Думаем о здоровье – гороскоп на 20 августа

19 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Рыб может поставить акцент на тайнах, воспоминаниях или зависимостях, усилить сомнения и страхи.

Фото: rambler