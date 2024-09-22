Беремся за самое сложное — финансовый гороскоп на 23 сентября

Гороскоп поможет вам лучше ориентироваться в делах, эмоциональных вопросах и личных взаимодействиях, сохраняя спокойствие и уверенность в своих действиях.
Овен
Сегодня у Овнов наиболее актуальные темы дня могут быть связаны с контакты и урегулированием юридических вопросов. В том и другом вы можете преуспеть. Успешно могут пройти переговоры с деловыми партнерами. Удачно пройдут рекламные акции, выставки-продажи, презентации. Заказ нового логотипа, консультация с дизайнером по интерьеру, PR-акции — все это даст позитивный результат.
Телец
Сегодня Тельцы могут проявить свои лучшие деловые качества. Вы можете ответственно и профессионально отнестись к выполнению своих обязанностей и добиться прекрасных результатов. Наиболее успешные сферы деятельности: медицина, фармакология, промышленное производство, ремонтные мастерские, страхование имущества, системы видео-наблюдения и безопасности бизнеса.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, занятых выполнением клиентских услуг, день может сложиться вполне удачно. Особенно преуспеют те, чей бизнес, так или иначе, имеет отношение к миру моды, развлечений, отдыха и шоу-бизнеса. Это всевозможные косметические салоны, парикмахерские, концертные залы, магазины модной одежды, парфюмерии, цветов, ювелирных украшений. Однако воздержитесь ремонтных работ в помещениях.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют заняться благоустройством и приведением в порядок помещений, которые являются местом вашей работы — офиса, склада, гаража, магазина. Успешно пройдут любые работы в этом направлении, начиная с генеральной уборки и заканчивая евроремонтом. Хорошо обратиться за консультацией к дизайнеру по интерьеру. Можно приобретать инструменты и специальную технику.
Лев
Сегодня для Львов, занятых преподавательской деятельностью, журналистикой, транспортом и созданием сайтов, может сложиться хороший день. Особенно преуспеют консультанты сетевого маркетинга — можно проводить массовые мероприятия, формировать заказы и пописывать новых сотрудников. Все, кто вовлечен в торгово-закупочную деятельность, могут получить сегодня неплохую прибыль.
Дева
Сегодня Девам звезды рекомендуют заниматься урегулированием вопросов, связанных с недвижимостью. Это наиболее успешная сфера деятельности у вас на сегодня. Кроме агентств по недвижимости, сюда можно отнести весь жилищно-коммунальный сектор экономики, землеустроительные работы, строительство и ремонт помещений. Ваш семейный бизнес также может преуспевать. Можно сдавать помещения в аренду.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют уделить больше внимания расширению и укреплению деловых связей — это может стать наиболее успешным направлением деятельности. Прежние связи успешно укрепляются, а новые прибывают. Отличный день для менеджмента, маркетинга и любой работы с информацией. Проявляйте инициативу в контактах, звоните, приезжайте, беседуйте. Вы можете быть в состоянии убедить кого угодно в чем угодно.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день может сложиться успешно в плане роста дополнительных доходов за счет работы по совместительству или на полставки. Особенно это почувствуют те, чья деятельность связана с санаторно-курортным, ресторанным и гостиничным бизнесом. Некоторые из вас могут рассчитывать на преференции от работодателя (бесплатные обеды, проезд и пр.). Вместе с тем звезды не советуют заниматься планированием.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют отдавать предпочтение работе в составе группы единомышленников. Большое позитивное значение могут приобрести дружеские связи и умение находить взаимопонимание с разными людьми. Успешно может пойти процесс вовлечения других людей в сферу ваших экономических интересов. Вы будете наиболее эффективны в обсуждении планов на будущее.
Козерог
Сегодня Козероги смогут вполне результативно поработать и добиться расположения со стороны начальства. Наиболее успешные виды деятельности для вас сейчас: рыболовство, криминалистика, налоговая инспекция, медицина, работа в закрытых и режимных учреждениях. Также процветает гостиничный бизнес, парфюмерная и фармакологическая торговля, ночные заведения.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться хороший день для укрепления сотрудничества с иностранными партнерами и партнерами из других городов. Можно отправляться в дальнюю командировку и проводить переговоры о перспективах развития бизнеса. Посещение международной выставки даст вам много новых идей. Отличное время для крупных оптовых поставок товаров из-за границы и на экспорт.
Рыбы
Сегодня для Рыб, которые занимают руководящие должности или ориентированы на карьерный рост этот день сложится благоприятно. Ведущие менеджеры фирмы могут проводить структурное обновление бизнеса, делать кадровые перестановки, оптимизировать процесс управления людскими и техническими ресурсами. Вы не будете испытывать недостатка в финансировании проектов.