Думаем о здоровье – гороскоп на 20 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что стоит помнить, что события этого дня исподволь готовят ловушки и почву для осложнений. Параллельно с ростом запросов могут блокироваться возможности их удовлетворения. Избегая мнительности и суеверий, важно не игнорировать предчувствия и опыт прошлого. Не стоит пренебрегать профилактикой проблем: обострения хронических недугов, поломок из-за износа. Будет разумной мерой приостановка лишней суеты, усиление контроля за здоровьем, пауза или дополнительная подстраховка в работах.
Овен
Сегодня Овны могут вдруг ощутить спад энергии и энтузиазма. Многих Овнов обстоятельства вынудят выйти из игры или взять в ней паузу. Даже у общительных Овнов может возникнуть стремление к уединению. Возможна вынужденная остановка в пути из-за помехи или поломки. Овнам, не желающим сбавлять темп, придется стать осмотрительнее: возрастает вероятность скрытых коварных ловушек и других неприятностей.
Телец
Сегодня Тельцов день сделает осторожнее и дальновиднее. Их могут смутить какие-то детали, возможные убытки или погрешности в проводимых работах. Пыл не в меру горячих Тельцов-новаторов могут охладить старшие друзья или более опытные коллеги по цеху. Вместо прогресса любой ценой придется действовать согласно составленным ранее планам и придерживаться (по крайней мере, пока) существующих стандартов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов на пути могут вновь возникнуть препятствия – в зависимости от ситуации, технические, бюрократические или морально-этические. Возрастет риск недопонимания, отказа, обострения разногласий с коллегами, руководством или близкими. Суеверные Близнецы могут начать верить знакам и приметам, что не всегда плохо: возможно, мнительность убережет их от опрометчивого несвоевременного шага.
Рак
Сегодня Ракам день напоминает об их профессиональных или духовных ориентирах, которые могли быть на время забыты из-за нештатной ситуации. Если на их пути возник соблазн, сегодня они смогут сбросить наваждение и вернуться к действующей реальности. Многим Ракам этот возврат поможет избежать рискованного путешествия или начинания за рубежом, которое пока им не по силам и требует дальнейшей подготовки.
Лев
Сегодня Львов может посетить разочарование или тайное опасение. Им стоит помнить, что этот день склоняет к мнительности. Желательно отделять обоснованные страхи и претензии от ложных, чтобы не оказаться в плену иллюзий. Любые важные работы и участие в коллективных проектах звезды советуют поставить на паузу во избежание лишних рисков. Не мешает проконтролировать финансовую и налоговую часть дел.
Дева
Сегодня для Дев возрастает вероятность столкнуться с отсутствием нужных людей, закрытыми дверями учреждений или чужой холодностью. В зависимости от ситуации, такое положение дел будет их интриговать или огорчать. Звезды намекают, что молчание и пауза иногда лучше, чем напряженный контакт с риском конфликта, а кроме того, собственные мысли и (или) личные документы еще нуждаются в доработке.
Весы
Сегодня у Весов день усилит временную зависимость от обстоятельств, не всегда им приятных. Он может напомнить им о необходимости следить за своим здоровьем, о старых ограничениях или плановых профилактических мерах, о служебных обязанностях, о долге перед слабыми и заботе о них в ущерб своим интересам. Возможно, придется считаться с потребностью в ремонте, помощи, проверке или сервисном обслуживании.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют опираться на составленные ранее долгосрочные планы, но не сбрасывать со счетов и свое чутье: вместе эти два фактора станут надежной опорой. Интуиция или опыт помогут заранее просчитать вероятность неполадок или распознать ловушку. Даже в срочной ситуации, чреватой риском и кризисом, стоит дать себе немного времени подумать и прислушаться к внутреннему голосу.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день может напомнить о семейных планах, старом жилье, долге перед близкими. Возможно, он заставит их окунуться в прошлое, поддаться ностальгическим или пораженческим настроениям. В течение дня не исключены минуты лени, сонливости, рассеянности или уныния, загадки, элементы хаоса в быту или в планах. Звезды советуют отложить важные дела и встречи, сложные работы в доме и офисе.
Козерог
Сегодня у Козерогов окружающая обстановка может вызывать подозрения, даже если поначалу все совпадает с их планами. Интуиция подскажет многим представителям знака, что они в шаге от потенциальной ловушки. Звезды советуют слушать внутренний голос, быть осмотрительнее и избегать несрочных действий, чреватых рисками. Не стоит спешить с поездкой, с выполнением лечебных процедур и сложных работ.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют соблюдать меры предосторожности и быть внимательными: многие ситуации дня туманны, что может обернуться подвохом, разочарованием, небрежностью или скрытым материальным ущербом. Не помешает экономия средств и контроль за расходами, аккуратное поведение в финансовой и налоговой сфере. Стоит приостановить важные сделки, отложить деловые акции и любовные авантюры.
Рыбы
Сегодня Рыбам предстоит грамотно управлять своим настроением и правильно оценивать свои возможности, вовремя прислушиваться к своему чутью и опыту. Избегая уныния и потакания своим тайным страхам, желательно также избегать лишнего авантюризма. Необязательные дела и встречи лучше отложить, а в обязательных начать с оценки рисков и подстраховки. Есть смысл усилить контроль за своим здоровьем.