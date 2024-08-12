Общаемся только с самим собой – гороскоп на 13 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна без курса может склонить к потворству иллюзиям, лени и беспечности – что сыграет плохую шутку с теми, кто планирует на сегодня целевую активность. В середине дня напряженный аспект Луны к ретро-Меркурию запустит цепочку приключений и недоразумений. Сложатся предпосылки для ошибок в лечении, в выборе маршрута, средств связи и транспорта. Участятся опоздания, моменты забывчивости, помехи при коммуникациях, сложности при переводах с других языков, случаи задержки вестей или рейсов. Нежелательно начинать переписку, отправлять важные документы и ценные грузы.
Овен
Сегодня для Овнов утро может пройти в пассивном режиме. Не исключена зацикленность на негативных мыслях или (что хуже) на опасных убаюкивающих иллюзиях. Звезды советуют быть аккуратнее и предусмотрительнее, иначе во второй половине дня небрежность и беспечность начнут напоминать о себе, вначале – неприятными мелочами. Возможны ошибки при выборе пути, отсрочки, забытые детали, задержки вестей.
Телец
Сегодня Тельцам не помешает стать внимательнее после полудня. В это время может смениться вектор интересов и появиться интересная информация, но не все пойдет гладко. В новых идеях возможны ошибки, суждения часто будут неверны или преждевременны. Не исключены помехи связи, заминки в общении (в том числе, с людьми издалека), недоразумения в ходе платежей и доставок, ошибки при переводах текстов.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день может стать не очень удачным. Если утро прошло в тупике и ожидании, они будут возлагать надежды на вторую половину дня. После полудня события действительно активизируются (например, оживится информационный фон), но прогресс в делах и отношениях под вопросом. Возможны минуты непонимания, отмены встреч, признаки обострившихся разногласий. Важно не создавать поводов для ссор.
Рак
Сегодня Ракам стоит иметь в виду риск заминок и неувязок в текущих делах. Вряд ли удастся взяться за них рано утром. Вторая половина дня повысит потребность в полезной информации и мелких контактах, но добывать сведения и поддерживать связь не всегда будет легко. Возрастет вероятность ошибок, отсрочек, сомнений. Готовясь к поездке, встрече или лечебной процедуре, есть риск упустить важные детали.
Лев
Сегодня Львам звезды обеспечивают источник духовной или иной поддержки, который не раз их выручит. После полудня любой сюжет пойдет с пробуксовками или мелкими неприятными открытиями. Велика вероятность отмены планов или их постоянной коррекции. Возрастет риск неудачных решений. Может быть подпорчен отдых. Лучше отложить любые начинания, заняться подготовкой, тренировкой или поиском уязвимостей.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют осторожнее высказывать свои мысли и излагать свои просьбы, даже если вопрос кажется пустяковым. Не стоит спешить с высказыванием своего мнения в устной или письменной форме: скорее всего, озвучивать его преждевременно (особенно, если вы полагаетесь только на свой вкус). Итогом может стать обострение спора, ошибка в делах или в частной жизни, отказ или иная неудача.
Весы
Сегодня для Весов возрастает вероятность недоразумений в поездках и общении. Не исключены технические осечки, задержки известий, случаи забывчивости и другие помехи, особенно к вечеру. Нередко информация будет неверной или предварительной, как и собственные выводы. Возможны сложности в работе с текстами и переводами. Желательно повременить с началом вояжа, с отправкой запросов, посылок и писем.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не помешает начать утро с чек-апа своего эмоционального состояния: если оно оставляет желать лучшего, стоит дать себе минуту отдыха. Основная часть дня обещает череду мелких недочетов и неувязок, число которых будет медленно, но неуклонно накапливаться. Велика вероятность недоразумений в общении и в финансовых вопросах, срыва сделок, ошибок при проведении платежей и заказе товаров.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не сразу соберутся с мыслями, но к полудню многие из них решат, что готовы к активности, например, к полемике с влиятельными оппонентами или к целевому собеседованию, которое поможет им в реализации планов. К сожалению, развитие событий способно обмануть их ожидания. Общение как таковое может стать неизбежным, но лучше воздерживаться от выступлений, публикаций и важных встреч.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше отложить целевые поездки, важные встречи, ответственные решения, рассылку запросов и ответы на письма. День способен завести в тупик или в дебри логической путаницы, откуда будет не так-то легко выбраться. Может подвести память, средство связи, языковый барьер, гид или попутчик. Вероятны осечки в общении с иностранцами. Хорошо искать ошибки в текстах и пробелы в знаниях.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют быть осторожными и сдержанными до полудня, так как ошибка в это время может иметь стратегическое значение и неприятный отсроченный эффект. Вторую половину дня можно посвятить «разбору полетов», поиску недочетов, инвентаризации старых активов или документов. Стоит помнить, что это время сбора сведений, делать выводы рано. Возможно, стоит посоветоваться с друзьями.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют удвоить осмотрительность во всех значимых для себя сферах, особенно после полудня. В это время чреваты любые контакты, высказывания, решения и договоренности: они могут подтолкнуть к поспешным шагам и небезопасным маневрам, создать предпосылки для ссор, неудач и системных кризисов разного рода. Стоит учитывать, что чужое мнение – не окончательное и может меняться.