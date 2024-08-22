Работаем с новостями – финансовый гороскоп на 23 августа

Наш гороскоп даст рекомендации, которые помогут справиться с возможными трудностями и воспользоваться удачными моментами.
Овен
Сегодня Овнов может ожидать сложный и неоднозначный день. В вашем трудовом коллективе с кем-то из коллег могут обостриться отношения. Причинной может стать посторонняя информация, которая совершенно не имеет никакого отношения к выполняемой работе и лишь отвлекает от неё. Если вы заметите ошибку у коллеги, то не торопитесь делать критическое замечание.
Телец
Сегодня у Тельцов может усилиться готовность принимать на себя ответственность за положение дел. Звезды советуют вам проявлять инициативу в рискованных финансовых операциях. Это, прежде всего, относится к инвестированию денег в недвижимость. Отдавайте предпочтение традиционной привычной работе и воздержитесь от попыток что-либо усовершенствовать.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют не афишировать своих действий и намерений на публике. В целом чем тише и незаметнее вы себя будете вести, тем больших положительных результатов в итоге добьетесь. Наибольших успехов добьются те, кто работает в гостиничном, ресторанном, санаторно-курортном бизнесе. Возможно, имеет смысл обратиться к работодателю за выплатой компенсации на расходы по проезду к месту работы.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют наибольшее внимание уделить работе в составе группы единомышленников. У вас может быть прекрасная возможность обзавестись новыми деловыми связями и укрепить прежние связи. В вопросах поставки товаров и торговой инфраструктуры можете рассчитывать на помощь друзей. Также вы можете освоить новые логистические маршруты.
Лев
Сегодня Львы, занимающие руководящие должности, могут заметно укрепить свое влияние. Вы можете почувствовать приток финансов в свой бизнес, и ваши возможности по капиталовложениям могут значительно возрастут. Вместе с тем, звезды не советуют вам вести переговоры и подписывать договоры. Есть риск допустить досадную ошибку в тексте договора.
Дева
Сегодня Девы могут переживать необычайный энергетический подъем. Возможно, вам будет трудно удерживать себя от проявления инициативы в делах. Звезды советуют вам приурочить к этому дню важные начинания в бизнесе, действовать смело и решительно. Успешно проходят дальние командировки, работа на вахте и обмен мнениями с иностранными партнерами.
Весы
Сегодня Весы могут поступать разумно, если не будут делать громких публичных заявлений и не станут раскрывать свои намерения. Тайная и не афишируемая деятельность сегодня может пойти гораздо более результативно. Особенно успешно пойдут те дела, которые требуют глубокого сосредоточения и уединенной обстановки. Также могут вырасти доходы от дополнительной подработки.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, возможно, смогут исполнить некоторые из своих заветных желаний. Ваши планы будут успешно исполняться и в целом усилится ваше стремление к работе в составе в группы единомышленников. Фактор приятной неожиданности и удачного стечения обстоятельств может сыграть не последнюю роль в успешной работе всего этого дня.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют укреплять отношения с коллегами по работе. У вас может быть конструктивный настрой, и вы можете быть склонны относиться к выполняемым обязанностям с большой ответственностью. Хорошие отношения могут сложиться и с вышестоящим руководством. При заключении торговых сделок будьте внимательны – вас могут попытаться обмануть.
Козерог
Сегодня Козерогам день может сулить успех в делах, связанных с индустрией моды, шоу-бизнеса, развлечений и отдыха. Артисты сумеют получить повышенные гонорары за гастрольную деятельность. Успешно пойдет раскрутка бизнеса. Публикация рекламного объявления может положительно отразиться на популярности вашего бизнеса. Значительно укрепится партнерское сотрудничество.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды рекомендуют проводить мероприятия по укреплению безопасности бизнеса. Прежде всего, рекомендуется обратить внимание на охранную сигнализацию и средства видеонаблюдения. Возможно, вам удастся установить более современное в техническом плане оборудование. Хорошее время для проведения инвентаризации.
Рыбы
Сегодня у Рыб основное внимание может быть привлечено к работе с информацией. От того, насколько правильно вы сумеете оценить информацию, зависит во многом и то, правильные ли решения в бизнесе вы примете. Рекомендуется сосредоточиться на деловом партнерстве и смелее проявлять инициативу. А вот к конфиденциальной информации звезды советуют отнестись с осторожностью.