Подбираем правильные слова – гороскоп на 20 сентября

19 сентября 2024 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. В первой половине дня сохраняется фон двойственных ситуаций и взаимного недовольства, что может затруднить ведение совместных дел и отношений.

Фото: rambler