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Счастье и тишина – любовный гороскоп на 28 августа

27 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы обретем то спокойствие, которое нам так было нужно.

Счастье и тишина – любовный гороскоп на 28 августа
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп дает читателям советы и рекомендации, которые помогут им лучше подготовиться к событиям дня, а также воспользоваться возможностями, которые предоставляет судьба.

Овен

Сегодня Овны могут зайти в тупик и оказаться в плену иллюзий – приятных, но несбыточных. Некоторые Овны попадут в туман неопределенности после размолвки. Звезды не советуют огорчаться: ситуация уже меняется, причем к лучшему, а пока можно взять в активных личных контактах перерыв.

Телец

Сегодня Тельцам звезды напоминают о вреде суеты и спешки в делах сердечных. Настал момент, когда в любви лучше не торопиться с новыми шагами, а попробовать сберечь то, что достигнуто. Даже если некое недоразумение окрасило будущее в неопределенные тона, не стоит пытаться что-либо резко менять.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут пережить не лучшие минуты своей жизни. Не исключено, что их романтические отношения замрут в фазе неопределенности или повиснут на волоске (например, после их недавнего опрометчивого порыва). Звезды обещают улучшения, но советуют выждать несколько дней.

Рак

Сегодня Ракам звезды намекают, что в личных отношениях снова меняются акценты и в связи с этим настала естественная короткая заминка. Не стоит поддаваться искушению срочно предпринять что-то утром, особенно под влиянием извне. Вечером заговорит яснее внутренний голос, к нему и надо прислушаться.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют отложить свидание или взять в своих активных романтических приключениях паузу, иначе утро начнется с досадного инцидента, который оставит неприятный осадок на весь день (а возможно, даже «отбросит тень» на завтра). Небольшой перерыв будет вполне разумным решением.

Дева

Сегодня для Дев день может начаться с непростого момента. Им важно управлять своими страстями и самолюбием – в противном случае, они могут поступить вопреки своим интересам и своей натуре, пойти на риск или на запоздалый ненужный шаг. Поиски новой точки равновесия лучше отложить на вечер.

Весы

Сегодня Весов могут сопровождать моменты неопределенности, сомнения и колебания. Не исключены минуты раздражения, уныния, опасений, даже вспышки отчаяния. В таком настроении многие Весы станут восприимчивее к приметам и знакам. Звезды советуют смело доверять приятным предчувствиям.

Скорпион

Сегодня Скорпионы ведут себя в делах сердечных довольно ловко, но им не стоит быть чересчур самонадеянными: велика вероятность, что в последний момент что-то будет ими упущено, им придется выбираться из ловушки обстоятельств или собственных иллюзий. Вторая половина дня чуть гармоничнее.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут встретить начало этого дня в смятении, ожидании или на пике каких-то важных событий. Несмотря на их усилия, отношения могут временно зависнуть в фазе неопределенности или в стадии критичной размолвки. Неразрешенный диссонанс вечером может привести к сильным переживаниям.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды намекают, что бурное начало этого дня не сулит прочного результата в любви, усилия могут пропасть даром. Ситуация меняется, а с ней акценты чувств и нюансы поведения. Возможно, лучше дать буре прогреметь и утихнуть, а попытки восстановления эмоционального баланса перенести на вечер.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют смириться с отдельными помехами и неувязками в любовных делах: в сложившихся обстоятельствах с ними разумнее смириться, перфекционизм в отношениях не приведет ни к чему хорошему. Если положение дел вас не устраивает, подождите пару дней и оно начнет улучшаться.

Рыбы

Сегодня для Рыб день начнется с затруднений разной степени тяжести, от легкого недоумения или приключения до кризиса и стресса. Многим Рыбам придется подвести под чем-то черту, например, под частью ожиданий. Вторая половина дня приятнее первой, она вернет гармонию или добавит спокойствия.
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