Укрепляем отношения с боссом – финансовый гороскоп на 5 сентября

Гороскоп содержат советы и рекомендации, помогающие каждому знаку зодиака лучше ориентироваться в событиях дня, избегать возможных трудностей и максимально использовать благоприятные моменты.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться один из лучших дней для деловой активности. Главным условием успеха является умение правильно спланировать свое рабочее время и действовать строго по графику. Не допускайте отклонение от сложившегося ранее ритма работы – это может привести к сбоям и снижению показателей в работе. Могут сложиться прекрасные отношения с коллегами и с вышестоящим руководством.
Телец
Сегодня у Тельцов могут открыться новые перспективы в бизнесе. Прежде всего, вы имеете прекрасные возможности для расширения своего бизнеса за счет роста его популярности у клиентов. Деньги, вложенные в публикацию объявления в СМИ и иные рекламные акции по раскрутке бизнеса, не пропадут напрасно. Хорошо совершать поездки с целью поиска новых рынков сбыта товаров и услуг.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют сосредоточиться на урегулировании любых вопросов, имеющих хоть какое-то отношение к недвижимости. Успешно идут работы по ремонту и техническому переоборудованию производственных помещений, цехов, магазинов, мастерских. Процветают семейный бизнес, строительство, сельское и коммунальное хозяйство. Можно страховать имущество.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться благоприятный день для обретения надежных деловых связей. Хорошо вести переговоры и подписывать партнерские соглашения. Может укрепиться ваше деловое взаимодействие в торгово-закупочной деятельности, ускоряется товарно-денежный оборот. Удачно проходят консультации и короткие деловые поездки. Легко решаются вопросы с оформлением документов.
Лев
Сегодня для Львов, которые работают на себя, опираясь на собственные таланты, успешно может сложиться этот день. Физический труд и работа руками принесет вам наибольшее удовлетворение. Старайтесь не брать на себя ответственность за результаты труда других людей – иначе могут быть неприятности. В этом смысле работа индивидуальная трудовая деятельность будет более успешной.
Дева
Сегодня Девы могут быть способны вести себя в высшей степени разумно и взвешенно. Благодаря усилению интеллектуальной активности вы сможете просчитывать на несколько шагов вперед последствия от своих действий. Это прекрасное время для старта новых проектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Ваши начинания, предпринятые в это время, могут иметь успешное развитие.
Весы
Сегодня для Весов день имеет ряд особенностей. Наиболее эффективным стилем является тихая и незаметная работа по выполнению текущих обязанностей. Вы можете добиться больших результатов методами тайной дипломатии. Успех ждет тех, кто занят удаленным трудом на дому, а также семейным бизнесом. Дополнительные доходы получат работники гостиничного, ресторанного и санаторно-курортного бизнеса.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов исключительно удачный день для работы в составе группы единомышленников. Активизируются деловые поездки и встречи. Обмен мнениями с друзьями идет на пользу вашему бизнесу. К вам приходят новые перспективные идеи. Успешно идет освоение информационных компьютерных технологий. Отличное время для проектных работ и для составления бизнес-плана.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, которые в течение длительного времени прилагали усилия для карьерного роста или работали над крупным проектом, этот день может дать определенный результат. Могут укрепиться отношения с начальством, которое может проявить готовность доверить вам более ответственную и высокооплачиваемую работу. Звезды советуют вам смелее добиваться поставленных целей и не отвлекаться на посторонние вопросы.
Козерог
Сегодня Козерогам, имеющим свой бизнес, звезды советуют сконцентрировать энергию на расширении географии бизнеса. Предпринимайте практические шаги для поиска новых рынков сбыта ваших товаров и услуг, как в своем городе, так и за его пределами. Поездка за границу, равно как и посещение международной научно-технической выставки даст новый импульс развитию вашего бизнеса.
Водолей
Сегодня у Водолеев, имеющих нерешенные вопросы с представителями фискальных властей, могут открыться прекрасные шансы для их урегулирования. Дополнительные доходы, помимо основного оклада, получат те из вас, кто работает в ночных заведениях, ресторанах, базах отдыха, санаториях. Старайтесь расходовать свободные деньги для досрочного погашения кредитов и иных долгов.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют больше полагаться на помощь и содействие своих деловых партнеров и друзей. Совместная работа с ними – ключ к успеху всего дня. Если вы находились в процессе ведения переговоров, то это удачное время для подписания долгосрочных договоров. Рекомендуется внимательно прислушиваться к тому, что говорит ваш деловой основной партнер. Его позиция может быть очень взвешенной и разумной.