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Развлекаемся и играем – любовный гороскоп на 31 августа

30 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит относиться к роману легко и просто.

Развлекаемся и играем – любовный гороскоп на 31 августа
Фото: Image by freepik

Читатели нашего гороскопа могут узнать, какие энергии будут преобладать в этот день, и как лучше всего использовать их для достижения своих целей.

Овен

Сегодня у Овнов звезды поощряют стремление к диалогу с представителями противоположного пола. Это день оживленных и приятных контактов. Он подходит для флирта, поиска знакомств и наверстывания упущенного после паузы. Может завязаться остроумная переписка и появиться повод для совместного отдыха.

Телец

Сегодня для Тельцов общение с любимым человеком должно быть позитивным: легким, веселым, забавным. В приоритете мелочи, превращающие свидание в праздник, без них оно станет рутинным и скучным. Уже одно их обсуждение будет создавать солнечное настроение и отвлекать от существующих разногласий.

Близнецы

Сегодня для Близнецов события развиваются благоприятно. Они могут получить добрую весть, завязать нужный разговор, дать своему роману новый импульс или сделать в нем шаг к восстановлению гармонии. Стоит пользоваться шансом, пока хватает личной энергии и желания совпадают с возможностями.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют быть общительнее и поддерживать беседу с объектом симпатий в «горячем» состоянии, иначе его интерес к контакту и флирту может угаснуть. В этот день приветствуются артистизм и чувство юмора. Может пригодиться легкость на подъем или осведомленность в модных трендах.

Лев

Сегодня для Львов ситуации романтического общения и флирта – родная стихия. Они легко заводят знакомства и поддерживают переписку. Неотъемлемая часть их обаяния, интеллект, юмор, красноречие. Для них возрастает вероятность получить приятное известие, комплимент, подарок или приглашение.

Дева

Сегодня для Дев общение с любимым человеком (или получение вестей о нем) имеет большое значение, но они могут это скрывать. Также для контакта им иногда будут требоваться особые условия. Многие Девы захотят приватности, так как лишь в таком режиме они смогут стать раскованными и остроумными.

Весы

Сегодня у Весов любовные истории развиваются удачно и свидание пройдет для них на хорошей волне. Весы, пребывающие в разлуке с любимым человеком, получат утешение в виде незапланированной встречи или обнадеживающего известия. У свободных Весов достаточно велики шансы на приятное знакомство.

Скорпион

Сегодня от Скорпионов общение с любимым человеком, как и обсуждение романа с третьими лицами, требует определенной манеры поведения. Многим Скорпионам придется скрывать свои истинные чувства за фасадом игры и легкомысленных шуток. Им стоит помнить, что разговоры и новости этого дня не случайны.

Стрелец

Сегодня Стрельцов события вдохновят и обнадежат. Они могут рассчитывать на приятную встречу с любимым человеком, на появление новостей о нем или шаг к примирению с ним (в случае ссоры). Чем сложнее и напряженнее личные отношения, тем важнее не пропускать возможности, даруемые моментом.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что любовь, антипод рутины и скуки, зона импровизаций и креатива. Приветствуются яркие тона в образе и антураже, остроумные идеи, необычные подарки. Важны общительность и веселый настрой, молчание и унылый вид могут уничтожить романтику и погасить интерес.

Водолей

Сегодня Водолеям, заинтересованным в продолжении отношений, важно уметь слушать свою «половинку». Не менее важно обеспечить ей вербальную и эмоциональную обратную связь: чем активнее сегодня диалог, тем больше надежд на развитие романа. Не стоит бояться задавать уточняющие и наводящие вопросы.

Рыбы

Сегодня Рыб ситуации могут настраивать в любви на игривый легкомысленный лад. Если они примут условия игры, общение с представителями другого пола принесет им немало позитива. Рыбы, не расположенные в данный момент играть и веселиться, будут испытывать в личных отношениях те или иные трудности.
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