Подбираем правильные слова – гороскоп на 20 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что могут не ладить между собой супруги, влюбленные, родственники, деловые партнеры. Это не лучший момент для примирения, поиска посредников, вступления в новый союз. Во второй половине дня Луна в Тельце напомнит о насущных нуждах и направит внимание в более полезное русло. Именно в это время желательно переходить к плановым работам и домашним хлопотам, к решению хозяйственных, финансовых и жилищных вопросов, к делам, связанным с уборкой и строительством.
Овен
Сегодня у Овнов могут не лучшим образом сложиться взаимоотношения с коллегами, партнерами, клиентами, спутником жизни или членами семьи. Общение может временно зайти в тупик. Нередко причиной разлада будет поведение самих Овнов, например, их двойственная позиция. Вторая половина дня поможет настроиться на более конструктивный и практичный лад, взяться за домашние или другие полезные дела.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что для них продуктивнее вторая половина дня. Именно в это время желательно проявлять активность, повышать умственные и физические нагрузки, отправляться в целевые поездки, включаться в интенсивные прозводственные дела или хлопоты по хозяйству. В начале дня поддаваться порыву не рекомендуется: импульс может быть ложным, есть риск угодить в тупик или в ловушку.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут столкнуться с неопределенной двойственной ситуацией в своей личной жизни, а также возможно, в своих отношениях с друзьями, в налоговой сфере или в творчестве. Часть сюжетов получит дальнейшее развитие во второй половине дня – если же нет, то к вечеру звезды советуют сменить фокус внимания, включиться в домашние дела, заняться покупками или хозяйственными нуждами.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют вести себя аккуратнее в первой половине дня. В это время сохраняется риск ловушек и пробуксовок в любом деле. Ситуации, забавные с виду, нередко будут скрывать в себе негативный потенциал, в будущем чреватый рецидивами профессиональных и иных разногласий. Вместо бесплодных утренних попыток добиться своего лучше выдержать паузу и с новой энергией взяться за дело вечером.
Лев
Сегодня Львам стоит заранее принять во внимание вероятность неоднозначного итога. Любой сюжет, развивавшийся вполне удачно, может остановиться в тупиковой точке. В частности, есть риск неопределенности в правовых и налоговых вопросах. Во второй половине дня звезды советуют отвлечься от задачи, пока не имеющей ясного решения, и целеустремленно заняться насущными практическими делами.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют оставаться начеку в первой половине суток. В это время может сработать одна из коварных ловушек прошлого или напомнить о себе одна из его незакрытых историй. Возможны приключения в связи с бизнесом, налогами, личной жизнью или деньгами. Все проблемы, кроме самых острых и неотложных, желательно решать во второй половине дня, когда мышление станет более практичным.
Весы
Сегодня для Весов ситуации могут сопровождаться неприятными фоновыми ощущениями, тенью кризиса или риска. Многим Весам придется мириться с неоднозначным психологическим фоном значимых для себя отношений, отсутствием гармонии в браке и семье, двойственной позицией партнера. Чисто практическими задачами (техническими, финансовыми, налоговыми) звезды рекомендуют заниматься во второй половине дня.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов первая половина дня может стать хлопотной, но не слишком эффективной. Несмотря на отсутствие быстрого и идеального решения, бежать от противоречий звезды не советуют. Лучше принять правила игры и сделать в их рамках все возможное: как минимум, это будет полезный тренинг. Многое в этот день может зависеть от партнеров, помощников и сервиса. Важные встречи лучше отложить на вечер.
Стрелец
Сегодня Стрельцов может ждать обескураживающий неоднозначный итог игры, романа или творческого процесса. Не стоит тратить весь запас энергии утром, иначе вечером ее может не хватить на полезные дела. После утренних свободных маневров вторая половина дня может вновь напомнить о рутинной работе или о деталях здоровья, но она также даст шанс уладить критичную проблему с чужой помощью.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что для них наименее комфортна первая половина суток. Она может создавать двойственные и эмоционально задевающие ситуации дома, в браке, на работе или в любви, провоцировать неприятные встречи с прошлым. Если ситуация не срочная, лучше воздержаться от новых инициатив, радикальных важных решений и случайных импульсов, и все активные шаги отложить до вечера.
Водолей
Сегодня Водолеи могут надеяться на определенные подвижки в своих текущих предприятиях, но им не стоит рассчитывать на окончательный результат и всесторонний успех. Скорее всего, сохранятся противоречия и останется в силе некая дилемма, ожидающая решения. Вторая половина дня поможет переключиться на «стационарный» режим и дела практические: материальные, домашние, хозяйственные.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют дождаться второй половины дня и только тогда приступать к конкретным действиям (особенно, если в планах стоят практические работы, целевые поездки, финансовые операции и важные переговоры). Попытка целенаправленной активности в более раннее время суток сулит мало успеха: будет одинаково трудно начать без проблем новое дело, исправить промах и наверстать упущенное.