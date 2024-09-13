Думаем только о хорошем – гороскоп на 14 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что не исключены напоминания о прошлом и отзвуки его ссор. Но в середине дня обстановка начнет меняться и к вечеру в ней начнут преобладать позитивные ноты. Луна в Водолее намекнет на плюсы отдыха в свободном режиме, пригласит отвлечься от груза прошлого и прикоснуться к образам будущего. Появится надежда гармонично провести время в компании друзей или с кем-то помириться. Приятные задумки, связанные с творчеством, романтикой и развлечениями, можно запланировать на вечернее время или перенести на завтра.
Овен
Сегодня для Овнов начало этого дня может быть некомфортным, особенно, при их рождении в середине апреля. Над многими Овнами будет довлеть груз их деловых обязанностей или семейных забот, а «вишенкой на торте» могут стать какие-то разногласия, портящие настроение. Независимо от важности дел, звезды советуют заниматься ими с утра. Вечером лучше перейти в режим выходного дня: свободы, хобби или романтики.
Телец
Сегодня Тельцам в чем-то повезет утром. Многие их затруднения в начале этого дня окажутся «волшебным» образом сняты - часто благодаря старым друзьям, прежним коллегам или былым профессиональным заслугам. Во второй половине дня им желательно стать осмотрительнее: в общем благоприятном позитивном потоке событий лично у них могут возникать определенные трудности, технические или психологические.
Близнецы
Сегодня для Близнецов первая половина этого дня связана с долей несвободы. Даже в случае удачи им будет сложно управлять событиями по своему усмотрению – скорее, придется подчиниться воле обстоятельств, навязанным ценностям или коллективным планам. Исполнение личных желаний и капризов, включая творческие и любовные, лучше перенести на вторую половину дня, когда ситуация свернет в более гармоничное русло.
Рак
Сегодня Ракам звезды рекомендуют учесть коллективные настроения и подстроить под них свою тактику. В первой половине дня стоит следить за своим поведением, стараясь не нагнетать напряженность и не провоцировать окружающих на негативные эмоции – особенно, общаясь со своими былыми недоброжелателями или с персонажами из прошлого, обладающими плохой репутацией. Вечер обещает стать более позитивным.
Лев
Сегодня Львам стоит начать этот день с внимания к своим текущим делам, служебным или домашним мелким обязанностям, а также с тщательного контроля над своим здоровьем или самочувствием своих подопечных: не исключено, что в перечисленных сферах есть критичные погрешности и недоработки, либо пропущен какой-то успех. Вечером лучше настроиться на социальную жизнь, на развитие дружеских или любовных симпатий.
Дева
Сегодня Девам важно правильно расставлять акценты, балансируя между работой и хобби. В наилучшем положении окажутся Девы, увлечения которых связаны с основной деятельностью, вытекают из нее или стали ее логическим продолжением: для них эти сутки могут пролететь на одном дыхании. Возможно, давнее любимое занятие принесет не только позитивные эмоции, но и новых друзей или дополнительный доход.
Весы
Сегодня для Весов день может начаться с неприятной ноты – особенно, если они были рождены в середине октября. Вероятны недомогания, бытовые трудности, минуты пессимизма, элементы негатива в семейной атмосфере. Нежелательно обострять ситуацию, если в воздухе витает дух старых обид или тень былых проблем. Вечер поможет сменить обстановку и сбросить уныние, настроиться на любовь, творчество или отдых.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут оказаться в затруднении, но выход найдется. Поможет опыт прошлого или старая дружба. Это время, когда можно верить своему чутью и надеяться на легкий исход любой проблемы. Вечером все наоборот: события, объективно несущие позитивные эмоции (например, прогрессивные обновления или гости в доме) чреваты сложностями в будущем, не помешает дальновидность и доля осторожности.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит начать день с внимания к материальным вопросам (особенно, если еще не закрыты старые долги). В начале дня возможно разочарование или временная нужда в чем-то. Нежелательны займы, обмены, покупки и сделки. Отвлечься от трудных и скучных тем поможет вторая половина суток: возрастут надежды на приятные планы в компании друзей, появится перспектива романтики или развлечений.
Козерог
Сегодня Козерогам необходимо спокойно прожить начало этого дня, не впав в уныние и не поддавшись негативному импульсу. Утро может начаться с недомогания, плохого воспоминания или осечки в текущих делах (зато ровное настроение и самочувствие будут очень хорошим знаком). Вторая половина дня даст надежду на улучшение ситуации, например, на рост дохода, списание долга, нужные покупки или важные обновления.
Водолей
Сегодня для Водолеев день может начаться с тупика, недомогания, зависимости от обстоятельств, роковой неудачи или плохого настроения. Им важно терпеливо пережить первую половину дня, не теряя надежды, веры и не тратя силы на бессмысленную борьбу с обстоятельствами. Во второй половине дня ситуация значительно улучшится: станет более позитивным настроение, появится шанс на удачу, любовь или успех.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит полагаться всецело на точность своих расчетов и свой опыт, включая профессиональный. Роковым сценариям этого дня трудно противостоять в одиночку. Он может начаться с разочарования в друзьях, тупика в планах или страха перед будущим. Вечером не помешает подумать о выходе из сурового режима «одиночного плавания», о компании друзей, группе поддержке, вступлении в сообщество.