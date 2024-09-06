Не боимся показывать свои эмоции – гороскоп на 7 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что она может апеллировать к чувствам прошлого, к древним инстинктам выживания, безопасности и потребности в доме. Под ее влиянием может возрасти сексуальность или родственная привязанность, вспомниться полезная привычка или усилиться вредная зависимость. Эмоции этих суток можно превратить в мощную мотивацию для действий. Хорошо включаться в домашние дела, предпринимать меры, связанные с наследством, ремонтом, уборкой, арендой, охраной владений. Возможен интерес к бизнесу, связанному со строительством, жильем и бытовыми услугами.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не терять время, если нужно включиться в непростое занятие, например, приступить к комплексной домашней уборке или к черновым работам перед ремонтом. Это потенциально продуктивный день, но эффективность во многом зависит от настроя. Играет роль не только верный план и техническая оснащенность, но и эмоциональная мотивация. Не будет лишней и поддержка от близких.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им важно быть чуткими к «тонким планам» обстановки, ее эмоциональным и духовным подтекстам. Не стоит рассчитывать на откровенность. Не обо всем будет сказано прямо, о чем-то придется догадываться. В такие моменты поможет чутье, намекающее, с кем можно сотрудничать, а кому не стоит доверять. Лучше иметь дело со старыми знакомыми, а не с новыми партнерами.
Близнецы
Сегодня у Близнецов внимание переключается на другие сферы жизни, а если направление интересов остается прежним, меняются акценты. На первый план могут выйти детали бытовой или служебной рутины, вопросы здоровья, содержания питомцев или получения помощи. День напоминает про старые дела, может заставить заняться устранением критичных погрешностей прошлого, ремонтом, уборкой или долечиванием болезни.
Рак
Сегодня Ракам не стоит бездействовать, особенно, если они рождены в июне. Этот день поможет им сделать тщательно спланированный шаг или интуитивно верный ход, сохранив (если надо) свои мотивы в тайне. Нетерпеливым Ракам звезды советуют запастись выдержкой и не ждать быстрых результатов: нужный эффект не обязательно проявится сразу, а полномасштабная отдача может прийти лишь в следующем году.
Лев
Сегодня у Львов внимание притянет частная жизнь. Многих Львов она затронет эмоционально, вскрыв глубокие пласты прошлых переживаний. Это подходящий момент для того, чтобы плотнее заняться темой жилья, ремонта или наследства, избавлением от хлама, семейной историей, заботой о близких, хроническими недолеченными недугами духа и тела, а также внутренней частью бизнеса и его скрытыми уязвимыми гранями.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют опираться не столько на свое природное рациональное мышление, сколько на чутье, дарованное при рождении или сформированное жизненным опытом. Это лучший способ повысить свою эффективность и добавить себе везения даже в самых сложных ситуациях. Если знак извне или собственный внутренний голос советует промолчать или не торопиться в путь, стоит к нему прислушаться.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют стать аккуратнее в ситуациях, касающихся личных и совместных ресурсов, материального обеспечения, быта, дома и хозяйства. Не исключено, что вновь всплывут остаточные детали, связанные с долгами, налогами, ипотечными или арендными обязательствами, старым жильем. Не во всех ситуациях этого дня будет достаточно включить обаяние, иногда будут важнее финансовые аргументы.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут направить свои сильные эмоции в разные сферы: в любой области им под силу превратить свою чувствительность из недостатка в достоинство. Они способны стать страстными любовниками, ловкими дельцами, ревнивыми хозяевами своих владений, верными партнерами, коварными конкурентами. Также они могут вновь стать фанатичными приверженцами какой-то старой идеи, которая им близка.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды намекают, что им лучше сократить круг и время общения, отказаться на время от лишней публичности, отложить поездки, прервать развлечения. День подходит для тайных рискованных дел, решения деликатных задач, возврата в прошлое. Можно посвятить его исцелению старых недугов, закрытию долговых обязательств, проверке охранных систем, улаживанию проблем с жильем и наследством.
Козерог
Сегодня Козероги предпочитают положиться на собственное чутье, и, как правило, оно их не подводит. Однако звезды советуют им не быть одиночками и стараться сотрудничать каким-то образом с другими людьми: если это проверенные временем друзья и партнеры, можно спокойно иметь с ними дело. Нужда в прежних единомышленниках может возникнуть вновь, если настал час исполнения какого-то старого плана.
Водолей
Сегодня Водолеи так или иначе работают на свои цели, но им не стоит ждать бурного и явного поступательного прогресса. Ситуация может требовать скрытности, оглядки назад, применения старых ресурсов и методик. Хорошо заниматься лечением хронических недугов, ремонтом жилья, наследством, исправлением ошибок, закрытием проектов. В деликатных вопросах этого дня уместна помощь родни или доверенных лиц.
Рыбы
Сегодня Рыбы испытывают от стечения обстоятельств чувство удовлетворения. Сбываются их прежние расчеты, оправдываются былые ожидания или подтверждаются подозрения, что дает им ощущение контроля над ситуацией. Многим Рыбам судьба подарит возможность ненадолго вернуться в прошлое, чтобы что-то в нем поправить, например, вернуть себе профессиональную репутацию или восстановить позиции в сообществе.