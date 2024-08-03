Готовимся к переменам – любовный гороскоп на 4 августа

Гороскоп предлагает советы по улучшению самочувствия, укреплению отношений и достижению профессиональных целей.
Овен
Сегодня Овнам события намекают, что в их личной жизни что-то меняется. Многим Овнам придется признать, что приятная страница любовной истории закрывается и впереди новая фаза. Самое время красиво завершить случайный роман, помириться после ссоры или закрепить ростки взаимной симпатии на будущее.
Телец
Сегодня Тельцы чувствуют, что готовы к определенным переменам в своей личной жизни, но могут быть не вполне уверены в их правильности. Звезды советуют не сомневаться в общем курсе, но намекают, что есть резон поразмышлять над отдельными деталями, самостоятельно или вместе с любимым человеком.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут не без досады обнаружить, что некоторые пути в личной жизни для них временно закрываются. Возможно, любовь теряет праздничные креативные оттенки и начинает подчиняться скучной рутине будней. Искра случайного романтического увлечения на фоне таких перемен может погаснуть.
Рак
Сегодня Раки заметят признаки мелких перемен в общении с любимым человеком. Возможны моменты неуверенности, неоднозначные послания, задержки вестей или колебания чувств. Не исключено, что часть ожиданий не сбудется или планы будут отложены. Звезды советуют подождать, пока обстановка не прояснится.
Лев
Сегодня у Львов внимание приковано к себе самим – к собственным эмоциям, имиджу или роли в отношениях. Многие Львы пройдут через сомнения и трансформацию. Некоторые Львы решат поставить в романе точку, если на другой чаше весов оказалась их индивидуальность, свобода или персональный успех.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что их чувства вступают в новую фазу. Подход к любви может стать более придирчивым и прагматичным. Часть Дев столкнется с естественным финалом любовной истории (например, после отпускного романа) и над некоторыми ее нюансами им еще предстоит поразмыслить «задним числом».
Весы
Сегодня Весов могут огорчать вынужденные перемены в личной жизни, продиктованные обстоятельствами. Не исключено, что придется на время расстаться с любимым человеком или начать рассматривать детали отношений с ним «под микроскопом», лишая их тем самым беззаботного романтического антуража.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов день может стать поворотным. Например, направить их внимание на какие-то детали, которых они раньше не замечали или на которые предпочитали легкомысленно закрыть глаза. Некоторым Скорпионам он поможет отделить любовь от игр эго, личных амбиций или жажды приключений.
Стрелец
Сегодня Стрельцам жизнь дает подсказки, говорящие о некоторых изменениях в их романе или в обстановке. Отмечая перемены в своих чувствах или в поведении пассии, многие Стрельцы не придадут им значения, и напрасно: будет разумнее сразу признать новое положение дел и считаться с ним.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что они все еще в своей зоне риска. Пойдя на поводу у собственных чувств или у эмоций партнера, они могут поспешить и допустить в делах сердечных роковую ошибку. Не исключено, что уже завтра взгляд на роман станет более прагматичным и скептичным, появятся вопросы.
Водолей
Сегодня Водолеям желательно поставить на первое место личность и интересы своего партнера, иначе он может обидеться на нехватку внимания к себе, а его уязвленное самолюбие рано или поздно даст о себе знать. Если он молчит о какой-то важной детали, не все потеряно: он еше к ней вернется.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит быть внимательнее к деталям поведения своего партнера, включая тон его голоса, манеру речи и темы, выбираемые для разговора. Не стоит считать то или иное его высказывание окончательным: вполне возможно, что через несколько дней или недель он частично изменит свое мнение.