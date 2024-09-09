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Осторожнее с окружающими – гороскоп на 10 сентября

9 сентября 2024ГороскопыМарианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце напоминает о важности деталей, из которых складывается общая картина мировоззрения или круга контактов.

Осторожнее с окружающими – гороскоп на 10 сентября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что ситуации дня могут коснуться профессиональной этики или социальных норм, повлиять на выбор карьеры, программы образования, страны проживания, на выбор врача, учителя, юриста, партнера за рубежом. В текущих делах вероятны заминки: проверки, временные закрытия путей. Возможны проблемы при общении с международными организациями, трудности с документами, проблемы при оформлении визы или пропуска, переводе того или иного термина, получении справки, диплома или рецепта.

Овен

Сегодня Овнов могут больше манить не родные места и «корни», а чужие края. Возможен интерес к зарубежной недвижимости, к эмиграции, к вариантам учебы, лечения, брака или работы за рубежом, к бронированию гостиницы в будущем путешествии или связям с дальней родней. Также этот день усиливает романтические настроения и может напомнить о любимом человеке, проживающем в другом городе или стране.

Телец

Сегодня Тельцам звезды рекомендуют стать любознательнее, ценить возможности расширить свой кругозор и пополнить свой банк впечатлений. События дня поддерживают интерес к учебе, путешествиям, контактам с иностранцами, системам доставок из-за рубежа, могут дать подсказки относительно юридических и финансовых тонкостей, деталей получения образования и нюансов поведения в чужой культурной среде.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день удовлетворяет любопытство и их общительность. Особый интерес может вызвать общение с иностранцами, путешественниками, носителями чужих языков и культурных традиций, представителями образовательной и юридической сфер. Порадует разговор с объектом симпатий, партнером по браку. Но приятное общение не гарантирует идеального взаимопонимания и не всегда снимает бюрократические преграды.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют быть внимательнее к мелочам – особенно, связанным с работой, здоровьем, питомцами, учебой, получением услуг или прав, оформлением документов. День повышает вероятность проблем в общении с иностранцами и иногородними, с международными учреждениями. Стоит быть дотошнее, собираясь в командировку, выбирая врача или помощника, маршрут или сервис, инструмент или лекарство.

Лев

Сегодня Львов день настраивает на интересные занятия, помогает сменить надоевшую обстановку. Полной свободы звезды не обещают, но шанс с пользой провести время определенно есть. Можно пообщаться с друзьями или объектом симпатий, заняться самообразованием или позаниматься с детьми. Хорошо редактировать тексты и расчеты. Неплохо пройдут развлекательные мероприятия, если не ждать от них очень многого.

Дева

Сегодня Девам стоит смириться с тем, что этот день предписывает им определенные рамки. Он может косвенно напомнить о действующих правилах и формальностях, которые не следует нарушать, а иногда и прямо «указать место». Придется учесть свой текущий статус в семье, гостях, профессиональной среде. Девам, делающим карьеру или занявшим официальную должность, важно не забывать о том, что «положение обязывает».

Весы

Сегодня у Весов звезды приветствуют стремление к расширению круга общения, развитию романтических симпатий и пополнению знаний, но советуют не ждать от обстановки многого. Возможно, придется столкнуться с задержкой или ограничением, например, лимитом на общение, цензурой, проверками или формальностями. Некоторые пути и каналы связи могут быть закрыты. Может разочаровать собеседник, попутчик.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют быть внимательнее в финансовых делах, при выборе покупок и в моменты общения с иностранцами. Не помешает проявить больше дотошности в планировании и аналитике, тщательнее выбирать слова в разговоре с начальником, коллегой, ребенком или его наставником. Желательно стремиться к минимуму неточностей в контактах с представителями бюрократической и юридической сферы.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит тщательнее выстраивать линию поведения, не полагаясь на свое обаяние и везение. Во главу угла звезды советуют поставить организованность, реализм, профессионализм, чувство долга, готовность следовать плану, соблюдать формальности и держать дистанцию в общении. Возможна ситуация проверки или контроля, недопонимания в общении с начальником, родителями или значимым человеком.

Козерог

Сегодня для Козерогов возрастает вероятность столкнуться с явными или тайными препятствиями. Есть риск угодить в ловушку старых системных заблуждений – особенно профессиональных, научных, духовных или связанных с чужой культурой. Также ситуации этого дня способствуют обострению хронических недомоганий. В зоне риска Козероги, пребывающие вдали от дома или тесно контактирующие с иностранцами.

Водолей

Сегодня Водолеям ситуации подскажут, в каком направлении им желательно подкорректировать свои планы. Возможно, появится больше скепсиса насчет профессионального будущего, придется сократить бюджет или разувериться в некоторых людях. Мероприятия этого дня могут пройти по скромному сценарию из-за финансовых или иных лимитов. К счастью, будут и приятные моменты, которые сгладят разочарование.

Рыбы

Сегодня у Рыб в интересах быть реалистами, держать разумную дистанцию в отношениях с людьми и строже расставлять приоритеты. Важно не дать увлечь себя романтике и легкомыслию, чтобы не потерять опору, место в системе или духовный стержень. Возможно, предстоит принять отказ, с чем-то смириться, определиться с карьерой или контрактом, пройти через проверку или иной ответственный момент в профессии.
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