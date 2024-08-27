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Решим проблемы по щелчку пальцев – гороскоп на 28 августа

27 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

24-25 лунные сутки. День начнется с завершения вчерашних сюжетов, не всегда гармоничных.

Решим проблемы по щелчку пальцев – гороскоп на 28 августа
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что вероятны тупики, моменты неясности, запоздалые бесплодные усилия, непродуктивные эмоции. Не всегда будет легко смириться с осечкой, разочарованием и потерей. Вероятна усталость или попытка уйти в иллюзии. Положение Меркурия намекнет на необходимость поставить в хлопотах и контактах точку или запятую. Не помешает пауза в делах, связанных с финансами и эстетикой. Стоит подождать и с шагом к налаживанию отношений. Во второй половине дня Луна в Раке напомнит о родных пенатах, поможет оказаться дома или найти пристанище в пути.

Овен

Сегодня Овнам не стоит рассчитывать на продуктивный контакт с внешним миром. Надежда на сохранение темпа, взятого в последние сутки, уже утром начнет таять. День может начаться с напрасных мечтаний или неопределенности, с намека на финал путешествия, поисков или цикла общения. В это время нежелательно начинать путь, отправлять письма. В течение дня внимание может переключиться на дела домашние.

Телец

Сегодня Тельцы начнут чаще ловить себя на моментах колебаний и неясности. Ситуация может все активнее намекать на смену акцентов, но важно произвести ее аккуратно. Полезно подвести итоги последних недель, не пропуская при этом даже мелкие успехи в интересующих областях. Конкретные шаги в деловой и личной жизни, особенно крупные сделки, лучше отложить: они могут быть запоздалыми и невыгодными.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут встретить день в тупике или сомнениях. В активной деятельности у многих из них станет виднее финишная полоса, на которой их ждут не только успехи и призы, но и разочарования. У Близнецов, рожденных в середине июня, возможны запоздалые попытки заявить о себе, не всегда удачные. Лучше воздержаться пока от новых стартов, заняться рутиной или коррекцией своих текущих задач.

Рак

Сегодня Ракам важно не оказаться втянутыми в чужие авантюры и не поддаться собственному бесперспективному импульсу. Если день начнется с неприятности или суеты, скорее всего, это ненадолго. Вторая половина дня позволит вернуться к собственным планам и привычкам, вновь опереться на личные принципы и заняться своими нуждами. Звезды советуют отвести на заботы о себе пару ближайших дней.

Лев

Сегодня Львам стоит помнить, что многие дороги ведут в тупик. Часто такое положение дел будет вполне естественным: найден ответ на вопрос, временно выработан нужный ресурс, завершается приключение или идет к концу этап проекта. Желательно не предпринимать ничего утром: в это время высок риск потерь и разочарований. Вторая половина дня поможет переключиться на домашний режим или режим уединения.

Дева

Сегодня Девам стоит помнить, что в первой половине этого дня ситуация остается для них непростой, а момент может быть решающим. В это время лучше воздержаться от необязательной суеты, а в срочных делах избегать ошибок: промах будет трудно исправить. Самообладание и грамотная тактика важны вдвойне для Дев, рожденных в середине сентября: им опасно поддаваться своим амбициям, импульсам чувств и самолюбия.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют не пытаться догнать в важных для себя делах уходящий поезд и не жалеть о возможной потере каких-то шансов. Ситуация меняется и вскоре подарит новый эффективный рычаг управления событиями, но нужно немного подождать. Утром лучше воздержаться от путешествий, лишней активности и отправки писем. После полудня можно сосредоточиться на текущей домашней или рабочей рутине.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно оставаться бдительными утром: вплоть до полудня сохранится вероятность проблем, которые могут настигнуть в самом конце пути, беседы или работ. В это время стоит осторожно вести бизнес, аккуратно обращаться с техникой и деньгами, избегать роковых ошибок в любовных делах. Во второй половине дня до нормализации обстановки может быть далеко, но ожидается спад напряженности.

Стрелец

Сегодня Стрельцов самые захватывающие, рискованные и важные моменты ожидают утром, по их собственной инициативе или с подачи других людей. Для многих Стрельцов день начнется не с нового приключения, а с логического продолжения вчерашних событий – в котором, как намекают звезды, безусловный успех им отнюдь не гарантирован. Вечером им предстоит эмоционально переживать победу, поражение или ничью.

Козерог

Сегодня Козерогов может ждать хлопотное утро. Возможно, им придется срочно что-то исправить, наверстать упущенное или попытаться любой ценой соблюсти дедлайн. Важно помнить, что суета, спешка и нервозность чреваты напрасной тратой энергии, опозданием, усталостью, недомоганием или разочарованием. Вечером стоит исподволь убедиться, что бурная ситуация не отразилась на отношениях с нужными людьми.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды не советуют возлагать большие надежды на начало дня: даже при самом хорошем потенциале обстоятельства позволят реализовать его лишь наполовину, а любые победы и успехи могут сопровождаться нежелательными побочными эффектами (например, ненужными расходами или разочарованиями). Во второй половине дня полезно перевести фокус внимания на рутину, на заботы о доме или здоровье.

Рыбы

Сегодня для Рыб день начнется с отзвука вчерашних приключений, их пика или итога. Многие Рыбы примут близко к сердцу события в своем доме, на родине или в семье. Острее других воспримут ситуацию Рыбы, рожденные в середине марта: они будут тяжелее других переживать потерю иллюзий, в их поведении будут чаще встречаться элементы раздражения, авантюризма или фанатизма. Вечер поможет им сбросить напряжение.
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