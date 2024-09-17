Доходы могут ощутимо вырасти – финансовый гороскоп на 18 сентября

Читатели нашего гороскопа могут узнать, как звезды влияют на их поступки и какие шаги помогут достигнуть успеха в различных сферах жизни.
Овен
Сегодня для Овнов, которые ориентированы на развитие партнерского сотрудничества в бизнесе, день может стать благоприятным. Особенно благоприятные сдвиги у вас возможны в первой половине дня. Второе успешное направление связано с индивидуальным обслуживанием клиентов в сфере услуг. Ваши услуги могут пользоваться популярностью, и это может привести к расширению клиентской базы.
Телец
Сегодня для Тельцов, ориентированных на добросовестное выполнение текущей работы, день может сложиться благоприятно. У вас могут установиться доброжелательные отношения с коллегами по работе и с непосредственным начальством. Хорошо выстраивать деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Особенно преуспеют те, кто любят свою работу и тяготеют к работе с техникой.
Близнецы
Сегодня Близнецам, профессионально занимающимся раскруткой бизнеса, внешние обстоятельства в этот день могут благоприятствовать. Это, прежде всего, рекламные агентства и вэб-студии, продвигающие рекламные продукты на сайтах в интернете. Также удачно идут дела у тех, кто в своей деятельности связан с заграницей: туристические агентства, транспортные предприятия, внешняя торговля.
Рак
Сегодня у Раков наиболее перспективное направление деятельности может быть связано с укреплением безопасности своего бизнеса. Установка охраной сигнализации, средств видеонаблюдения, а также подписание договора на страхование имущества – все эти меры значительно укрепят ваши позиции. Может сложиться хорошее время для инвестиций в строительство и ремонт помещений.
Лев
Сегодня у Львов, чья работа связана с оформлением документов и частыми поездками, этот день может сложиться благополучно. Новые знакомства могут перерасти в перспективе в деловое партнерство. Если у вас имеются крупные непогашенные долги, то обстановка может обостриться. Ваши кредиторы могут активизироваться, чтобы любыми путями востребовать с вас долги. Старайтесь своевременно оплачивать счета.
Дева
Сегодня у Дев этот день в целом может сложиться успешно. Хорошо заниматься оптовыми закупками товара для его последующей реализации в розничной торговой сети. Особенно это справедливо для тех, кто специализируется на бизнесе, связанном с косметикой, парфюмерией, фармацевтикой и продукцией химической промышленности. Воздержитесь от переговоров.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют активнее вести себя в бизнесе и руководствоваться в принятии решений исключительно собственным мнением. Ваши инициативы и начинания могут быть поддержаны и получат успешное развитие в дальнейшем. Вместе с тем, не рекомендуется заниматься работой, связанной с подготовкой финансовых отчетов. Вы склонны допустить ошибку при работе с цифрами.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день может сложиться благоприятно для любой работы, требующей глубокого исследования. Для этого вполне подойдут научные исследования, служебные расследования и программирование при работе на фрилансе. Работники гостиниц, ресторанов, санаториев смогут получить дополнительные доходы помимо основной зарплаты. Не совсем удачное время для консультантов в сетевом маркетинге.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться весьма благоприятное время с точки зрения информационного обмена. Особенно полезно будет обсудить дальнейшие планы в бизнесе с единомышленниками и друзьями. Хорошо идет учеба, повышение профессионального уровня. Если у вас были неурегулированные вопросы по недвижимому имуществу при оформлении наследства, то могут начаться проблемы.
Козерог
Сегодня у Козерогов, заинтересованных в карьерном росте, этот день может сложиться вполне благоприятно. Вас могут повысить в должности или выплатить премию. Безработные смогут найти хорошую работу. Вместе с тем, звезды советуют отложить запланированные ранее деловые поездки и встречи. Новые деловые связи, установленные в это время, могут оказаться несерьезными и вряд ли принесут вам пользу.
Водолей
Сегодня от Водолеев, имеющих свой бизнес, звезды ждут смелых инициатив по расширению своего бизнеса. Удачно могут проходить контакты с иностранными партнерами, внешнеторговая деятельность. Можно расширять географию бизнеса, выходить на новые рынки и открывать новые логистические пути. Вместе с тем, рекомендуется воздержаться от крупных покупок, особенно если речь идет о строительных материалах.
Рыбы
Сегодня у Рыб финансовое благополучие может складываться во многом благодаря успехам деловых партнеров. Ваши доходы могут ощутимо вырасти. Можете рассчитывать на урегулирование актуальных вопросов с представителями налоговых служб. Однако звезды не советуют проявлять активность при установлении новых деловых знакомств. Вероятны сбои в ритме работы из-за несогласованности действий.