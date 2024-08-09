Нужен мозговой штурм — финансовый гороскоп на 9 августа

Гороскоп подчеркивает важные моменты дня, которые могут повлиять на принятие решений, а также рекомендует, как лучше использовать энергии этого дня для достижения гармонии и успеха.
Овен
Сегодня у Овнов день можно назвать полезным. Финансовые поступления на ваши банковские счета могут вырасти, объемы производства увеличиваются. Это особенно относится к тем, кто регулярно получает оплату за проделанную работу. Однако это неблагоприятный день для инвестиций и покупки долей в акционерных компаниях.
Телец
Сегодня у Тельцов удачный день для улучшения делового взаимодействия в партнерстве. Для удачного ведения переговоров рекомендуется проводить встречу в неформальной обстановке — это позволит сделать отношения более доверительными. Однако звезды советуют воздержаться от итогового подписания договоров о сотрудничестве. У консультантов может увеличиться приток клиентов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов для деловой активности может сложиться замечательный день . Вы с хорошим настроением можете браться за текущие дела и действовать весьма целеустремленно. Это неплохая предпосылка для достижения положительных результатов практически в любом виде деятельности. При этом звезды советуют воздержаться сейчас от дальних командировок. В некоторых случаях вам может не хватить знаний.
Рак
Сегодня у Раков в бизнесе могут открываться новые перспективы. Вы сможете достигнуть успеха благодаря расширению своего бизнеса и укреплению деловых связей. Успеха добьются работники туристических агентств, рекламных бюро, индустрии моды и развлечений. Хорошо пойдут дела при работе по свободному графику. А вот игроки на фондовой бирже могут понести убытки.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться благоприятная ситуация для капиталовложений в недвижимость. Можно брать ипотечный кредит или оформлять договор на аренду. Успешно идут работы по ремонту и техническому переоборудованию производственных помещений, цехов, магазинов, мастерских. В зоне риска — отношения с деловым партнером и с клиентами. Возможно, вам будет нелегко находить взаимопонимание с клиентами в сфере услуг.
Дева
Сегодня Девы, занимающиеся торгово-закупочной деятельностью, могут отметить ускорение товарно-денежного оборота. Успешно поработают те Девы, которые по роду своей деятельности общаются с большим количеством людей и совершают частые поездки и перемещения. В середине дня вы можете допустить ошибку при оформлении документов. Будьте внимательнее при работе с цифрами.
Весы
Сегодня у Весов может значительно повыситься уровень работоспособности, и вы можете быть вполне в состоянии справляться с двойной нагрузкой. Если вы последнее время были заняты поисками новой работы, то может найтись приемлемый вариант. Дополнительные доходы могут получить те, кто работает в ночных заведениях, базах отдыха, санаториях. Также можно оформлять положенное вам по закону пособие или компенсацию.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут почувствовать прилив оптимизма и творческий настрой. Деловым женщинам звезды советуют проконсультироваться со стилистом и внести коррективы в ваш имидж. Это поможет вам добиваться больших успехов в бизнесе. Многие деловые контакты проще и эффективнее осуществлять в обстановке неформального дружеского общения. Так вам будет легче договариваться.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут складываться благоприятные обстоятельства для получения дополнительных доходов, не подлежащих налогообложению. Отношения с начальством могут стать более доверительными. День благоприятен для индивидуальной работы в тихой уединенной обстановке, когда можно сосредоточиться на решении сложных вопросов. Рекомендуется оказывать благотворительную помощь.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют посетить научно-техническую выставку — это может дать вам идеи для перспективного развития бизнеса. Сегодня вы с легкостью сможете усвоить ту информацию, которая раньше вас пугала своей сложностью. Удачный день для проведения деловых встреч, групповой работы, обсуждений сложных проблем, «мозговых штурмов». Хороший день для профессионального обучения.
Водолей
Сегодня Водолеям круто: перед ними звезды могут открыть новые возможности продвижения по карьерной лестнице. В финансах вы не будете испытывать нужды. При необходимости, кредитно-финансовые организации могут пойти вам навстречу в выделении ссуды. Если вы занимаете руководящую должность, то можете преуспеть в реформировании структуры управления и при оптимизации расходных статей бюджета.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют подумать о расширении своего бизнеса. Прежде всего, это может стать возможным за счет налаживания сотрудничества с иностранными партнерами и партнерами из других регионов. Так вы можете найти новые рынки сбыта для своей продукции. Хорошее время для работников туристических агентств, рекламных и дизайнерских студий, менеджмента, издательской деятельности.