Не спешим с выводами – любовный гороскоп на 21 сентября

Гороскоп поможет лучше понять, какие возможности и вызовы ожидают вас в этот день, и подскажет, как лучше всего справиться с возникающими ситуациями.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют набраться терпения, если отношения с любимым человеком оставляют желать лучшего: не исключено, что такое положение дел продлится еще день или два. Если партнер не в духе, лучше оставить его в покое, попытка прояснить ситуацию или помочь может дать обратный эффект.
Телец
Сегодня Тельцы общительны, красноречивы и легко идут на контакт, но для полной гармонии в отношениях с любимым человеком этого не всегда достаточно. В общении влюбленных может ощущаться привкус непонимания, недоверия или обид, спровоцированный внешними помехами или собственным плохим настроением.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут быть не слишком удовлетворены психологической атмосферой в своем романе. Звезды рекомендуют не зацикливаться на ней, так как в данный момент нет волшебных средств что-то изменить. Пока длится неприятная пауза, лучше отвлечься на «прозу жизни», деловую или бытовую рутину.
Рак
Сегодня Ракам важно оставаться на связи с любимым человеком, отвечать на его сообщения и не бояться самим начинать контакт. Не стоит отказываться и от небольшой поездки. Если в отношениях не все гладко, ситуации этого дня помогут поговорить в нейтральном тоне, минуя зону эмоционального негатива.
Лев
Сегодня Львам приходится мыслить практично, целеустремленно и конкретно. Взгляд на романтические отношения тоже не избежит этого влияния: многие Львы окажутся придирчивыми и будут недовольны какими-то деталями своего романа. Это не лучший момент для легкого флирта и лирических бесед.
Дева
Сегодня у Дев важное преимущество в романтических ситуациях – общительность. Не все Девы будут склонны петь любимому человеку проникновенные лирические оды, но они смогут найти нужные слова и будут услышаны. Возможно, они получат какие-то новости от любимого человека и это побудит их к ответу.
Весы
Сегодня Весы рискуют оказаться в уязвимом положении по разным причинам, но для влюбленных Весов именно личные отношения могут стать причиной уныния или беспокойства. Звезды советуют не предпринимать в эти сутки ничего серьезного и поддерживать общение с любимым человеком в нейтральном тоне.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов общение с пассией сопровождается эмоциональным дискомфортом. Они будут интуитивно считывать малейшие признаки скрытого негатива и сами не всегда будут откровенны. Лучше обсуждать в этот день бытовые и другие простые темы, не касаясь глубин психологии и сложностей отношений.
Стрелец
Сегодня Стрельцам лучше не касаться сложных сторон своей личной жизни, не углубляться в тонкости прошлого и детали психоанализа. Не стоит выпытывать тайны партнера и делиться с ним деталями своей биографии. Но и забывать о наличии интригующих моментов не стоит, с ними еще придется столкнуться.
Козерог
Сегодня у Козерогов на душе не очень спокойно. У них есть талант рассуждать логически и мыслить реалистично, и это дает им возможность быть объективнее, видеть не только плохое, но и хорошее. Однако их мысли и чувства не всегда в ладу: ум может говорить многое, но «сердцу не прикажешь».
Водолей
Сегодня у Водолеев взаимодействие с любимым человеком будет более ровным, если найдутся объединяющие бытовые цели или общие интересы в сфере какой-то полезной деятельности. Например, пара будет увлеченно заниматься обустройством совместного жилья или общим хобби вроде добровольного волонтерства.
Рыбы
Сегодня Рыбы вряд ли столкнутся с техническими помехами в личном общении. Сложности вероятнее в психологической части: возможно, партнер скажет не все, вскоре изменит мнение или поведение. В стабильных парах это не имеет значения, но не стоит спешить с выводами, едва завязав новое знакомство.