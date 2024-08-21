Ищем легкость – любовный гороскоп на 22 августа

Наш гороскоп поможет понять, как лучше использовать энергию дня, чтобы избежать возможных трудностей и достичь успеха в разных сферах жизни.
Овен
Сегодня Овны меняют настрой, в каком-то смысле возвращаясь к самим себе. Если недавние события их разочаровали, они готовы включить свой природный огненный нрав и разрулить ситуацию так, как считают нужным. Многим Овнам начнет претить в делах сердечных скрытность и лишняя запутанность.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют стать в любви чуть смелее, не бояться минутных порывов и небольших авантюр. Можно подыграть партнеру, жаждущему приключений, или затеять свою игру, короткую, но яркую. Это подходящий способ сбросить напряжение и перезагрузить свое сознание перед новой фазой романа.
Близнецы
Сегодня Близнецы начнут искать поводы для проявления инициативы и свободного общения с любимым человеком. В случае ссоры они примутся подыскивать пути быстрого примирения со своей духовной половинкой и задействуют для этой благой цели все доступные каналы связи, включая альтернативные и резервные.
Рак
Сегодня Ракам звезды намекают, что в делах сердечных губительны промедления и колебания. Бесконечно взвешивая варианты и выстраивая детальную тактику, легко пропустить повод для развития романа здесь и сейчас. Но на прочный результат рассчитывать не стоит, это день, когда лучше жить моментом.
Лев
Сегодня у Львов настроение улучшается и многие аспекты своего романа они снова начинают видеть в позитивном свете. Независимо от того, как складываются отношения и каковы личные интересы, это хороший день для активного общения. Неприятные детали будут сглажены или на время забыты.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют либо воздержаться от лишних действий, либо поддаться порыву и не жалеть о нем. Независимо от полученного эффекта, многие Девы после таких решений станут увереннее в себе, их начнет меньше задевать молчание, отсутствие или недоверие со стороны партнера.
Весы
Сегодня Весы не смогут адекватно ответить на инициативу любимого человека. Некоторым Весам придется отклонить предложение или перенести свидание по своим личным причинам. Весы, поддерживающие с партнером активный контакт, нередко будут вынуждены уступить ему функцию рулевого в отношениях.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что в этот день любовь не нуждается в запутанных долгих размышлениях и флере лишней таинственности. Чувства доказываются действиями – желательно смелыми, быстрыми и остроумными. Все вопросы отношений, не имеющие моментального решения, лучше оставить «за кадром».
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на сглаживание неприятных нюансов в любовных отношениях и на активизацию их положительной стороны. Можно вновь начать движение друг к другу после ссоры или разлуки, активно проводить время вместе, но помня, что обстоятельства общения немного изменились.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды продолжают создавать некомфортные ситуации. Им может не хватать времени, чтобы найти нужные слова и полноценно выразить свои эмоции, недоставать быстроты реакций и легкости в общении. Несмотря на это, они будут планомерно и упорно идти к своему идеалу любви.
Водолей
Сегодня Водолеи получают возможность оперативно наверстать в любви упущенное или сделать в отношениях новый шаг. Несмотря на возможные перемены в поведении партнера, их действия увенчаются успехом. Они могут рассчитывать на одобрение, которого так ждут – правда, отклик может быть немного отсрочен.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды предлагают сменить линию поведения в личных отношениях – особенно, если ситуация накалилась и требуется немного разрядить обстановку. Поведение партнера постепенно меняется, но его позиция пока не полностью оформлена, не стоит торопить его или упрекать за медленное решение.