремлют и могут попытаться направить ваши усилия по ложному пути. Единственное, чего у вас может не доставать сегодня – это ясности в понимании того, что именно требуется сейчас делать.
Дева
Сегодня Девы могут почувствовать себя крайне стесненными в поведении. Кто-то или что-то может ограничивать вашу свободу действий. Может ухудшиться самочувствие и это может привести к спаду работоспособности. Отношения с коллегами могут расстроиться. У бизнесменов в отношениях с подчиненными может царить хаос и неразбериха, сложно разобраться, кто из персонала конкретно за что отвечает.
Весы
Сегодня Весам, возможно, будет трудно найти время, чтобы сосредоточиться на своих личных делах. Чаще обычного вам могут поступать просьбы от друзей, равно как и вам может потребоваться дружеское содействие. Теряя время на чужие дела, вы можете не успеть справиться со своими делами. Вы рискуете излишне увлечься долгосрочным планированием и оставить без внимания текущие дела.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, возможно, предстоит вести борьбу за сохранение своей профессиональной репутации. Однако звезды не советуют вам излишне настойчиво отстаивать свои права до тех пор, пока не осознаете происходящее. Возможно, сейчас вы не совсем верно понимаете ситуацию. В любом случае, прежде чем сделать серьезные шаги рекомендуется хорошенько подумать о возможных последствиях.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, имеющим свой бизнес, звезды советуют воздерживаться от внешнеэкономической деятельности. Дальние поездки и деловые связи с иностранцами могут не оправдать ваших ожиданий. Возможно, у вас будет наплыв заказов, но вам трудно будет справиться с возросшим объемом работы. В этом случае подумайте, кому бы вы могли делегировать часть своих полномочий, чтобы интересы дела от этого не пострадали.
Козерог
Сегодня у Козерогов, причастных к деятельности правоохранительных органов и силовых ведомств этот день может сложиться нелегко. Дело в том, что значительно возрастет объем текущей работы и вам сложно будет справиться с объемами работы, чтобы выполнить все с должным качеством. Опасайтесь мошенников, держите в надежном месте свою пластиковую карточку. Могут быть технические сбои, поломки дорогостоящей техники.
Водолей
Сегодня у Водолеев могут серьезно обостриться деловые партнерские отношения. Поведение партнера может казаться вам излишне поспешным и непоследовательным. С другой стороны, у вас самих нет четкого понимания, что именно и как требуется делать с текущей ситуации. Звезды советуют воздерживаться от принятия ответственных решений. Нежелательно браться за сложную и трудоемкую работу.
Рыбы
Сегодня у Рыб тот объем текущей работы, свалившийся на них, может оказаться столь велик, что вам сложно будет справиться с ним в запланированные сроки. Кроме того, выполнению обязанностей может помешать излишне нервная психологическая атмосфера в трудовом коллективе. Вы можете поссориться с кем-то из коллег. Старайтесь сосредоточиться на деле и не отвлекаться на посторонние разговоры во время работы.